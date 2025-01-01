Registrati

Scala la sicurezza dell'IA con fiducia

Proteggi le interazioni dell'IA controllando i dati e gestendo i rischi durante l'intero ciclo di vita dell'IA.

Cloudflare AI Security Suite offre una piattaforma unificata per proteggere gli strumenti IA per la forza lavoro e le applicazioni rivolte al pubblico. Scopri la shadow AI, tutela i modelli dagli abusi, proteggi l'accesso degli agenti e previeni l'esposizione dei dati nei prompt, in modo che la tua azienda possa innovare in modo sicuro ed efficiente, con maggiore visibilità e un controllo più solido.

Vantaggi

Sicurezza unificata per l'intero ciclo di vita dell'IA

Segno di spunta di protezione dello scudo di sicurezza - Icona
Difendi l'IA dalle minacce esterne

Proteggi le tue app e API IA dall'inoculazione di prompt e dalle fughe di dati in tempo reale.

Utenti multipli - Arancione
Uso sicuro dell'IA per la forza lavoro

Applica un'architettura Zero Trust a tutte le interazioni dell'IA, compresi l'utilizzo da parte della forza lavoro e la comunicazione tra macchine.

Cloudflare DLP - Icona
Proteggi i dati nei prompt IA

Proteggi i dati sensibili che transitano nei modelli IA con la prevenzione della perdita di dati (DLP) e la protezione dei prompt basata sull'IA.

Piattaforma Workers - Riquadro
Abilita l'innovazione dell'IA sicura

Consenti agli sviluppatori di proteggere le app IA con funzionalità di osservabilità integrate, limitazione della frequenza e sistemi di protezione AI in linea.

Perché scegliere Cloudflare?

Cloudflare fa la differenza

Implementa le giuste misure di sicurezza per adottare l'IA con fiducia e garantire che la tua sicurezza acceleri l'innovazione anziché ostacolarla.

Protezione continua - Riquadro
Protezione dell'ecosistema IA unificata

Gli stack di sicurezza complessi aumentano il rischio. Utilizza un'unica piattaforma per proteggere i dati e garantire la conformità durante l'intero ciclo di vita dell'IA.

icona - globo di Internet
Architettura globale predisposta per il futuro

Previeni oggi le sfide di domani con una rete post-quantistica sicura, scalabile per qualsiasi volume di traffico, in grado di adattarsi costantemente alle nuove minacce e programmabile per nuovi casi d'uso.

Intelligenza dell'innovazione - Icona
Sicurezza basata sull'IA

Le nostre difese basate sull'IA analizzano prompt e risposte per il rilevamento delle minacce in tempo reale.

Propellente di accelerazione delle prestazioni
Leadership IA comprovata

Innova con fiducia su una piattaforma scelta dall'80% delle prime 50 aziende GenAI.

Applied Systems utilizza Cloudflare per proteggere gli strumenti IA emergenti e proteggere i dati

Argo - Testimonianza - Contenuto - Immagine
Logo Applied - 200 px - Allineato a sinistra

Applied Systems utilizza Cloudflare AI Security Suite per impedire ai dipendenti di copiare e incollare dati sensibili in ChatGPT. Questo consente ai dipendenti di sperimentare con lo strumento senza il rischio di perdita di dati.

Casi d'uso principali

IA machine learning - Icona
Proteggi le app basate sull'IA

Proteggi le tue applicazioni IA rivolte al pubblico dall'uso improprio e salvaguarda l'integrità dei modelli.

Icona quadrata - Bulbo oculare
Scopri lo shadow IT e l'IA

Gestisci l'accesso e l'utilizzo delle app SaaS e degli strumenti IA con maggiore visibilità e controllo.

Cloudflare DLP - Icona
Proteggi i tuoi dati sensibili nei prompt GenAI

Impedisci l'esposizione di dati sensibili con rilevamenti di prevenzione della perdita di dati (DLP) basati sull'IA per informazioni di identificazione personale (PII), codice sorgente e altro.

Cloudflare CASB - Icona
Gestisci la postura delle app IA

Esegui una scansione per rilevare eventuali errori di configurazione con il nostro Cloud Access Security Broker (CASB) per ChatGPT, Claude e Google Gemini.

Icona quadrata - Cloudflare-access
Accesso sicuro all'IA agentica e generativa

Fornisci un accesso granulare e con privilegi minimi alle applicazioni interne, all'infrastruttura e agli agenti IA.

Icona quadrata - Cloudflare-gateway
Gestisci e ridimensiona i carichi di lavoro dell'IA

Gestisci e scala i carichi di lavoro IA con una piattaforma AIOps.

Risorse

Miniatura eBook - versione 1

Ebook

Modernizzare la sicurezza per l'era dell'intelligenza artificiale

L'adozione dell'IA richiede alle organizzazioni di modernizzare le misure di sicurezza attorno a tre pilastri: proteggere la forza lavoro mentre utilizza l'IA, proteggere le app abilitate all'IA e difendersi con l'IA. Ottieni il playbook

Miniatura - Insight - Modello 1 Lampadina

Infografica

Accelera l'adozione dell'IA con la sicurezza integrata fin dall'ideazione

Scopri i principali rischi per la sicurezza nell'era dell'IA, dalla shadow AI alle violazioni di dati, e come proteggere l'intero ciclo di vita dell'IA su una sola piattaforma unificata.

Miniatura - Insight - Modello 5 grafici

Sintesi della soluzione

Cloudflare AI Security Suite

Esplora i casi d'uso essenziali per ridurre i rischi legati all'IA e scopri come Cloudflare ti consente di adottare l'IA in tutta sicurezza.

Argo Smart Routing - Risorsa 4 - Report

Articolo

Principali 10 rischi OWASP per gli LLM

Scopri le 10 principali vulnerabilità di sicurezza dei Large Language Model e apprendi le strategie per proteggere le tue applicazioni IA da queste nuove minacce.

Domande frequenti sull'IA sicura

Inizia con la connettività cloud

Icona Protezione con scudo di sicurezza
Inizia gratis

Accedi in modo semplice e immediato ai servizi di sicurezza e prestazioni di Cloudflare.

Icona Innovazione che pensa
Parla con un esperto

Hai domande o vuoi ottenere una demo? Mettiti in contatto con uno dei nostri esperti.

