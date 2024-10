Porsche Informatik protege y automatiza la migración a la nube de más de 3000 sitios web de concesionarios gracias a Cloudflare

Porsche Informatik es una empresa subsidiaria de Porsche Holding Salzburg, el mayor y más exitoso distribuidor de automóviles de Europa, que desarrolla soluciones de software innovadoras para la movilidad del futuro. Sus más de 180 soluciones de software personalizadas dan servicio a usuarios en 34 países de cuatro continentes, y forma parte del grupo Volkswagen desde marzo de 2011.

El grupo Volkswagen es propietario de algunas de las marcas automovilísticas más reconocidas y prestigiosas del continente: Porsche, Volkswagen, Audi, Bentley, CUPRA, Lamborghini, SEAT y ŠKODA.

Desafío: Proteger una migración global a la nube

Como proveedor integral de servicios técnicos e informáticos de Porsche Holdings, Porsche Informatik desarrolla y mantiene una infraestructura internacional de ventas y soporte que facilita la gestión de concesionarios de automóviles, la financiación de vehículos, la distribución y los sistemas de planificación logística.

Porsche Informatik se propuso objetivos muy concretos para lograr una transición a la nube segura y eficaz. Estos eran algunos:

Proteger los activos web y los dominios de los clientes de las actividades maliciosas, que son cada vez más sofisticadas

Garantizar resiliencia y alta disponibilidad frente a posibles inestabilidades de la red internacional para promover y conservar la confianza de los clientes

Automatizar la migración de dominios y la gestión SSL

Cumplir la normativa y las prácticas recomendadas europeas e internacionales sobre localización de datos

"El inventario de aplicaciones heredadas que acumuló Porsche Informatik en los últimos 20 años, incluidas las modernas y las clásicas (cliente-servidor), tenía que estar apto para la nube", afirma Thomas Zangl, jefe del servicio de nube y virtualización de Porsche Informatik. "Para ello, necesitábamos un socio como Cloudflare que nos ayudara a afrontar nuestros desafíos, limitar las dependencias de nuestras aplicaciones heredadas y optimizar la migración de cargas de trabajo de nuestros centros de datos a servicios gestionados en la nube".

Asociarse para proteger las aplicaciones web y los puntos de acceso públicos de ataques DDoS

Porsche Informatik comenzó a trabajar con Cloudflare en 2022: realizó una serie de ensayos a menor escala y pruebas de concepto (POC). Sin embargo, con la aparición del conflicto en Ucrania, concluyó la etapa de evaluación y decidió implementar Application Services y WAF de Cloudflare, además de protección DDoS avanzada, en todos sus sitios web públicos, puntos finales y aplicaciones.

"Hubo un gran aumento de un tráfico malicioso que procedía de lo que parecían ser grupos profesionales notoriamente financiados, pero Cloudflare logró neutralizar esos ataques", dice Zangl. "Defendimos nuestra infraestructura web pública sin problemas con la mejor protección contra ataques DDoS y explotaciones de vulnerabilidades zero-day de la red global".

Porsche Informatik y Cloudflare iniciaron su relación empresarial a partir del éxito de esta prueba de fuego, que solucionó un problema real. El objetivo de Porsche Informatik era aprovechar la conectividad cloud y los servicios de Cloudflare orientados al rendimiento, los desarrolladores y las aplicaciones para agilizar y simplificar su migración total a la nube.

"Con Cloudflare ya protegiendo todos nuestros puntos de acceso público, quisimos consolidar la seguridad de todas nuestras cargas de trabajo alojadas en la nube para simplificar nuestras tareas de gestión, así que optamos por el ecosistema de Cloudflare, en lugar de un compleja red de tecnologías diversas", sostiene Zangl.

A mayor resiliencia y disponibilidad, mejor es la experiencia del cliente: las páginas se cargan un 40 % más rápido

Dado que el rendimiento de los sitios web y de las aplicaciones es clave a la hora de ganarse la confianza de los clientes, Porsche Informatik priorizó mejorar esos aspectos esenciales.

