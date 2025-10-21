在 AI 生命週期中控制資料和管理風險，藉此來保護 AI 互動。

Cloudflare AI Security Suite 提供了一個統一的平台，以保護員工的 AI 工具和面向公眾的應用程式。探索影子 AI、保護模型免遭濫用、保護代理程式存取，以及防止提示中的資料暴露，這樣，您的企業就能憑藉更輕鬆的可視性與更強的控制，來安全、高效地進行創新。