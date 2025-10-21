自信地擴展 AI 安全性
在 AI 生命週期中控制資料和管理風險，藉此來保護 AI 互動。
Cloudflare AI Security Suite 提供了一個統一的平台，以保護員工的 AI 工具和面向公眾的應用程式。探索影子 AI、保護模型免遭濫用、保護代理程式存取，以及防止提示中的資料暴露，這樣，您的企業就能憑藉更輕鬆的可視性與更強的控制，來安全、高效地進行創新。
優點
針對整個 AI 生命週期提供統一的安全防護
保護 AI 免受外部威脅
即時保護您的 AI 應用程式和 API，以防提示注入和資料外洩。
確保員工安全使用 AI
針對所有 AI 互動，包括員工使用和機器對機器通訊，強制執行 Zero Trust 架構。
保護 AI 提示中的資料
透過資料外洩防護 (DLP) 和 AI 驅動的提示保護，保護流經 AI 模型的敏感資料。
啟用安全的人工智慧創新
憑藉整合式可觀測性、限速和內嵌 AI 防護機制，協助開發人員保護 AI 應用程式。
Cloudflare 如何加速並保護自主式 AI 和生成式 AI 的採用
保護採用 AI 技術的應用程式
確保員工安全使用 AI
保護自主式 AI 存取
安全地建置 AI
準備好討論您的 AI 安全性需求了嗎？
選擇 Cloudflare 的原因
Cloudflare 的獨特優勢
實作適當的防護措施，以便充滿信心地採用 AI，並確保您的安全措施能夠加速創新，而不是阻礙創新。
統一的 AI 生態系統防護
複雜的安全性堆疊會增加風險。使用單一平台保護資料，並確保在整個 AI 生命週期內實現合規性。
與時俱進的全球架構
如今，憑藉後量子安全網路，可防範未來的挑戰。該安全網路能針對任何流量規模進行擴展、不斷適應新威脅，並且可針對新的使用案例進行程式設計。
採用 AI 技術的安全性
我們採用 AI 技術防禦系統可檢查提示和回應，以進行即時威脅偵測。
久經驗證的 AI 領導力
在生成式 AI 領域的前 50 大公司中，有 80% 的公司信任該平台，因此可在該平台上充滿自信地進行創新。
Applied Systems 使用 Cloudflare 來保障新興 AI 工具的安全性並為資料提供安全防護
Applied Systems 採用 Cloudflare AI Security Suite，防止員工將敏感資料複製並貼上至 ChatGPT。這讓員工可以安心地試驗此工具，而不必擔心資料遺失。
主要使用案例
資源
電子書
為 AI 時代實現安全性現代化
採用 AI 要求組織圍繞三大支柱實現安全措施現代化：在使用 AI 時保護員工的安全；保護支援 AI 的應用程式；以及利用 AI 進行防禦。取得手冊。
資訊圖
將安全納入設計，加速 AI 採用
瞭解 AI 時代的主要安全風險，包括隱藏式 AI 和資料外洩等。同時，您將瞭解如何在單一整合平台上保護您的整個 AI 生命週期。
解決方案簡述
Cloudflare AI Security Suite
探索降低 AI 風險的重要使用案例，並瞭解 Cloudflare 如何協助您自信地採用 AI。
文章
OWASP LLM 十大風險
探索大型語言模型的前 10 大安全性漏洞，並瞭解保護您的 AI 應用程式免受這些新興威脅的策略。