"Necesitábamos mejorar nuestra resiliencia para garantizar que nuestras plataformas ofrecieran un rendimiento óptimo a todos nuestros usuarios y permanecieran disponibles más del 99 % del tiempo", señala Zangl. "Sin estas condiciones, nuestra reputación y la confianza de los usuarios se habrían deteriorado".

Para asegurarse de no perder esa confianza, Porsche Informatik empezó a mejorar la experiencia de los clientes. Al migrar sus contenidos y activos web a la red global de Cloudflare y aprovechar los 310 centros de datos que tiene la empresa en más de 120 países de todo el mundo, Porsche Informatik pasó a relacionarse con sus clientes en el punto de servicio mediante 13 000 proveedores de acceso a Internet, nube y red empresarial.

"Cloudflare nos facilitó servicios de distribución de contenido de avanzada que solucionaron nuestros problemas de rendimiento", afirma Zangl. "La red de Cloudflare nos acerca a nuestros clientes y les brinda lo mejor en relación con los sitios web y la atención al cliente".

Para la red internacional de clientes, concesionarios y técnicos de servicio de Porsche Informatik, las mejoras fueron más que relevantes. Gracias a Cloudflare Load Balancing, Argo Smart Routing, Cloudflare R2 Distributed Object Storage y Workers de la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, se mejoró la CDN y se pudieron crear y ejecutar aplicaciones cerca del usuario final, y así reducir los costos de ancho de banda y mejorar en gran medida el rendimiento y la usabilidad de la herramienta de configuración de automóviles en línea, el software de pedidos y las colas de servicio de Porsche Informatik.

"Éramos una empresa global que tenía problemas de rendimiento, en especial fuera de Europa, porque transmitíamos desde un servidor europeo", sostiene Günter Schulmeister, responsable de transformación a la nube de Porsche Informatik. "Gracias al uso de Cloudflare para almacenar y transmitir contenido mediante la red global, algunos socios de países como Chile, Malasia y Japón aumentaron sus ganancias. No solo tienen un rendimiento mucho mejor en sus sitios web, sino que están mejor protegidos contra ciberataques".

"Cloudflare redujo un 40 % el tiempo que tardan nuestras páginas web en cargar", dice Zangl. "La caché de activos distribuida a nivel mundial, el uso de Workers para potenciar las aplicaciones y el enrutamiento inteligente y el equilibrio de carga, que evitan cuellos de botella, aumentan la velocidad y la fiabilidad de nuestros sitios web".

Reducción del 95 % del consumo de ancho de banda y mayor rendimiento de los servidores en la red global

La conectividad cloud de Cloudflare también reduce la carga de los principales centros de datos de Porsche Informatik, tanto los alojados en la nube como los locales. Según Zangl, la red global gestiona ahora el 95 % del tráfico público de Porsche Informatik. Además del ahorro de costos, Cloudflare libera suficiente espacio en los servidores locales de Porsche Informatik como para poder lograr otros objetivos empresariales.

"Usar Cloudflare para almacenar nuestro contenido público en caché nos dio más capacidad que podemos destinar a incorporar nuevos servicios y tolerar mayores cargas sin sobreaprovisionar un ancho de banda costoso", indica Daniel Ivanovski, ingeniero de sistemas de Porsche Informatik. "Esto mejora el rendimiento de nuestras aplicaciones internas y administrativas, y nos permite gestionar nuestros servicios en la nube de forma más rentable".

Automatización de la gestión y migración de los dominios de los clientes (más de 3000 sitios web)

Con todos los sitios web de concesionarios, financiación y marca de Porsche Holding y del Grupo Volkswagen a su cargo, Porsche Informatik necesitaba encontrar un método eficaz para ocuparse del mantenimiento de los DNS, la gestión de los certificados de seguridad y la migración a la nube de los sitios web de los clientes. Se trataba de una tarea enorme, agravada por el hecho de que la mayoría de los dominios pertenecían de forma independiente a distintas subsidiarias. Usar SSL for SaaS y la API de Cloudflare le permitió al equipo de Zangl optimizar este engorroso proceso.

