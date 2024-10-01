AI Gateway

監視、控制和最佳化 AI 應用程式
Running AI work loads

Cloudflare AI Gateway 可提供集中的 AI 應用程式可見度和控制。透過單行程式碼連接應用程式，以監視使用情況、成本和錯誤。透過快取、限速、要求重試和模型回退，降低風險和支出。毫不費力地確保可靠性、可擴展性和生產力。

Running AI work loads
AI GATEWAY 的優勢
控制所有 AI 應用程式的成本

將 AI 應用程式連線至 AI Gateway 以獲得統一的儀表板，並透過使用情況統計、限速和快取控制成本。

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
輕鬆完成分析和疑難排解

取得對提示、AI API 要求、錯誤、權杖使用、成本等的可見度。記錄可用於稽核和疑難排解。

支援最熱門的 AI 提供者

整合頂尖的 AI 提供者（包括 Hugging Face、OpenAI、Anthropic 和 Workers AI），以提供全方位的 AI 應用程式可見度。

AI GATEWAY 的工作原理

確保 AI 應用程式的可觀察性、可靠性和可擴展性

API Gateway how it works

透過將限速、快取和錯誤處理等功能轉移至代理層，組織可以在 AI 應用程式和推斷服務提供者中套用統一設定。AI Gateway 位於您的應用程式和 AI 提供者之間，可為您提供多廠商 AI 可觀察性和控制。

API Gateway how it works

客戶評價

「如若沒有 AI Gateway，則很難瞭解哪些應用程式是 OpenAI API 的主要成本來源……我們可以選擇限制某些工具使用的要求數量來控制成本。」

RightBlogger

AI Gateway 主要使用案例

Cloudflare AI Gateway 可協助您監視、控制和最佳化 AI 應用程式

監控

透過記錄、指標、限速、快取和監視提供即時深入解析與可靠性。

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控制

僅使用一行程式碼，即可輕鬆連接最熱門的提供者——Workers AI、Hugging Face、OpenAI、Anthropic 等。

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最佳化

透過自訂快取，最佳化成本並減少延遲。透過限速，控制擴展並防止過度活動。

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