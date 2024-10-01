Cloudflare AI Gateway 可提供集中的 AI 應用程式可見度和控制。透過單行程式碼連接應用程式，以監視使用情況、成本和錯誤。透過快取、限速、要求重試和模型回退，降低風險和支出。毫不費力地確保可靠性、可擴展性和生產力。
將 AI 應用程式連線至 AI Gateway 以獲得統一的儀表板，並透過使用情況統計、限速和快取控制成本。
取得對提示、AI API 要求、錯誤、權杖使用、成本等的可見度。記錄可用於稽核和疑難排解。
整合頂尖的 AI 提供者（包括 Hugging Face、OpenAI、Anthropic 和 Workers AI），以提供全方位的 AI 應用程式可見度。
透過將限速、快取和錯誤處理等功能轉移至代理層，組織可以在 AI 應用程式和推斷服務提供者中套用統一設定。AI Gateway 位於您的應用程式和 AI 提供者之間，可為您提供多廠商 AI 可觀察性和控制。
「如若沒有 AI Gateway，則很難瞭解哪些應用程式是 OpenAI API 的主要成本來源……我們可以選擇限制某些工具使用的要求數量來控制成本。」
RightBlogger
透過記錄、指標、限速、快取和監視提供即時深入解析與可靠性。
僅使用一行程式碼，即可輕鬆連接最熱門的提供者——Workers AI、Hugging Face、OpenAI、Anthropic 等。
透過自訂快取，最佳化成本並減少延遲。透過限速，控制擴展並防止過度活動。