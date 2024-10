PRINCIPAIS CASOS DE USO DO ISOLAMENTO DO NAVEGADOR O Isolamento do navegador da Cloudflare executa o código do navegador longe dos dispositivos locais, ajudando a prevenir ataques e proporcionando uma experiência do usuário rápida e responsiva

Proteger contra ransomware Isole a navegação para bloquear ataques de ransomware, antes que eles se espalhem para redes internas. Impedir ataques de phishing Mitigue as tentativas de phishing abrindo links de e-mail suspeitos em um navegador isolado. Acesso seguro de terceiros Contenha e proteja facilmente os dados que usuários externos acessam de dispositivos BYOD ou não gerenciados.