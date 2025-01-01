Zero Trust в браузере означает, что никакой фрагмент кода и никакая активность по умолчанию не может считаться доверенной и запускаться на устройстве.

В отличие от устаревших методов удаленной изоляции браузера, наша запатентованная технология не заставляет вас жертвовать безопасностью и производительностью и работает так быстро, что мало чем отличается от локального просмотра страниц.