"Automatizamos la migración de sitios web y el mantenimiento de certificados SSL; me encanta", sostiene Zangl. "Usar la integración API de Cloudflare y la estrategia EaC (Everything as Code, o "todo como código") para gestionar la infraestructura, GitLab y las solicitudes de fusión, y definir y delegar qué sitios web necesitan traslado y aprovisionamiento, nos permitió compartir la carga: con equipos orientados a los clientes en toda la empresa, trasladamos 3000 sitios web. Además de asegurarnos de que los cambios se produzcan y se documenten bien, mi equipo ahora puede centrarse en explorar otras tecnologías".

"Con los sitios en vivo en la nube, SSL for SaaS automatiza el ciclo de vida de la gestión de los certificados y simplifica el mantenimiento y la configuración de los sitios, a la vez que garantiza que la cartera web permanezca segura y actualizada.

Localización de datos y cumplimiento de las normas internacionales

Como entidad perteneciente a la industria del comercio automotor que vende vehículos y presta servicios bancarios, Porsche Holding Salzburg opera en un entorno muy regulado. Por ello, la migración a la nube de la empresa planteó a Porsche Informatik desafíos específicos relacionados con el RGPD y otros organismos reguladores.

"Somos una empresa europea, y la mayoría de nuestros clientes están en Europa, por lo que el RGPD rige dónde y cómo podemos almacenar los datos corporativos y de los usuarios", explica Schulmeister. "Cloudflare proporciona a sus socios empresariales el conjunto de herramientas adecuado para promover el cumplimiento del RGPD".

Porsche Informatik usa la Data Localization Suite de Cloudflare para mantener un control riguroso y auditable sobre sus datos y saber con precisión cómo y dónde almacena, transporta y encripta la información. Cloudflare también permite a la empresa establecer reglas para implementar Workers específicos en distintas regiones a fin de ejecutar sus aplicaciones sin servidor y especificar la ubicación de los centros de datos con autorización para inspeccionar los datos en busca de amenazas o anomalías.

La experiencia Cloudflare

Tras trabajar codo a codo con Cloudflare durante toda la transformación, Schulmeister expresa su confianza respecto a la asociación entre los equipos de Cloudflare y Porsche Informatik.

"Fue como recibir un servicio excepcional por parte de expertos. Nuestra asociación empresarial con Cloudflare nos permitió acceder a funciones y servicios de localización, a equipos dedicados de cuentas y soporte, y a los magníficos arquitectos de soluciones de Cloudflare", sostiene. "Desde el principio, Cloudflare comprendió que la transformación a la nube no solo consiste en implementar servicios en la nube, sino también en adaptarse a nuevos desafíos".

Planes futuros

Porsche Informatik piensa seguir apostando a la innovación en busca de una experiencia integral a la hora de comprar en línea y ser propietario de un automóvil. Conforme avanza en el sector del comercio automotor siguiendo su visión, reconoce a Cloudflare como un componente fundamental de su hoja de ruta.

"El concesionario de autos del futuro será del todo digital", afirma Zangl. "Pronto, los sitios web o las aplicaciones en línea incluirán la mayoría, si no todos, los procesos de nuestro sector. En la medida en que esas aplicaciones pasen a ser las protagonistas del negocio, la confianza de los clientes y nuestro éxito dependerán de su innovación, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y rendimiento. Cloudflare es el socio que nos permite centrarnos en desarrollar esas aplicaciones sin preocuparnos por influencias externas". Porsche Informatik y sus clientes siguen analizando casos de uso para mejorar sus productos y servicios con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), y la empresa considera que Cloudflare desempeña un papel fundamental, ya que brinda soluciones donde confluyen la ciberseguridad y la IA.

"Cloudflare es líder de la industria cuando hablamos de conectividad: ya supervisa y protege una gran parte del tráfico mundial de Internet, y pocas plataformas pueden entender lo que ocurre en la red a tan gran escala", dice Schulmeister. "En vistas de la continua innovación, Cloudflare tiene lo necesario para ayudarnos a afrontar los desafíos que supone la IA de una forma segura, escalable y fácil desde un único punto de acceso".