Porsche Informatik protegge e automatizza la migrazione “Cloud Smart” di oltre 3.000 siti Web di concessionari con Cloudflare

Porsche Informatik è una filiale del distributore automobilistico più grande e di maggior successo in Europa, Porsche Holding Salzburg, e sviluppa soluzioni software innovative per la mobilità del futuro. Le sue oltre 180 soluzioni software personalizzate servono utenti in 34 paesi in quattro continenti e fanno parte del Volkswagen Group da marzo 2011.

Il Volkswagen Group possiede alcuni dei marchi automobilistici più riconoscibili e prestigiosi del continente. Questi includono Porsche e Volkswagen, Audi, Bentley, CUPRA, Lamborghini, SEAT e ŠKODA.

La sfida: garantire una migrazione globale verso il cloud

In qualità di fornitore completo di servizi IT e tecnici di Porsche Holdings, Porsche Informatik costruisce e mantiene un'infrastruttura internazionale di vendita e supporto che comprende la gestione delle concessionarie automobilistiche, il finanziamento dei veicoli, la distribuzione e i sistemi di pianificazione logistica.

Per ottenere una transizione sicura e senza intoppi al cloud, Porsche Informatik si era posta una serie di obiettivi molto specifici. Tra questi vi erano:

Protezione delle risorse Web e dei domini dei clienti da attività Internet dannose sempre più sofisticate

Garantire resilienza e alta disponibilità a fronte di condizioni di rete internazionali instabili per promuovere e mantenere la fiducia dei clienti

Automatizzazione dei processi di migrazione dei domini e di gestione SSL

Rispettare le normative e le migliori pratiche europee e internazionali sulla localizzazione dei dati

"Con l'inventario di applicazioni legacy che abbiamo accumulato negli ultimi 20 anni, Porsche Informatik voleva garantire che sia le nostre nuove applicazioni moderne che quelle classiche client-server fossero pronte per il cloud", afferma Thomas Zangl, Responsabile Cloud e Virtualizzazione servizio presso Porsche Informatik. "Per fare ciò, avevamo bisogno di un partner come Cloudflare che ci aiutasse ad affrontare le nostre sfide, a limitare le dipendenze nelle nostre applicazioni legacy e a ottenere i massimi vantaggi dalla migrazione dei carichi di lavoro dai nostri datacenter ai servizi gestiti nel cloud".

Stabilire una partnership: proteggere le applicazioni Web e i punti di accesso pubblici dagli attacchi DDoS

Porsche Informatik ha iniziato il suo percorso verso Cloudflare nel 2022 con una serie di test e prove di concetto (POC) su scala ridotta. Tuttavia, con lo scoppio del conflitto ucraino, si è passati dalla valutazione di Cloudflare all’implementazione di Cloudflare WAF e dei servizi applicativi e della protezione da attacchi DDoS avanzata su tutti i suoi siti Web pubblici, endpoint e applicazioni.

"Abbiamo riscontrato un notevole aumento del traffico dannoso proveniente da gruppi professionali apparentemente ben finanziati, ma Cloudflare ha assorbito gli attacchi diretti contro di noi", ha affermato Zangl. "Abbiamo protetto facilmente la nostra infrastruttura web pubblica grazie alla migliore protezione DDoS e agli exploit zero-day della rete globale".

Porsche Informatik e Cloudflare hanno iniziato la loro partnership aziendale sulla base del successo di questa prova del fuoco nel mondo reale. L’obiettivo di Porsche Informatik era quello di sfruttare la connettività cloud e i servizi integrati di prestazioni, sviluppatori e applicazioni di Cloudflare per ottimizzare e semplificare la trasformazione cloud su vasta scala.

"Con tutti i nostri punti di accesso pubblici già protetti da Cloudflare, abbiamo deciso di rendere tutto più semplice da gestire consolidando la sicurezza per tutti i nostri carichi di lavoro ospitati sul cloud utilizzando l'ecosistema Cloudflare anziché una complessa rete di tecnologie disparate", afferma Zangl.

La resilienza migliorata e l'elevata disponibilità migliorano l'esperienza del cliente con caricamenti delle pagine più veloci del 40%.

Poiché le prestazioni di siti Web e applicazioni sono fattori chiave per la fiducia dei consumatori, il miglioramento dell’esperienza del cliente è in cima alla lista delle priorità di trasformazione di Porsche Informatik.

