自信地擴展 AI 安全性

在 AI 生命週期中控制資料和管理風險，藉此來保護 AI 互動。

Cloudflare AI Security Suite 提供了一個統一的平台，以保護員工的 AI 工具和面向公眾的應用程式。探索影子 AI、保護模型免遭濫用、保護代理程式存取，以及防止提示中的資料暴露，這樣，您的企業就能憑藉更輕鬆的可視性與更強的控制，來安全、高效地進行創新。

閱讀解決方案簡介

優點

針對整個 AI 生命週期提供統一的安全防護

安全護盾保護核取標誌 - 圖示
保護 AI 免受外部威脅

即時保護您的 AI 應用程式和 API，以防提示注入和資料外洩。

多個使用者 - 橙色
確保員工安全使用 AI

針對所有 AI 互動，包括員工使用和機器對機器通訊，強制執行 Zero Trust 架構。

Cloudflare DLP - Icon
保護 AI 提示中的資料

透過資料外洩防護 (DLP) 和 AI 驅動的提示保護，保護流經 AI 模型的敏感資料。

Workers platform - Tile
啟用安全的人工智慧創新

憑藉整合式可觀測性、限速和內嵌 AI 防護機制，協助開發人員保護 AI 應用程式。

Cloudflare 如何加速並保護自主式 AI 和生成式 AI 的採用

保護採用 AI 技術的應用程式
確保員工安全使用 AI
保護自主式 AI 存取
安全地建置 AI

準備好討論您的 AI 安全性需求了嗎？

選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的獨特優勢

實作適當的防護措施，以便充滿信心地採用 AI，並確保您的安全措施能夠加速創新，而不是阻礙創新。

Continuous protection - Tile
統一的 AI 生態系統防護

複雜的安全性堆疊會增加風險。使用單一平台保護資料，並確保在整個 AI 生命週期內實現合規性。

圖示 - 全球網際網路
與時俱進的全球架構

如今，憑藉後量子安全網路，可防範未來的挑戰。該安全網路能針對任何流量規模進行擴展、不斷適應新威脅，並且可針對新的使用案例進行程式設計。

創新洞察 - 圖示
採用 AI 技術的安全性

我們採用 AI 技術防禦系統可檢查提示和回應，以進行即時威脅偵測。

效能加速火箭
久經驗證的 AI 領導力

在生成式 AI 領域的前 50 大公司中，有 80% 的公司信任該平台，因此可在該平台上充滿自信地進行創新。

Applied Systems 使用 Cloudflare 來保障新興 AI 工具的安全性並為資料提供安全防護

Argo - Testimonial - Content - Image
Applied logo - 200px - Left aligned

Applied Systems 採用 Cloudflare AI Security Suite，防止員工將敏感資料複製並貼上至 ChatGPT。這讓員工可以安心地試驗此工具，而不必擔心資料遺失。

詳閱案例研究
日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）
日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）

主要使用案例

機器學習 AI - 圖示
保護採用 AI 技術的應用程式

保障您的公開 AI 應用程式免遭濫用，並保護模型的完整性。

瞭解更多
方形圖示 - 眼球
探索影子 IT 和 AI

以更好的可見度和控制權，管理 SaaS 應用程式和 AI 工具的存取和使用。

瞭解更多
Cloudflare DLP - Icon
保護您在生成式 AI 提示中的敏感性資料

針對個人識別資訊、原始程式碼等，透過採用 AI 技術的資料丟失預防 (DLP) 偵測來阻止敏感性資料暴露。

瞭解更多
Cloudflare CASB - Icon
管理 AI 應用程式的狀態

藉助我們的雲端存取安全性代理程式 (CASB)，掃描 ChatGPT、Claude 和 Google Gemini 的錯誤設定。

瞭解更多
方形圖示 - Cloudflare-access
安全地存取自主式 AI 和生成式 AI

提供對內部應用程式、基礎架構和 AI 代理程式的精細化、最小權限存取。

瞭解更多
方形圖示 - Cloudflare-gateway
管理和擴展 AI 工作負載

藉助 AIOps 平台，管理和調整 AI 工作負載的規模。

瞭解更多

資源

電子書縮圖 - 版本 1

電子書

為 AI 時代實現安全性現代化

採用 AI 要求組織圍繞三大支柱實現安全措施現代化：在使用 AI 時保護員工的安全；保護支援 AI 的應用程式；以及利用 AI 進行防禦。取得手冊。

閱讀電子書
縮圖 - 見解 - 範本 1 燈泡

資訊圖

將安全納入設計，加速 AI 採用

瞭解 AI 時代的主要安全風險，包括隱藏式 AI 和資料外洩等。同時，您將瞭解如何在單一整合平台上保護您的整個 AI 生命週期。

檢視資訊圖表
縮圖 - 見解 - 範本 5 圖表

解決方案簡述

Cloudflare AI Security Suite

探索降低 AI 風險的重要使用案例，並瞭解 Cloudflare 如何協助您自信地採用 AI。

閱讀解決方案簡介
Argo Smart Routing - Resource 4 - Report

文章

OWASP LLM 十大風險

探索大型語言模型的前 10 大安全性漏洞，並瞭解保護您的 AI 應用程式免受這些新興威脅的策略。

閱讀文章

安全 AI 常見問題

開始使用全球連通雲

安全護盾保護圖示
免費開始使用

輕鬆、即時存取 Cloudflare 安全性和效能服務。

免費開始使用
創新思維圖示
與專家討論

有問題或想要取得示範？請聯繫我們的專家。

連絡我們

