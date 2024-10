A Porsche Informatik protege e automatiza a migração “Cloud Smart” de mais de 3 mil sites de revendedores com a Cloudflare

A Porsche Informatik é uma subsidiária do maior e mais bem-sucedido distribuidor automotivo da Europa, a Porsche Holding Salzburg, e desenvolve soluções de software inovadoras para a mobilidade do futuro. Suas mais de 180 soluções de software personalizadas atendem usuários em 34 países em quatro continentes e faz parte do Grupo Volkswagen desde março de 2011.

O Grupo Volkswagen possui algumas das marcas automotivas mais reconhecidas e prestigiadas do continente, incluindo Porsche e Volkswagen, Audi, Bentley, CUPRA, Lamborghini, SEAT e ŠKODA.

Desafio: garantir uma migração para a nuvem global

Como fornecedora de serviços técnicos e de TI completos da Porsche Holdings, a Porsche Informatik cria e mantém uma infraestrutura internacional de vendas e suporte que inclui gerenciamento de concessionárias de automóveis, financiamento de veículos, distribuição e sistemas de planejamento logístico.

Para conseguir uma transição segura e contínua para a nuvem, a Porsche Informatik tinha uma série de objetivos muito específicos, incluindo:

Proteger ativos da web e domínios de clientes contra atividades maliciosas cada vez mais sofisticadas na internet.

Garantir resiliência e alta disponibilidade diante de condições instáveis de rede internacional para promover e reter a confiança do cliente.

Automatizar processos de migração de domínio e gerenciamento de SSL.

Cumprir as regulamentações e práticas recomendadas de localização de dados europeias e internacionais.

“Com o inventário de aplicativos legados que acumulamos nos últimos 20 anos, a Porsche Informatik queria garantir que tanto nossos aplicativos cliente-servidor mais recentes e modernos quanto nossos aplicativos cliente-servidor clássicos estivessem prontos para a nuvem”, afirma Thomas Zangl, Head of Cloud and Virtualization service na Porsche Informatik. “Para fazer isso, precisávamos de um parceiro como a Cloudflare para nos ajudar a enfrentar nossos desafios, limitar as dependências em nossos aplicativos legados e obter o máximo de benefícios da migração de cargas de trabalho de nossos data centers para serviços gerenciados em nuvem.”

Estabelecendo uma parceria — Proteger aplicativos web e pontos de acesso público contra ataques DDoS

A Porsche Informatik iniciou sua jornada com a Cloudflare em 2022 com uma série de testes e provas de conceito (POCs) em menor escala. No entanto, com a explosão do conflito ucraniano, ela passou da avaliação da Cloudflare para a implementação do WAF, dos serviços de aplicativos e da proteção contra DDoS avançada da Cloudflare em todos os seus sites públicos, endpoints e aplicativos.

“Observamos um aumento acentuado no tráfego malicioso proveniente do que pareciam ser grupos profissionais bem financiados, mas a Cloudflare absorveu os ataques direcionados a nós”, diz Zangl. “Protegemos facilmente nossa infraestrutura web pública por trás da melhor proteção contra DDoS e exploração zero-day da rede global.”

A Porsche Informatik e a Cloudflare iniciaram sua parceria empresarial com base no sucesso desta experiência real. O objetivo da Porsche Informatik era aproveitar a nuvem de conectividade e os serviços integrados de desempenho, para desenvolvedores e de aplicativos da Cloudflare para agilizar e simplificar sua transformação em nuvem em grande escala.

“Com todos os nossos pontos de acesso público já protegidos pela Cloudflare, decidimos tornar tudo mais fácil de gerenciar, consolidando a segurança de todas as nossas cargas de trabalho hospedadas em nuvem usando o ecossistema da Cloudflare, em vez de uma rede complexa de tecnologias distintas”, diz Zangl.

Resiliência aprimorada e alta disponibilidade melhoram a experiência do cliente com carregamentos de página 40% mais rápidos

Como o desempenho do site e dos aplicativos são os principais impulsionadores da confiança do consumidor, melhorar a experiência do cliente está no topo da lista de prioridades de transformação da Porsche Informatik.