"Avevamo bisogno di migliorare la nostra resilienza, per garantire che le nostre piattaforme offrissero prestazioni ottimali a tutti i nostri utenti e rimanessero disponibili per oltre il 99% del tempo", afferma Zangl. "Qualsiasi cosa di meno e la nostra reputazione e la fiducia degli utenti ne risentirebbero".

Per rafforzare la fiducia dei clienti, Porsche Informatik ha iniziato a migliorare l'esperienza del cliente. Trasferendo i propri contenuti e risorse web alla rete globale Cloudflare e sfruttando i 310 datacenter di Cloudflare in oltre 120 paesi in tutto il mondo, Porsche Informatik può interagire con i propri clienti presso il punto di servizio attraverso 13.000 ISP, fornitori di servizi cloud e di rete aziendale.

"Cloudflare ci ha fornito servizi di distribuzione di contenuti di livello superiore che hanno risolto i nostri problemi di prestazioni", afferma Zangl. "La rete Cloudflare ci avvicina ai nostri clienti e fornisce loro il miglior sito Web e le migliori prestazioni possibili del servizio clienti".

Per la rete internazionale di clienti, concessionari e tecnici dell'assistenza di Porsche Informatik i miglioramenti sono stati inequivocabili. Aumentare la CDN utilizzando Cloudflare Load Balancing, Argo Smart Routing, Cloudflare R2 Distributed Object Storage e Workers dalla piattaforma degli sviluppatori Cloudflare per creare ed eseguire applicazioni vicino all'utente finale, ridurre i costi della larghezza di banda e fornire enormi miglioramenti in termini di prestazioni e usabilità al configuratore di auto online di Porsche Informatik, software di ordinazione e code di servizio.

“Eravamo un’azienda globale alle prese con colli di bottiglia prestazionali, soprattutto al di fuori dell’Europa, perché eseguivamo lo streaming da un server europeo”, afferma Günter Schulmeister, Cloud Transformation Lead di Porsche Informatik. "Utilizzando Cloudflare per archiviare e trasmettere contenuti sulla rete globale, i nostri partner in paesi come Cile, Malesia e Giappone ottengono i maggiori vantaggi: non solo vedono prestazioni del sito Web molto migliori, ma sono anche meglio protetti dagli attacchi alla sicurezza informatica".

"Cloudflare ha ridotto il tempo di caricamento delle nostre pagine web del 40%", afferma Zangl. "Avere una cache delle risorse distribuita a livello globale, utilizzare i Workers per potenziare le nostre applicazioni ed evitare colli di bottiglia con routing intelligente e bilanciamento del carico rende i nostri siti Web più veloci e affidabili".

Riduzione del consumo di larghezza di banda del 95% e miglioramento delle prestazioni del server sulla rete globale

La connettività cloud di Cloudflare riduce inoltre il carico sui datacenter principali di Porsche Informatik, sia nel cloud che in locale. Secondo Zangl, la rete globale gestisce oggi il 95% del traffico pubblico di Porsche Informatik. Oltre al risparmio sui costi, Cloudflare libera spazio sufficiente sui server locali di Porsche Informatik per soddisfare in modo efficiente altri obiettivi aziendali.

"Memorizzando nella cache i nostri contenuti ad accesso pubblico su Cloudflare abbiamo acquisito la capacità di integrare nuovi servizi e tollerare carichi maggiori senza un provisioning eccessivo della costosa larghezza di banda", afferma Daniel Ivanovski, Systems Engineer, Porsche Informatik. "Ciò migliora le prestazioni delle nostre applicazioni interne e di back office e ci consente di gestire i nostri servizi cloud in modo più conveniente".

Automatizzazione della gestione e migrazione dei domini dei clienti per oltre 3.000 siti Web

Con tutti i siti Web dei concessionari, dei finanziamenti e dei marchi di Porsche Holding e del Volkswagen Group sotto la sua cura, Porsche Informatik aveva bisogno di trovare un metodo efficiente per mantenere DNS, gestire i certificati di sicurezza e migrare i siti Web dei clienti nel cloud. Era un compito arduo, aggravato dal fatto che la maggior parte dei domini erano di proprietà indipendente di società controllate. Grazie a Cloudflare SSL for SaaS e l'API Cloudflare, il team di Zangl ha snellito questo processo ingombrante.

