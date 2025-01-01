При изоляции браузера весь код выполняется на периферии нашей глобальной сети — такой подход изолирует пользователей от программ-шантажистов, фишинга и уязвимостей zero-day, существующих в обычных браузерах.
Обеспечьте защиту для сайтов и SaaS, а также для приложений, размещенных на ваших собственных серверах, используя готовые политики изоляции браузера в Информационной панели Cloudflare.
Изолируйте ресурсы отдельно для разных приложений, для разных политик, для подозрительных сайтов или ситуаций, когда требуется усиленная защита от потери данных.
Нативно интегрируйте удаленную изоляцию браузера в сервисы Cloudflare Zero Trust, в том числе в средства защиты электронной почты, для создания многоуровневого подхода к безопасности.
Сделайте защиту незаметной, используя инновационные средства удаленной изоляции браузера с предельно низкой задержкой, которые легко можно использовать для повседневной работы.
Zero Trust в браузере означает, что никакой фрагмент кода и никакая активность по умолчанию не может считаться доверенной и запускаться на устройстве.
В отличие от устаревших методов удаленной изоляции браузера, наша запатентованная технология не заставляет вас жертвовать безопасностью и производительностью и работает так быстро, что мало чем отличается от локального просмотра страниц.
Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.
Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.
В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.
«Первым сервисом Zero Trust от Cloudflare, который мы использовали, была изоляция браузера. Мы внедрили ее, чтобы обеспечить наилучшую защиту клиентских данных и оградить сотрудников от вредоносного ПО. Изоляция работала так замечательно, что мы просто забыли, что она включена».
Технический директор — PensionBee
Изолируйте работу в браузере, чтобы сдерживать атаки с использованием программ-шантажистов еще до того, как они найдут возможность распространиться во внутренней сети.
Предотвращайте возможные последствия фишинга, открывая подозрительные ссылки из электронной почты в изолированном браузере.
Легко ограничивайте и защищайте данные, к которым обращаются внешние пользователи с устройств BYOD и неуправляемых устройств.