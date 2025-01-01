AI Gateway Осуществляйте мониторинг, контроль и оптимизацию ваших приложений на базе ИИ

Cloudflare AI Gateway обеспечивает централизованный мониторинг и контроль ваших приложений на базе ИИ. Подключите свои приложения с помощью одной строки кода, чтобы отслеживать использование, затраты и ошибки. Сократите риски и расходы за счет кэширования, ограничения числа запросов, повторных запросов и резервных моделей. Обеспечьте надежность, масштабируемость и производительность с минимальными усилиями.