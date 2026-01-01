Privacy dati locali: Data Localization Suite
La localizzazione spesso obbliga le aziende a limitare la propria applicazione a un unico datacenter o area di provider cloud. Questo dà origine a un compromesso tra conformità ed esperienze rapide e sicure per gli utenti finali.
Cloudflare Data Localization Suite adotta un approccio rigoroso e granulare alla localizzazione dei dati, consentendo alle aziende di impostare in modo semplice regole e controlli sul perimetro di Internet, rispettare le normative di conformità e mantenere i dati archiviati e protetti in locale.
Visita il Trust Hub per saperne di più sulle locali supportate o visualizzare un elenco di prodotti supportati.
Decidi dove ispezionare i tuoi dati
Scegli la posizione dei datacenter in cui viene ispezionato il tuo traffico. Man mano che le normative locali sulla raccolta dei dati e sulla privacy cambiano, potrai adattare i controlli locali per mantenere la conformità.
Distribuisci codice serverless con controllo locale
Crea applicazioni che consentano ai tuoi sviluppatori di combinare prestazioni globali e normative di conformità locali. Sei tu a decidere dove vengono archiviati i tuoi dati, senza penalizzare le prestazioni.
Come funziona Cloudflare Data Localization Suite
Preservare la privacy degli utenti finali è fondamentale per la mission di Cloudflare di contribuire a costruire un Internet migliore. Cloudflare offre diversi modi per garantire che i tuoi dati rimangano privati quanto desideri e che vengano trasmessi solo dove vuoi tu:
- Gli attacchi DDoS vengono rilevati e mitigati nel datacenter più vicino all'utente finale.
- I datacenter all'interno dell'area designata decodificano TLS e applicano servizi HTTP come WAF, CDN e Cloudflare Workers.
- Keyless SSL e Geo Key Manager archiviano le chiavi SSL private nella regione specificata dall'utente.
- Il Customer Metadata Boundary assicura che i log non lascino la regione specificata.
Crittografa i tuoi dati in modo semplice.
La privacy dei dati richiede una crittografia ermetica. Cloudflare utilizza il livello più avanzato di crittografia per i dati in transito e inattivi, garantendo che tutte le comunicazioni tra i nostri datacenter perimetrali e quelli centrali siano sempre protette.
Controlla l'accesso alle chiavi private SSL.
Le normative sulla sicurezza possono rendere impossibile la condivisione delle chiavi private con provider di terze parti. Geo Key Manager e Keyless SSL ti consentono di archiviare e gestire le tue chiavi private SSL, instradando al tempo stesso il traffico crittografato attraverso la rete globale di Cloudflare.
Scegli dove viene gestito il tuo traffico.
Per rispettare gli obblighi di conformità, potresti aver bisogno di controllare dove vengono ispezionati i tuoi dati. Cloudflare Regional Services ti aiuta a decidere dove dovranno essere trattati i tuoi dati, senza perdere i vantaggi in termini di sicurezza e prestazioni garantiti dalla nostra rete.
Decidi dove inviare i dati.
Il Customer Metadata Boundary ti consente di rispettare le leggi locali garantendo che i dati contenenti informazioni sensibili non lascino la tua regione specificata.
Crea applicazioni sensibili alla posizione.
I sistemi cloud tradizionali non sempre sono attrezzati per soddisfare gli standard di conformità dei dati. Restrizioni di giurisdizione per Durable Objects di Workers semplificano la creazione di applicazioni serverless limitate a una regione specifica, consentendoti di controllare dove le tue applicazioni archiviano ed eseguono i dati.
Risorse
BLOG
Presentazione di Data Localization Suite di Cloudflare
Scopri in che modo Cloudflare Data Localization consente alle aziende di tutto il mondo di adempiere alle normative sulla conformità dei dati, rimanendo al tempo stesso performanti.
Whitepaper
In che modo Cloudflare aiuta a far fronte agli obblighi in materia di protezione dei dati e località in Europa
In questo documento sono trattati le certificazioni di sicurezza globali ed europee di Cloudflare, i meccanismi di trasferimento dei dati conformi al GDPR e le funzionalità dei prodotti che supportano la localizzazione dei dati.
Blog
Come funziona Geo Key Manager
Con Geo Key Manager, Cloudflare ospita i server chiave nelle posizioni che scegli tu, senza dover eseguire un server chiave all'interno dell'infrastruttura.
Quali servizi Cloudflare sono coperti dalla localizzazione dei dati?
Prestazioni delle applicazioni
- Caching/CDN
- Cache Reserve
- DNS
- Ridimensionamento delle immagini
- Bilanciamento del carico
- Diffusione di contenuti in streaming
- Tiered Caching
- Firewall WAF/L7
- Waiting Room
- Zaraz
Sicurezza delle applicazioni
- Advanced Certificate Manager
- Protezione DDoS avanzata
- API Shield
- Gestione dei bot
- Gestione DMARC
- DNS Firewall
- Page Shield
- Rate Limiting
- SSL
- Cloudflare per SaaS
- Firewall WAF/L7
Piattaforma per sviluppatori
- Cloudflare Images
- Cloudflare Pages
- Cloudflare D1
- Durable Objects
- Email Routing
- R2
- Workers (distribuiti in una zona)
- Workers Analytics Engine (WAE)
Servizi di rete
- Magic Firewall
- Magic Network Monitoring
- Magic Transit
- Magic WAN
- Spectrum
- IP statico/BYOIP
Piattaforma
- Logpull
- Logpush
Zero Trust
- Access
- Isolamento del browser
- Cloudflare Tunnel
- DLP
- Gateway
- Warp