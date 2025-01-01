A Cloudflare costuma ser um componente de missão crítica na sua infraestrutura. Adicionar um SME da Cloudflare à sua equipe durante a implantação prepara você para o sucesso desde o início, ajudando a impedir configurações incorretas e maximizar os benefícios da solução. Os serviços profissionais da Cloudflare incluem:
Aproveite nossa experiência e ferramentas para acelerar sua implementação da Cloudflare.
Todos os contratos têm muitas práticas recomendadas e são liderados por especialistas que implantam soluções Cloudflare o dia todo, todos os dias.
Acelere as metas de modernização, incluindo a rápida consolidação de fornecedores e a inovação em segurança.
As equipes e parceiros dos serviços profissionais da Cloudflare estão localizados ao redor do mundo, para suporte local.
Com o Quickstart, um SME das soluções da Cloudflare trabalha junto com sua equipe para orientar a configuração com práticas recomendadas comprovadas, ajudando você a implantar com confiança. Adicionar um especialista da Cloudflare garante que equipes sobrecarregadas economizem tempo e estejam preparadas para o sucesso desde o início.
Para implantações com requisitos complexos ou exclusivos, os arquitetos e consultores da Cloudflare estão disponíveis para ajudar a gerenciar sua implementação de ponta a ponta. As contratações de especialistas são personalizadas de acordo com seus critérios de sucesso específicos, incluindo planejamento de projeto, design arquitetônico, validação de testes e suporte prático.
Os parceiros de distribuição de serviços autorizados da Cloudflare têm um sólido histórico de proporcionar excelentes experiências aos clientes e um profundo conhecimento de nossos serviços aos clientes. Para serem designados como ASDP (Parceiros de distribuição de serviços autorizados), os parceiros passam por um rigoroso processo de validação técnica e são avaliados quanto à segurança, desempenho e confiabilidade de seus recursos de entrega de serviços.
Interessado em se tornar um Parceiros de distribuição de serviços autorizados da Cloudflare? Saiba como começar.