Die Lokalisierung zwingt Unternehmen oft dazu, ihre Anwendung auf ein Rechenzentrum oder die Region eines Cloud-Anbieters zu beschränken. Dies schafft einen Kompromiss zwischen der Einhaltung von Vorschriften und schnellen, sicheren Erfahrungen für Endbenutzer.

Die Cloudflare Data Localization Suite verfolgt bei der Datenlokalisierung einen rigorosen und granularen Ansatz, der es Unternehmen leicht macht, Regeln und Kontrollen am Internet-Edge festzulegen, Compliance-Vorschriften einzuhalten und Daten lokal zu speichern und zu schützen.

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