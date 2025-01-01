Cloudflare AI Gateway обеспечивает централизованный мониторинг и контроль ваших приложений на базе ИИ. Подключите свои приложения с помощью одной строки кода, чтобы отслеживать использование, затраты и ошибки. Сократите риски и расходы за счет кэширования, ограничения числа запросов, повторных запросов и резервных моделей. Обеспечьте надежность, масштабируемость и производительность с минимальными усилиями.
Подключите свои приложения на базе ИИ к AI Gateway, чтобы обеспечить унифицированную панель управления и контролировать затраты с помощью статистики использования, ограничения числа запросов и кэширования.
Обеспечьте возможности мониторинга для текстовых запросов, запросов API ИИ, ошибок, использования токенов, затрат и многого другого. Журналы доступны для аудита и устранения неполадок.
Объедините ведущих поставщиков ИИ, таких как Hugging Face, OpenAI, Anthropic и Workers AI, для комплексного мониторинга ваших приложений на базе ИИ.
Осуществляя перенос таких функций, как ограничение числа запросов, кэширование и обработка ошибок, на уровень прокси, организации могут применять унифицированные конфигурации для приложений на базе ИИ и поставщиков услуг вывода. AI Gateway расположен между вашим приложением и поставщиком ИИ, предоставляя вам возможность мониторинга и управления ИИ от разных поставщиков.
«Без AI Gateway трудно понять, какие приложения инициируют большую часть затрат с OpenAI API… Теперь у нас есть выбор по ограничению количества запросов, используемых определенными инструментами, для контроля затрат.»
RightBlogger
Аналитические данные и надежность в режиме реального времени благодаря журналам, показателям, ограничению числа запросов, кэшированию и мониторингу.
Легко подключайте самых популярных провайдеров — Workers AI, Hugging Face, OpenAI, Anthropic и других — всего одной строкой кода.
Оптимизируйте затраты и сократите задержки с помощью настраиваемого кэширования. Контролируйте масштабирование и предотвращайте чрезмерную активность с помощью ог�раничения числа запросов.