Data Localization Suite
Die Lokalisierung zwingt Unternehmen oft dazu, ihre Anwendung auf ein Rechenzentrum oder die Region eines Cloud-Anbieters zu beschränken. Dies schafft einen Kompromiss zwischen der Einhaltung von Vorschriften und schnellen, sicheren Erfahrungen für Endbenutzer.
Die Cloudflare Data Localization Suite verfolgt bei der Datenlokalisierung einen rigorosen und granularen Ansatz, der es Unternehmen leicht macht, Regeln und Kontrollen am Internet-Edge festzulegen, Compliance-Vorschriften einzuhalten und Daten lokal zu speichern und zu schützen.
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Entscheiden Sie, wo Ihre Daten geprüft werden
Wählen Sie den Standort der Rechenzentren, in denen Ihr Traffic inspiziert wird. Bei Änderungen der lokalen Datenerfassungs- und Datenschutzbestimmungen können Sie die lokalen Steuerungen so anpassen, dass sie den Vorschriften entsprechen.
Setzen Sie Serverless-Quellcode mit regionaler Kontrolle ein
Erstellen Sie Anwendungen, die es Ihren Entwicklern ermöglichen, globale Performance mit lokalen Compliance-Vorschriften zu kombinieren. Sie entscheiden, wo Ihre Daten gespeichert werden — ohne Leistungseinbußen.
Wie die Cloudflare Data Localization Suite funktioniert
Der Schutz der Privatsphäre der Endnutzer ist ein zentraler Bestandteil der Mission von Cloudflare, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Cloudflare sicherstellt, dass Ihre Daten so privat bleiben, wie Sie es wünschen, und nur dorthin gelangen, wo Sie es möchten:
- DDoS-Angriffe werden in dem Rechenzentrum, das dem Endbenutzer am nächsten liegt, erkannt und abgewehrt.
- Rechenzentren innerhalb der bevorzugten Region entschlüsseln TLS und wenden HTTP-Dienste wie WAF, CDN und Cloudflare Workers an.
- Keyless SSL und Geo Key Manager speichern private SSL-Schlüssel in einer benutzerdefinierten Region.
- Customer Metadata Boundary stellt sicher, dass Protokolle die ausgewählte Region nicht verlassen.
Verschlüsseln Sie Ihre Daten — mühelos.
Datenschutz erfordert absolut sichere Verschlüsselung. Cloudflare verwendet die höchstmögliche Verschlüsselungsstufe für Daten bei der Speicherung (data at rest) und Übertragung (data in transit), wodurch sichergestellt wird, dass die gesamte Kommunikation zwischen unseren Edge- und Core-Rechenzentren stets geschützt ist.
Kontrollieren Sie den Zugriff auf private SSL-Schlüssel.
Sicherheitsbestimmungen können es unmöglich machen, private Schlüssel mit Drittanbietern zu teilen. Geo Key Manager und Keyless SSL ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen privaten SSL-Schlüssel zu speichern und zu verwalten, während der verschlüsselte Traffic weiterhin über das globale Netzwerk von Cloudflare geroutet wird.
Wählen Sie, wo Ihr Traffic abgewickelt wird.
Um Ihren Compliance-Verpflichtungen nachzukommen, benötigen Sie möglicherweise die Kontrolle darüber, wo Ihre Daten eingesehen werden. Cloudflare Regional Services hilft Ihnen bei der Entscheidung, wo Ihre Daten verarbeitet werden sollen, ohne die Sicherheits- und Performance-Vorteile unseres Netzwerks zu verlieren.
Entscheiden Sie, wohin Daten gesendet werden.
Mit Customer Metadata Boundary können Sie lokale Gesetze einhalten, indem Sie verhindern, dass Daten mit sensiblen Informationen die von Ihnen ausgewählte Region verlassen.
Erstellen Sie standortorientierte Anwendungen.
Herkömmliche Cloud-Systeme erfüllen nicht immer die Standards der Daten-Compliance. Jurisdiction Restrictions for Workers Durable Objects macht es einfach, serverlose Anwendungen zu erstellen, die auf eine bestimmte Region beschränkt sind — so können Sie kontrollieren, wo Ihre Anwendungen Daten speichern und ausführen.
Weitere Informationen
BLOG
Einführung der Data Localization Suite von Cloudflare
Erfahren Sie, wie die Cloudflare Data Localization Unternehmen in aller Welt ermöglicht, Daten-Compliance-Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig die Performance zu erhalten.
Whitepaper
Cloudflare-Lösung für Datenschutz und Datenlokalisierung in Europa
Dieses Dokument behandelt die globalen und europäischen Sicherheitszertifizierungen von Cloudflare, DSGVO-konforme Mechanismen zur Datenübertragung und Produktfunktionen, die die Datenlokalisierung unterstützen.
Blog
Blog: Wie Geo Key Manager funktioniert
Mit Geo Key Manager hostet Cloudflare wichtige Server an den Standorten Ihrer Wahl — ohne dass Sie einen wichtigen Server innerhalb Ihrer Infrastruktur betreiben müssen.
Welche Cloudflare-Services werden von der Datenlokalisierung erfasst?
Anwendungsperformance
- Caching / CDN
- Cache Reserve
- DNS
- Anpassung der Bildgröße
- Lastverteilung
- Stream Delivery
- Tiered Caching
- WAF/L7-Firewall
- Waiting Room
- Zaraz
Anwendungssicherheit
- Advanced Certificate Manager
- Erweiterter DDoS-Schutz
- API Shield
- Bot-Management
- DMARC-Management
- DNS-Firewall
- Page Shield
- Rate Limiting
- SSL
- Cloudflare für SaaS
- WAF/L7-Firewall
Entwicklerplattform
- Cloudflare Images
- Cloudflare Pages
- Cloudflare D1
- Durable Objects
- E-Mail-Routing
- R2
- Workers (in einer Zone bereitgestellt)
- Analytics-Engine für Workers (WAE)
Netzwerk-Services
- Magic Firewall
- Magic Network Monitoring
- Magic Transit
- Magic WAN
- Spectrum
- Statische IP / BYOIP
Plattform
- Logpull
- Logpush
Zero Trust
- Access
- Browserisolierung
- Cloudflare Tunnel
- DLP
- Gateway
- WARP