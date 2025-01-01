Serviços profissionais

Os parceiros de distribuição de serviços autorizados da Cloudflare têm um sólido histórico de proporcionar excelentes experiências aos clientes e um profundo conhecimento de nossos serviços aos clientes. Para serem designados como ASDP (Parceiros de distribuição de serviços autorizados), os parceiros passam por um rigoroso processo de validação técnica e são avaliados quanto à segurança, desempenho e confiabilidade de seus recursos de entrega de serviços.

Interessado em se tornar um Parceiros de distribuição de serviços autorizados da Cloudflare? Saiba como começar.