Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика». Объявление >

Cloudflare Browser Isolation (изоляция браузера)

Высокоэффективные средства RBI.

При изоляции браузера весь код выполняется на периферии нашей глобальной сети — такой подход изолирует пользователей от программ-шантажистов, фишинга и уязвимостей zero-day, существующих в обычных браузерах.

Преимущества решения Cloudflare для изоляции браузера
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Быстрое развертывание политик удаленной изоляции браузера

Обеспечьте защиту для сайтов и SaaS, а также для приложений, размещенных на ваших собственных серверах, используя готовые политики изоляции браузера в Информационной панели Cloudflare.

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Условная изоляция ресурсов

Изолируйте ресурсы отдельно для разных приложений, для разных политик, для подозрительных сайтов или ситуаций, когда требуется усиленная защита от потери данных.

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Расширение средств безопасности

Нативно интегрируйте удаленную изоляцию браузера в сервисы Cloudflare Zero Trust, в том числе в средства защиты электронной почты, для создания многоуровневого подхода к безопасности.

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Превзойдите ожидания пользователей

Сделайте защиту незаметной, используя инновационные средства удаленной изоляции браузера с предельно низкой задержкой, которые легко можно использовать для повседневной работы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Распространение модели Zero Trust на работу в Интернете

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Zero Trust в браузере означает, что никакой фрагмент кода и никакая активность по умолчанию не может считаться доверенной и запускаться на устройстве.

В отличие от устаревших методов удаленной изоляции браузера, наша запатентованная технология не заставляет вас жертвовать безопасностью и производительностью и работает так быстро, что мало чем отличается от локального просмотра страниц.

Browser Isolation Product Page - HOW IT WORKS - diagram

Узнайте, как работает изоляция браузера в составе платформы SASE от Cloudflare

Посмотреть эталонную архитектуру
ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ
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Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика»

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

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Cloudflare названа «Сильным игроком» согласно исследованию Forrester Wave™ в категории «Решения в области периферийного сервиса безопасности», 1-й кв. 2024 г.

Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.

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Cloudflare названа лидером согласно отчету KuppingerCole Leadership Compass 2023 в категории SASE

В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.

Что говорят наши клиенты

«Первым сервисом Zero Trust от Cloudflare, который мы использовали, была изоляция браузера. Мы внедрили ее, чтобы обеспечить наилучшую защиту клиентских данных и оградить сотрудников от вредоносного ПО. Изоляция работала так замечательно, что мы просто забыли, что она включена».

Технический директор — PensionBee

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ БРАУЗЕРА

Cloudflare Browser Isolation выполняет код далеко от локальных устройств. Это помогает предотвращать атаки и обеспечивать быструю и слаженную работу интерфейса

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Защита от программ-шантажистов

Изолируйте работу в браузере, чтобы сдерживать атаки с использованием программ-шантажистов еще до того, как они найдут возможность распространиться во внутренней сети.

Противодействие фишингу

Предотвращайте возможные последствия фишинга, открывая подозрительные ссылки из электронной почты в изолированном браузере.

Защита доступа для сторонних пользователей

Легко ограничивайте и защищайте данные, к которым обращаются внешние пользователи с устройств BYOD и неуправляемых устройств.

Помощь организациям по всему миру в переходе к Zero Trust

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