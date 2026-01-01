Privacy dati locali: Data Localization Suite

La localizzazione spesso obbliga le aziende a limitare la propria applicazione a un unico datacenter o area di provider cloud. Questo dà origine a un compromesso tra conformità ed esperienze rapide e sicure per gli utenti finali.

Cloudflare Data Localization Suite adotta un approccio rigoroso e granulare alla localizzazione dei dati, consentendo alle aziende di impostare in modo semplice regole e controlli sul perimetro di Internet, rispettare le normative di conformità e mantenere i dati archiviati e protetti in locale.

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