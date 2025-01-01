Scala la sicurezza dell'IA con fiducia
Proteggi le interazioni dell'IA controllando i dati e gestendo i rischi durante l'intero ciclo di vita dell'IA.
Cloudflare AI Security Suite offre una piattaforma unificata per proteggere gli strumenti IA per la forza lavoro e le applicazioni rivolte al pubblico. Scopri la shadow AI, tutela i modelli dagli abusi, proteggi l'accesso degli agenti e previeni l'esposizione dei dati nei prompt, in modo che la tua azienda possa innovare in modo sicuro ed efficiente, con maggiore visibilità e un controllo più solido.
Vantaggi
Sicurezza unificata per l'intero ciclo di vita dell'IA
Difendi l'IA dalle minacce esterne
Proteggi le tue app e API IA dall'inoculazione di prompt e dalle fughe di dati in tempo reale.
Uso sicuro dell'IA per la forza lavoro
Applica un'architettura Zero Trust a tutte le interazioni dell'IA, compresi l'utilizzo da parte della forza lavoro e la comunicazione tra macchine.
Proteggi i dati nei prompt IA
Proteggi i dati sensibili che transitano nei modelli IA con la prevenzione della perdita di dati (DLP) e la protezione dei prompt basata sull'IA.
Abilita l'innovazione dell'IA sicura
Consenti agli sviluppatori di proteggere le app IA con funzionalità di osservabilità integrate, limitazione della frequenza e sistemi di protezione AI in linea.
In che modo Cloudflare accelera e protegge l'adozione dell'IA agentica e generativa
Proteggi le app basate sull'IA
Uso sicuro dell'IA per la forza lavoro
Proteggi l'accesso all'IA agentica
Costruisci l'IA in modo sicuro
Vuoi discutere delle tue esigenze di sicurezza dell'IA?
Perché scegliere Cloudflare?
Cloudflare fa la differenza
Implementa le giuste misure di sicurezza per adottare l'IA con fiducia e garantire che la tua sicurezza acceleri l'innovazione anziché ostacolarla.
Protezione dell'ecosistema IA unificata
Gli stack di sicurezza complessi aumentano il rischio. Utilizza un'unica piattaforma per proteggere i dati e garantire la conformità durante l'intero ciclo di vita dell'IA.
Architettura globale predisposta per il futuro
Previeni oggi le sfide di domani con una rete post-quantistica sicura, scalabile per qualsiasi volume di traffico, in grado di adattarsi costantemente alle nuove minacce e programmabile per nuovi casi d'uso.
Sicurezza basata sull'IA
Le nostre difese basate sull'IA analizzano prompt e risposte per il rilevamento delle minacce in tempo reale.
Leadership IA comprovata
Innova con fiducia su una piattaforma scelta dall'80% delle prime 50 aziende GenAI.
Applied Systems utilizza Cloudflare per proteggere gli strumenti IA emergenti e proteggere i dati
Applied Systems utilizza Cloudflare AI Security Suite per impedire ai dipendenti di copiare e incollare dati sensibili in ChatGPT. Questo consente ai dipendenti di sperimentare con lo strumento senza il rischio di perdita di dati.
Casi d'uso principali
Proteggi le app basate sull'IA
Proteggi le tue applicazioni IA rivolte al pubblico dall'uso improprio e salvaguarda l'integrità dei modelli.
Scopri lo shadow IT e l'IA
Gestisci l'accesso e l'utilizzo delle app SaaS e degli strumenti IA con maggiore visibilità e controllo.
Proteggi i tuoi dati sensibili nei prompt GenAI
Impedisci l'esposizione di dati sensibili con rilevamenti di prevenzione della perdita di dati (DLP) basati sull'IA per informazioni di identificazione personale (PII), codice sorgente e altro.
Gestisci la postura delle app IA
Esegui una scansione per rilevare eventuali errori di configurazione con il nostro Cloud Access Security Broker (CASB) per ChatGPT, Claude e Google Gemini.
Accesso sicuro all'IA agentica e generativa
Fornisci un accesso granulare e con privilegi minimi alle applicazioni interne, all'infrastruttura e agli agenti IA.
Gestisci e ridimensiona i carichi di lavoro dell'IA
Gestisci e scala i carichi di lavoro IA con una piattaforma AIOps.
Risorse
Ebook
Modernizzare la sicurezza per l'era dell'intelligenza artificiale
L'adozione dell'IA richiede alle organizzazioni di modernizzare le misure di sicurezza attorno a tre pilastri: proteggere la forza lavoro mentre utilizza l'IA, proteggere le app abilitate all'IA e difendersi con l'IA. Ottieni il playbook
Infografica
Accelera l'adozione dell'IA con la sicurezza integrata fin dall'ideazione
Scopri i principali rischi per la sicurezza nell'era dell'IA, dalla shadow AI alle violazioni di dati, e come proteggere l'intero ciclo di vita dell'IA su una sola piattaforma unificata.
Sintesi della soluzione
Cloudflare AI Security Suite
Esplora i casi d'uso essenziali per ridurre i rischi legati all'IA e scopri come Cloudflare ti consente di adottare l'IA in tutta sicurezza.
Articolo
Principali 10 rischi OWASP per gli LLM
Scopri le 10 principali vulnerabilità di sicurezza dei Large Language Model e apprendi le strategie per proteggere le tue applicazioni IA da queste nuove minacce.
Domande frequenti sull'IA sicura
Quali sono i principali rischi della sicurezza dell'IA?
In che modo Cloudflare protegge l'IA?
Cosa si intende per "Secure by Design"?
Cos'è la gestione della postura di sicurezza dell'IA (AI-SPM)?
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Cloudflare per la sicurezza dell'IA?
Puoi fornire un esempio di come Cloudflare AI Security Suite funziona in un caso reale?
Inizia con la connettività cloud
Inizia gratis
Accedi in modo semplice e immediato ai servizi di sicurezza e prestazioni di Cloudflare.
Parla con un esperto
Hai domande o vuoi ottenere una demo? Mettiti in contatto con uno dei nostri esperti.