“Precisávamos melhorar nossa resiliência para garantir que nossas plataformas oferecessem desempenho ideal a todos os nossos usuários e permanecessem disponíveis mais de 99% do tempo”, afirma Zangl. “Qualquer coisa menos e nossa reputação e confiança do usuário seriam prejudicadas.”

Para reforçar a confiança do cliente, a Porsche Informatik começou a melhorar a experiência do cliente. Ao transferir seu conteúdo e ativos da web para a rede global da Cloudflare e aproveitar os 310 data centers da Cloudflare em mais de 120 países ao redor do mundo, a Porsche Informatik pode interagir com seus clientes no ponto de serviço por meio de 13 mil provedores de internet, de serviços de rede empresarial e de nuvem.

“A Cloudflare nos forneceu serviços de distribuição de conteúdo de alto nível que resolveram nossos problemas de desempenho”, diz Zangl. “A rede da Cloudflare nos aproxima de nossos clientes e fornece a eles o melhor site e desempenho de atendimento ao cliente possível.”

Para a rede internacional de clientes, revendedores e técnicos de serviço da Porsche Informatik, as melhorias foram inequívocas. Aumentar a CDN usando Cloudflare Load Balancing, Argo Smart Routing, Cloudflare R2 Distributed Object Storage e Workers da plataforma para desenvolvedores da Cloudflare para criar e executar aplicativos perto do usuário final reduziu os custos de largura de banda e proporcionou melhorias massivas de desempenho e usabilidade no configurador de carro on-line da Porsche Informatik , software de pedido e filas de atendimento.

“Éramos uma empresa global desafiada por gargalos de desempenho, especialmente fora da Europa, porque estávamos transmitindo a partir de um servidor europeu”, afirma Günter Schulmeister, Cloud Transformation Lead da Porsche Informatik. “Usando a Cloudflare para armazenar e transmitir conteúdo na rede global, nossos parceiros em países como Chile, Malásia e Japão obtêm os maiores ganhos. Eles não apenas obtêm um desempenho muito melhor do site, mas também estão mais protegidos contra ataques de segurança cibernética.”

“A Cloudflare reduziu o tempo de carregamento de nossas páginas web em 40%”, diz Zangl. “Ter um cache de ativos distribuído globalmente, usar o Workers para potencializar nossos aplicativos e evitar gargalos com roteamento inteligente e balanceador de carga torna nossos sites mais rápidos e confiáveis.”

Reduzir o consumo de largura de banda em 95% e melhorar o desempenho do servidor na rede global

A nuvem de conectividade da Cloudflare também reduz a carga nos principais data centers da Porsche Informatik, tanto em nuvem quanto no local. De acordo com Zangl, a rede global agora administra 95% do tráfego público da Porsche Informatik. Além da economia de custos, a Cloudflare libera espaço suficiente nos servidores locais da Porsche Informatik para cumprir com eficiência outros objetivos da empresa.

“Ao armazenar em cache nosso conteúdo de acesso público na Cloudflare, ganhamos a capacidade de integrar novos serviços e tolerar cargas maiores sem provisionar excessivamente largura de banda dispendiosa”, afirma Daniel Ivanovski, engenheiro de sistemas da Porsche Informatik. “Isso melhora o desempenho de nossos aplicativos internos e de back office e nos permite gerenciar nossos serviços em nuvem de maneira mais econômica.”

Automatizar o gerenciamento e migração de domínios de clientes para mais de 3 mil sites

Com todos os sites de concessionárias, financiamentos e marcas da Porsche Holding e do Grupo Volkswagen sob seus cuidados, a Porsche Informatik precisava encontrar um método eficiente de manutenção de DNS, gerenciamento de certificados de segurança e migração de sites de clientes para a nuvem. Foi uma tarefa difícil, agravada pelo fato de a maioria dos domínios serem propriedade independente de subsidiárias. Usando o Cloudflare SSL for SaaS e a API da Cloudflare, a equipe de Zangl simplificou o processo complicado.

