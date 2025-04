O que é SASE? | Serviço de Acesso Seguro de Borda

O que é Serviço de acesso seguro de borda (SASE) Serviço de acesso seguro de borda (SASE) é um modelo arquitetônico que unifica a conectividade de rede com as funções de segurança de rede em uma única plataforma. Ao contrário das redes corporativas tradicionais, a abordagem SASE moderna coloca os controles de rede na borda da nuvem em vez de no data center corporativo. Isso permite que as empresas forneçam acesso mais simples, seguro e consistente de qualquer usuário a qualquer aplicativo, independentemente da localização.

Em outras palavras, o SASE oferece às organizações uma maneira simplificada de gerenciar infraestruturas anteriormente desarticuladas, rede e controle de acesso, em conjunto.

As plataformas SASE convergem a conectividade de rede com vários serviços de segurança Zero Trust que empregam o princípio do menor privilégio. Com o Zero Trust, os usuários autenticados com sucesso têm acesso apenas aos recursos e aplicativos necessários para sua função.

O SASE cria uma rede corporativa unificada com base em serviços em nuvem executados na internet. Isso permite que as organizações façam a transição do gerenciamento de muitas camadas arquitetônicas e soluções pontuais diferentes.

Por que o SASE é importante? Uma arquitetura SASE é importante porque é mais eficaz do que a segurança de TI tradicional para conectar e proteger a força de trabalho da organização moderna. No modelo do "antigo mundo" (ou seja, uma arquitetura de segurança de "castelo e fosso"), a infraestrutura de TI de uma organização é bastante homogênea e protegida por um firewall. Para acessar os recursos da rede, os funcionários que não estão no escritório (ou prestadores de serviços e outros terceiros) conectam-se à rede por meio de uma rede privada virtual (VPN) e firewall, ou usam outra rota de rede por meio de um endereço de IP público. Assim, qualquer pessoa dentro do "perímetro" de rede também terá acesso aos aplicativos e dados dentro dessa rede. No entanto, com mais aplicativos e dados agora residindo na nuvem, tornou-se mais arriscado e mais complexo gerenciar a segurança da rede com essa abordagem. Por exemplo, a segurança tradicional tem dificuldade para acompanhar as seguintes tendências: Mais forças de trabalho móveis: muitas organizações adotaram o trabalho remoto e híbrido e apoiam o uso de dispositivos não gerenciados (não controlados pela empresa). Portanto, mais pessoas, e os aplicativos de que precisam para trabalhar, estão localizados fora do proverbial fosso.

muitas organizações adotaram o trabalho remoto e híbrido e apoiam o uso de dispositivos não gerenciados (não controlados pela empresa). Portanto, mais pessoas, e os aplicativos de que precisam para trabalhar, estão localizados fora do proverbial fosso. Adoção acelerada da nuvem: as organizações migraram mais aplicativos, dados e infraestrutura de data centers no local para ambientes em nuvem pública ou privada. A IA generativa e outras iniciativas de transformação digital também aumentaram as implantações em nuvem.

as organizações migraram mais aplicativos, dados e infraestrutura de data centers no local para ambientes em nuvem pública ou privada. A IA generativa e outras iniciativas de transformação digital também aumentaram as implantações em nuvem. Superfícies de ataque crescentes: todos os sistemas digitais têm áreas que os invasores podem usar como pontos de entrada. Mais pontos de entrada significam mais vetores de ataque em potencial a serem explorados, o que, por sua vez, aumenta o risco de movimento lateral.

todos os sistemas digitais têm áreas que os invasores podem usar como pontos de entrada. Mais pontos de entrada significam mais vetores de ataque em potencial a serem explorados, o que, por sua vez, aumenta o risco de movimento lateral. Complexidade operacional: com o aumento do trabalho híbrido e de aplicativos sendo implantados principalmente por meio da nuvem, os requisitos para redes mudaram. Isso resulta em complexidade administrativa, bem como em inconsistência na forma como os controles de segurança são aplicados.

com o aumento do trabalho híbrido e de aplicativos sendo implantados principalmente por meio da nuvem, os requisitos para redes mudaram. Isso resulta em complexidade administrativa, bem como em inconsistência na forma como os controles de segurança são aplicados. Maiores custos relacionados à rede: com a rede tradicional, mais equipamentos (como firewalls, roteadores e switches) devem ser provisionados e adquiridos para oferecer suporte a cada região. Precisar de mais equipamentos também pode aumentar os custos de assinatura e largura de banda.

com a rede tradicional, mais equipamentos (como firewalls, roteadores e switches) devem ser provisionados e adquiridos para oferecer suporte a cada região. Precisar de mais equipamentos também pode aumentar os custos de assinatura e largura de banda. Regulamentos de privacidade e conformidade de dados: pode ser difícil para as organizações aderirem aos padrões mais recentes de privacidade e conformidade de dados, certificações e requisitos regulatórios. As leis de proteção de dados variam muito entre países e até setores, e continuaram a evoluir com a proliferação da GenAI.

O SASE é mais adequado para abordar esses tipos de desafios. O SASE fornece conectividade segura, rápida e confiável para a força de trabalho, o local de trabalho e as cargas de trabalho. Em vez de construir e operar apenas suas próprias redes modernas, as organizações podem contar com serviços distribuídos nativos de nuvem para simplificar o gerenciamento da segurança e da conectividade.

Cinco principais vantagens do SASE A consolidação dos recursos de segurança e rede como serviço por meio de uma arquitetura SASE oferece vários benefícios, incluindo: