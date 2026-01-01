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Data Localization Suite

Die Lokalisierung zwingt Unternehmen oft dazu, ihre Anwendung auf ein Rechenzentrum oder die Region eines Cloud-Anbieters zu beschränken. Dies schafft einen Kompromiss zwischen der Einhaltung von Vorschriften und schnellen, sicheren Erfahrungen für Endbenutzer.

Die Cloudflare Data Localization Suite verfolgt bei der Datenlokalisierung einen rigorosen und granularen Ansatz, der es Unternehmen leicht macht, Regeln und Kontrollen am Internet-Edge festzulegen, Compliance-Vorschriften einzuhalten und Daten lokal zu speichern und zu schützen.

Besuchen Sie den Trust Hub, um mehr über unterstützte Sprachumgebungen zu erfahren, oder sehen Sie sich eine Liste der unterstützten Produkte an.

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Entscheiden Sie, wo Ihre Daten geprüft werden

Wählen Sie den Standort der Rechenzentren, in denen Ihr Traffic inspiziert wird. Bei Änderungen der lokalen Datenerfassungs- und Datenschutzbestimmungen können Sie die lokalen Steuerungen so anpassen, dass sie den Vorschriften entsprechen.

Setzen Sie Serverless-Quellcode mit regionaler Kontrolle ein

Erstellen Sie Anwendungen, die es Ihren Entwicklern ermöglichen, globale Performance mit lokalen Compliance-Vorschriften zu kombinieren. Sie entscheiden, wo Ihre Daten gespeichert werden — ohne Leistungseinbußen.

Wie die Cloudflare Data Localization Suite funktioniert

Der Schutz der Privatsphäre der Endnutzer ist ein zentraler Bestandteil der Mission von Cloudflare, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Cloudflare sicherstellt, dass Ihre Daten so privat bleiben, wie Sie es wünschen, und nur dorthin gelangen, wo Sie es möchten:

  • DDoS-Angriffe werden in dem Rechenzentrum, das dem Endbenutzer am nächsten liegt, erkannt und abgewehrt.
  • Rechenzentren innerhalb der bevorzugten Region entschlüsseln TLS und wenden HTTP-Dienste wie WAF, CDN und Cloudflare Workers an.
  • Keyless SSL und Geo Key Manager speichern private SSL-Schlüssel in einer benutzerdefinierten Region.
  • Customer Metadata Boundary stellt sicher, dass Protokolle die ausgewählte Region nicht verlassen.
Netzwerkkarte
Abbildung eines Vorhängeschlosses

Verschlüsseln Sie Ihre Daten — mühelos.

Datenschutz erfordert absolut sichere Verschlüsselung. Cloudflare verwendet die höchstmögliche Verschlüsselungsstufe für Daten bei der Speicherung (data at rest) und Übertragung (data in transit), wodurch sichergestellt wird, dass die gesamte Kommunikation zwischen unseren Edge- und Core-Rechenzentren stets geschützt ist.

Kontrollieren Sie den Zugriff auf private SSL-Schlüssel.

Sicherheitsbestimmungen können es unmöglich machen, private Schlüssel mit Drittanbietern zu teilen. Geo Key Manager und Keyless SSL ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen privaten SSL-Schlüssel zu speichern und zu verwalten, während der verschlüsselte Traffic weiterhin über das globale Netzwerk von Cloudflare geroutet wird.

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Cloud mit Servern und vernetztem Globus

Wählen Sie, wo Ihr Traffic abgewickelt wird.

Um Ihren Compliance-Verpflichtungen nachzukommen, benötigen Sie möglicherweise die Kontrolle darüber, wo Ihre Daten eingesehen werden. Cloudflare Regional Services hilft Ihnen bei der Entscheidung, wo Ihre Daten verarbeitet werden sollen, ohne die Sicherheits- und Performance-Vorteile unseres Netzwerks zu verlieren.

Entscheiden Sie, wohin Daten gesendet werden.

Mit Customer Metadata Boundary können Sie lokale Gesetze einhalten, indem Sie verhindern, dass Daten mit sensiblen Informationen die von Ihnen ausgewählte Region verlassen.

Protokolle Abbildung
[Abbildung] Workers Hero

Erstellen Sie standortorientierte Anwendungen.

Herkömmliche Cloud-Systeme erfüllen nicht immer die Standards der Daten-Compliance. Jurisdiction Restrictions for Workers Durable Objects macht es einfach, serverlose Anwendungen zu erstellen, die auf eine bestimmte Region beschränkt sind — so können Sie kontrollieren, wo Ihre Anwendungen Daten speichern und ausführen.

Weitere Informationen

Miniaturansicht – Blogbeitrag – Vorlage 4 – Browser

BLOG

Einführung der Data Localization Suite von Cloudflare

Erfahren Sie, wie die Cloudflare Data Localization Unternehmen in aller Welt ermöglicht, Daten-Compliance-Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig die Performance zu erhalten.

Mehr dazu  
Whitepaper Thumbnail - Version 1

Whitepaper

Cloudflare-Lösung für Datenschutz und Datenlokalisierung in Europa

Dieses Dokument behandelt die globalen und europäischen Sicherheitszertifizierungen von Cloudflare, DSGVO-konforme Mechanismen zur Datenübertragung und Produktfunktionen, die die Datenlokalisierung unterstützen.

Mehr dazu  
Miniaturansicht – Blogpost – Vorlage 1 – Lavalampe

Blog

Blog: Wie Geo Key Manager funktioniert

Mit Geo Key Manager hostet Cloudflare wichtige Server an den Standorten Ihrer Wahl — ohne dass Sie einen wichtigen Server innerhalb Ihrer Infrastruktur betreiben müssen.

Mehr dazu  

Welche Cloudflare-Services werden von der Datenlokalisierung erfasst?

Symbol: Performance Cloud Speed Kachel
Anwendungsperformance
  • Caching / CDN
  • Cache Reserve
  • DNS
  • Anpassung der Bildgröße
  • Lastverteilung
  • Stream Delivery
  • Tiered Caching
  • WAF/L7-Firewall
  • Waiting Room
  • Zaraz
Security Shield Protection Checkmark – Symbol
Anwendungssicherheit
  • Advanced Certificate Manager
  • Erweiterter DDoS-Schutz
  • API Shield
  • Bot-Management
  • DMARC-Management
  • DNS-Firewall
  • Page Shield
  • Rate Limiting
  • SSL
  • Cloudflare für SaaS
  • WAF/L7-Firewall
Workers-Plattform – Tile
Entwicklerplattform
  • Cloudflare Images
  • Cloudflare Pages
  • Cloudflare D1
  • Durable Objects
  • E-Mail-Routing
  • R2
  • Workers (in einer Zone bereitgestellt)
  • Analytics-Engine für Workers (WAE)
CDN – Abbildung
Netzwerk-Services
  • Magic Firewall
  • Magic Network Monitoring
  • Magic Transit
  • Magic WAN
  • Spectrum
  • Statische IP / BYOIP
ABM – Western Union – LP – Wichtige KI-Anforderungen (Abschnitt) – Karte 2 – Symbol
Plattform
  • Logpull
  • Logpush
Cloudflare-zero-trust
Zero Trust
  • Access
  • Browserisolierung
  • Cloudflare Tunnel
  • DLP
  • Gateway
  • WARP