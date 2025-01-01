Wikimedia Foundation 是一家非盈利组织，运营着维基百科和一系列其他免费知识项目，如 Wikimedia Commons、维基语录和维基词典等。该基金会致力于提供免费知识，其愿景是创造一个人人皆可自由共享所有知识的世界。
这些项目由全球志愿者社区运营，基金会的员工则负责维护项目的技术骨干网，倡导支持免费知识的政策和保护措施，并且协助志愿者获取来自不同语言、文化和大陆的知识。
挑战：停止导致 Wikimedia 全球网站下线的大规模 DDoS 攻击
Wikimedia Foundation 首席技术官 Grant Ingersoll 解释说：“Wikimedia 希望成为免费知识生态系统中不可或缺的基础设施。我们希望人人都能访问我们的内容，使用这些内容并将之融入他们的生活中，丰富他们的人生，并且帮助建设更加美好的互联网。”
Wikimedia 的站点必须可靠、安全且快速，才能实现这个目标。网站可靠性工程总监 Faidon Liambotis 表示，“如果我们的网站无法访问或难以使用，或者被机器人破坏，创建和编辑我们所有内容的志愿者便无法开展工作。我希望我的团队能在夜里安心入眠，确信我们所有的网站都正常工作。”
在安全性方面，Wikimedia 已经好几年未曾遭受大型 DDoS 攻击了。不幸的是，这家组织的运气于 2019 年 9 月 7 日耗尽，一场大规模攻击致使它的站点不可访问，首先是欧洲、非洲和中东，然后蔓延到美国和亚洲等其他地区。员工站点可靠性工程师 Chris Danis 回忆道，“攻击在高峰时达到了数百 Gbps”。
在服务中断的前几小时，Wikimedia 的团队试图阻止攻击并使站点恢复在线，可惜未获成功。Danis 解释说，“我们尝试了一些缓解措施，其涉及了重新映射基于 GeoDNS 的负载平衡，也在流量通过对等链路进入时尝试了一些流量工程措施。”
解决方案：Wikimedia 使用 Magic Transit 快速重新上线
Cloudflare 与 Wikimedia 取得了联系，并主动提出使用 Magic Transit 来提供协助，这是一种保护网络基础设施的解决方案。Liambotis 依然记得，攻击发生之后 Cloudflare 便迅速伸出援手，尽管那是星期五的晚间。他说道，“该团队联系我们时，已经对发生的情况了然于心。”
Dannis 补充道，“我们还没有说什么，Cloudflare 安全运营中心和威胁情报团队便已掌握了攻击特征，即来自 65535 端口的 TCP ACK。Cloudflare 给我们报了攻击估测，远超我们能够衡量的程度。启用了 Magic Transit 后，Cloudflare（在不同的点使用不同的单位）测量了攻击：带宽约 300Gbps，TCP ACK 流量达 105MPPS，UDP 洪水达 340MPPS。”
Liambotis 反映，使用 Magic Transit 后，他的团队可以通过对路由策略进行必要更改来阻止攻击。他指出，“不过，这是一种简化。攻击断断续续，模式也不断改变。Magic Transit 解决了问题，即便攻击发生了变动。”
结果与成效：Magic Transit 是 Wikimedia 的 DDoS 防御策略的重要组成部分
Wikimedia 继续使用 Magic Transit 来缓解 DDoS 攻击。Liambotis 很欣赏这款工具的按需开关能力。“能够关闭 Cloudflare 对我们 IP 空间的公告，这让我们在出现状况时有了选择。”
即使 Magic Transit 处于活跃状态时，也不会干扰 Wikimedia 项目与其用户之间现有的端到端加密。这是除技术能力外，Magic Transit 成为该团队正确选择的又一原因。“我们赞赏 Cloudflare 对我们安全和隐私需求的响应能力。身为一家组织，我们十分重视隐私问题。”
Wikimedia 还欣赏另外一点，Magic Transit 在网络边缘过滤流量，而不是像某些云“清理”供应商那样将其转移到集中式清理中心。Liambotis 说道，“别的方案采用更加集中化的架构。它们不是在边缘过滤，而是通过几个遥远的清理中心来进行，因而不符合我们对容量和功能的要求。如果某一清理中心发生问题，而我们的流量却被转移到那里，这就会给我们造成延迟问题。”
Dani 还表示：“启用集中式清洗中心所需的路由更改会影响用户延迟和缓解时间。而像 Magic Transit 那样在边缘进行全球过滤，就能减少合法流量的延迟。”
Liambotis 指出，“从基础架构风险角度来看，DDoS 在我们的名单上排名很高，而 Cloudflare Magic Transit 是我们 DDoS 防护策略的基础。”
给 Wikimedia 团队留下深刻印象的还有问题发生时 Cloudflare 的响应能力。Danis 回忆道，“部署 Magic Transit 之后，有几个不同的场合我们必须要与 Cloudflare 团队互动，其中包括一个涉及 Cloudflare 网络组件内路由环路的棘手问题。我们被他们的响应速度和技术能力深深打动。”
Ingersoll 补充道，“Cloudflare 拥有可靠的基础设施和一支非常称职且反应迅速的团队。Cloudflare DDoS 保护能够阻止最�大规模的 DDoS 攻击。”
Cloudflare Magic Transit 使 Wikimedia 的数据中心在大规模 DDoS 攻击造成周期性全球中断后重新上线。
在靠近源头的 Cloudflare 接入点处检查流量是否存在威胁，即使在 DDoS 攻击期间，也可以确保 Wikimedia 的流量快速传送。
“从基础架构风险的角度来看，DDoS 在我们的名单上排名很高，而 Cloudflare Magic Transit 是我们 DDoS 防护策略的基础。”
Faidon Liambotis
站点可靠性工程总监
“Cloudflare 拥有可靠的基础设施和一支非常称职且反应迅速的团队。Cloudflare DDoS 防护能够阻止最大规模的 DDoS 攻击。”
Grant Ingersoll
首席技术官