“Automatizamos o processo de migração de sites e manutenção de certificados SSL. Adoro isso”, diz Zangl. “Usando a integração de APIs da Cloudflare e uma abordagem Everything as Code (EaC) para gerenciar infraestruturas, GitLab e solicitações de fusões para definir e delegar quais sites precisam ser movidos e provisionados, compartilhamos a carga, migrando 3 mil sites usando equipes voltadas para o cliente em toda a organização. Além de garantir que as alterações sejam corretas e bem documentadas, meu pessoal tem liberdade para se concentrar na exploração de outras tecnologias.”

Com os sites ativos em nuvem, o SSL for SaaS automatiza o ciclo de vida do gerenciamento de certificados e simplifica a manutenção e configuração do site, garantindo que o portfólio da web permaneça seguro e atualizado.

Atender à localização de dados e aos requisitos regulatórios internacionais

Como instituição da indústria do comércio de automóveis que vende veículos e presta serviços bancários, a Porsche Holding Salzburg opera em um ambiente altamente regulamentado. Como resultado, a migração para a nuvem da empresa apresentou à Porsche Informatik desafios específicos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e de outros órgãos reguladores.

“Somos uma empresa europeia e a maioria dos nossos clientes está na Europa, por isso o RGPD determina muito especificamente onde e como podemos armazenar dados corporativos e de usuários”, explica Schulmeister. “A Cloudflare fornece aos seus parceiros empresariais o conjunto de ferramentas certo para promover a conformidade com o RGPD.”

Usando o Cloudflare Data Localization Suite, a Porsche Informatik mantém um controle rigoroso e auditável sobre seus dados, determinando com precisão como e onde eles armazenam, transportam e criptografam informações. A Cloudflare também capacita a empresa a estabelecer regras de negócios para implantar Workers específicos da região para executar seus aplicativos sem servidor e especificar a localização dos data centers com autorização para inspecionar os dados em busca de ameaças ou anomalias.

A experiência com a Cloudflare

Depois de trabalhar em estreita colaboração com a Cloudflare durante toda a transformação, Schulmeister expressa confiança na parceria entre as equipes da Cloudflare e da Porsche Informatik.

“Foi como receber um serviço de primeira classe e personalizado. Nossa parceria empresarial com a Cloudflare nos deu acesso a recursos e serviços de localização, contas dedicadas e equipes de suporte, além dos excelentes arquitetos de soluções da Cloudflare”, diz ele. “Desde o início, a Cloudflare entendeu que a transformação para nuvem envolve mais do que simplesmente implantar serviços em nuvem, é também sobre a adaptação a novos desafios.”

Avançar

A Porsche Informatik planeja continuar impulsionando a inovação em direção a uma experiência holística de compra e propriedade de automóveis on-line. À medida que avança no setor de comércio automotivo para se alinhar à sua visão, reconhece a Cloudflare como um componente essencial do seu roteiro.

“A concessionária de automóveis do futuro será totalmente digital”, afirma Zangl. “Em breve, os sites ou aplicativos on-line darão suporte à maioria, senão a todos, os processos do nosso setor. À medida que esses aplicativos se tornam o coração da empresa, a confiança do cliente e o nosso sucesso dependem da inovação, segurança, disponibilidade, escalabilidade e desempenho. A Cloudflare é o parceiro que nos permite focar no desenvolvimento desses aplicativos sem nos preocupar com influências externas.” À medida que a Porsche Informatik e os seus clientes continuam a explorar casos de uso para melhorar os seus produtos e serviços com tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial (IA), a empresa vê a Cloudflare desempenhando um papel fundamental, fornecendo soluções onde a segurança cibernética e a IA se cruzam.

“A Cloudflare é líder do setor em conectividade, ela já monitora e protege uma grande parte do tráfego mundial da internet e poucas outras plataformas conseguem entender o que está acontecendo on-line em tão grande escala”, diz Schulmeister. “À medida que continuamos a inovar, a Cloudflare está equipada de forma única para enfrentar o desafio que a IA apresenta de uma forma segura, escalável e facilmente gerenciada a partir de um único ponto de acesso.”