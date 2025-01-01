AI Gateway

Осуществляйте мониторинг, контроль и оптимизацию ваших приложений на базе ИИ
Running AI work loads

Cloudflare AI Gateway обеспечивает централизованный мониторинг и контроль ваших приложений на базе ИИ. Подключите свои приложения с помощью одной строки кода, чтобы отслеживать использование, затраты и ошибки. Сократите риски и расходы за счет кэширования, ограничения числа запросов, повторных запросов и резервных моделей. Обеспечьте надежность, масштабируемость и производительность с минимальными усилиями.

Running AI work loads
ПРЕИМУЩЕСТВА AI GATEWAY
Контролируйте расходы для всех своих приложений на базе ИИ

Подключите свои приложения на базе ИИ к AI Gateway, чтобы обеспечить унифицированную панель управления и контролировать затраты с помощью статистики использования, ограничения числа запросов и кэширования.

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
Простая аналитика и устранение неполадок

Обеспечьте возможности мониторинга для текстовых запросов, запросов API ИИ, ошибок, использования токенов, затрат и многого другого. Журналы доступны для аудита и устранения неполадок.

Поддержка наиболее популярных поставщиков ИИ

Объедините ведущих поставщиков ИИ, таких как Hugging Face, OpenAI, Anthropic и Workers AI, для комплексного мониторинга ваших приложений на базе ИИ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ AI GATEWAY

Обеспечьте мониторинг, надежность и масштабируемость приложений на базе ИИ

API Gateway how it works

Осуществляя перенос таких функций, как ограничение числа запросов, кэширование и обработка ошибок, на уровень прокси, организации могут применять унифицированные конфигурации для приложений на базе ИИ и поставщиков услуг вывода. AI Gateway расположен между вашим приложением и поставщиком ИИ, предоставляя вам возможность мониторинга и управления ИИ от разных поставщиков.

API Gateway how it works

Что говорят наши клиенты

«Без AI Gateway трудно понять, какие приложения инициируют большую часть затрат с OpenAI API… Теперь у нас есть выбор по ограничению количества запросов, используемых определенными инструментами, для контроля затрат.»

RightBlogger

Основные примеры использования AI Gateway

Cloudflare AI Gateway помогает вам осуществлять мониторинг, контроль и оптимизацию ваших приложений на базе ИИ

Мониторинг

Аналитические данные и надежность в режиме реального времени благодаря журналам, показателям, ограничению числа запросов, кэшированию и мониторингу.

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Контроль

Легко подключайте самых популярных провайдеров — Workers AI, Hugging Face, OpenAI, Anthropic и других — всего одной строкой кода.

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Оптимизация

Оптимизируйте затраты и сократите задержки с помощью настраиваемого кэширования. Контролируйте масштабирование и предотвращайте чрезмерную активность с помощью ограничения числа запросов.

Помогаем организациям по всему миру осуществлять мониторинг, контроль и масштабирование их решений на базе ИИ

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