"Automatizziamo il processo di migrazione dei siti Web e di manutenzione dei certificati SSL: lo adoro", afferma Zangl. "Utilizzando l’integrazione API di Cloudflare e un approccio Everything as Code (EaC) per gestire le infrastrutture, GitLab e unire le richieste per definire e delegare quali siti Web necessitano di spostamento e provisioning, abbiamo condiviso l’onere, spostando 3.000 siti Web utilizzando team a contatto con i clienti in tutta l'organizzazione. Oltre a garantire che le modifiche siano corrette e ben documentate, i miei dipendenti sono liberi di concentrarsi sull’esplorazione di altre tecnologie”.

Con i siti presenti nel cloud, SSL for SaaS automatizza il ciclo di vita della gestione dei certificati e semplifica la manutenzione e la configurazione del sito, garantendo che il portafoglio Web rimanga sicuro e aggiornato.

Soddisfazione della localizzazione dei dati e dei requisiti normativi internazionali

In quanto istituzione del settore del commercio automobilistico che vende veicoli e fornisce servizi bancari, Porsche Holding Salisburgo opera in un ambiente altamente regolamentato. Di conseguenza, la migrazione al cloud dell’azienda ha posto a Porsche Informatik sfide specifiche rispetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad altri organismi di regolamentazione.

"Siamo un'azienda europea e la maggior parte dei nostri clienti si trova in Europa, quindi il GDPR stabilisce in modo molto specifico dove e come possiamo archiviare i dati aziendali e degli utenti", spiega Schulmeister. “Cloudflare fornisce ai suoi partner aziendali il giusto set di strumenti per promuovere la conformità al GDPR".

Grazie alla Cloudflare Data Localization Suite, Porsche Informatik mantiene un controllo rigoroso e verificabile sui propri dati, determinando con precisione come e dove archivia, trasporta e crittografa le informazioni. Cloudflare consente inoltre all'azienda di stabilire regole aziendali per l'implementazione di Workers specifici della regione per eseguire le sue applicazioni serverless e specificare la posizione dei datacenter con l'autorizzazione a ispezionare i dati per rilevare minacce o anomalie.

L'esperienza di Cloudflare

Dopo aver lavorato a stretto contatto con Cloudflare durante tutta la trasformazione, Schulmeister esprime fiducia nella partnership tra i team Cloudflare e Porsche Informatik.

“È stato come ricevere un servizio di prima classe in guanti bianchi. La nostra partnership aziendale con Cloudflare ci ha dato accesso a funzionalità e servizi di localizzazione, account dedicati, team di supporto e ottimi architetti di soluzioni Cloudflare", afferma "Fin dall'inizio, Cloudflare ha capito che la trasformazione del cloud è qualcosa di più della semplice implementazione di servizi cloud, è anche sull’adattamento alle nuove sfide”.

Un passo avanti

Porsche Informatik intende continuare a guidare l'innovazione verso un'esperienza olistica di acquisto online e di proprietà di automobili. Mentre fa avanzare il settore del commercio automobilistico per allinearlo alla sua visione, riconosce Cloudflare come una componente fondamentale della sua tabella di marcia.

"La concessionaria automobilistica del futuro sarà completamente digitale”, afferma Zangl. "Presto i siti Web e le applicazioni online supporteranno la maggior parte, se non tutti, i processi del nostro settore. Man mano che tali applicazioni diventano il cuore del business, la fiducia dei clienti e il nostro successo dipendono da innovazione, sicurezza, disponibilità, scalabilità e prestazioni. Cloudflare è il partner che ci consente di concentrarci sullo sviluppo di tali applicazioni senza preoccuparci delle influenze esterne". Mentre Porsche Informatik e i suoi clienti continuano a esplorare casi d’uso per migliorare i propri prodotti e servizi con tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (IA), l’azienda vede Cloudflare svolgere un ruolo fondamentale, fornendo soluzioni in cui la sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale si intersecano.

"Cloudflare è un leader del settore nella connettività: monitora e protegge già una parte molto ampia del traffico Internet mondiale e poche altre piattaforme possono dare un senso a ciò che accade online su così vasta scala”, afferma Schulmeister. "Mentre continuiamo a innovare, Cloudflare è attrezzato in modo esclusivo per affrontare la sfida che l’intelligenza artificiale presenta in modo sicuro, scalabile e facilmente gestibile da un unico punto di accesso”.