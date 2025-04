Copiar o link do artigo

O que é malware? Malware, uma junção das palavras "malicioso" e "software," é um termo genérico que pode se referir a vírus, worms, Trojans, ransomware, spyware, adware e outros tipos de softwares nocivos. A característica principal do malware é que ele precisa ser intencionalmente malicioso; qualquer software que involuntariamente cause danos não é considerado malware.

O objetivo geral do malware é interromper as operações normais de um dispositivo. Essa interrupção pode variar de acordo com a finalidade desde exibir anúncios em um dispositivo sem consentimento até obter acesso ao diretório raiz de um computador. O malware pode tentar se ocultar do usuário a fim de coletar informações silenciosamente ou pode travar o sistema e reter dados para pedir resgate. Em ataques DDoS, malwares como Mirai afetam dispositivos vulneráveis, transformando-os em bots sob o controle do invasor. Uma vez modificados, esses dispositivos podem então ser usados para realizar ataques DDoS como parte de um botnet.

A criação de malware surgiu como resultado de experimentos e brincadeiras de programadores de computador, mas a descoberta do potencial comercial que ele cria transformou o desenvolvimento de malware em uma indústria lucrativa do mercado negro. Hoje, muitos invasores se oferecem para criar malware e/ou lançar ataques de malware em troca de pagamento.

Quais são alguns tipos comuns de malware?

Spyware - Como o nome indica, o spyware é usado para espionar o comportamento de um usuário. O spyware pode ser usado para monitorar a atividade de navegação na web de um usuário, exibir anúncios indesejados para o usuário e modificar os streamings de marketing de associados. Alguns spywares usam o chamado registrador de teclado para registrar os toques nas teclas feitos pelo usuário, dando ao invasor acesso a informações confidenciais, incluindo nomes de usuário e senhas.

Vírus - Um vírus é um programa malicioso que pode ficar embutido em um sistema operacional ou em um software; a vítima precisa executar o sistema operacional ou abrir o arquivo infectado para ser afetada.

Worms - Ao contrário dos vírus, os worms se autorreplicam e são transmitidos por uma rede, de modo que o usuário não precisa executar nenhum software para se tornar uma vítima, basta estar conectado à rede infectada.

Cavalos de Troia - São pedaços de malware que ficam escondidos dentro de outros softwares úteis para atrair o usuário a instalá-los. Cópias piratas de softwares populares são frequentemente infectadas com cavalos de Troia.

Rootkits - Esses pacotes de software são projetados para modificar um sistema operacional para que instalações indesejadas sejam escondidas do usuário. Um exemplo famoso é o escândalo do rootkit Sony 2005, quando a Sony vendeu 22 milhões de CDs de música que vieram infectados com um rootkit que instalaria secretamente um software destinado a interromper a cópia do CD no computador do comprador. Esse rootkit abriu a porta para que outros invasores pudessem atacar computadores infectados com um malware adicional.

Ransomware - Esse software pode criptografar arquivos ou mesmo um sistema operacional inteiro de um computador ou de uma rede e mantê-los criptografados até que um resgate seja pago ao invasor. O surgimento da bitcoin e de outras criptomoedas criou um aumento na popularidade dos ataques de ransomware, pois os invasores podem aceitar a moeda anonimamente e diminuir o risco de serem pegos.

Quais são os fatores de risco para a infecção por malware?

Bugs de segurança - Softwares como sistemas operacionais, navegadores web e plugins de navegadores podem conter vulnerabilidades para os invasores explorarem.

Erro do usuário - Usuários que abrem softwares de origens desconhecidas ou iniciam seus computadores a partir de um hardware não confiável podem criar um sério risco.

Compartilhamento de SO - O uso de um único sistema operacional por cada computador em uma rede também aumenta o risco de infecção por malware; se todas as máquinas estiverem usando o mesmo SO, então é possível que um worm infecte todas elas.

Como você pode deter o malware?

Ninguém está totalmente imune a ataques de malware; novos ataques estão constantemente sendo desenvolvidos para desafiar até mesmo os sistemas mais seguros. Mas há muitas maneiras de minimizar a vulnerabilidade a ataques de malware incluindo: