Cloudflare Access Schneller und zuverlässiger Zero Trust Network Access (ZTNA) Access verifiziert den Kontext (z. B. Identität und Gerätestatus), um den Zugriff in der gesamten Umgebung abzusichern – ein VPN ist dafür nicht erforderlich. Sprechen Sie mit einem ExpertenProduktbeschreibung abrufen Testen Sie es noch heute mit unserem Free-Tarif.

Vorteile von Cloudflare Access Produktivität des Teams steigern Sorgen Sie dafür, dass lokale Applikationen ebenso einfach zu benutzen sind wie SaaS-Anwendungen. Durch ZTNA verringert sich die Zahl der Support-Tickets im Zusammenhang mit dem Fernzugriff um 80 % im Vergleich zu einem VPN. Verwaltung vereinfachen Vereinfachen Sie die Einrichtung und den Betrieb von ZTNA mit stabilen Software-Konnektoren und einheitlichen Zero Trust-Richtlinien. Laterale Bewegung unterbinden Verringern Sie Ihre Angriffsfläche, indem Sie kontextbasierte Zugriffsrichtlinien mit minimalen Zugriffsrechten pro Ressource durchsetzen. Zero Trust mühelos skalieren Schirmen Sie zunächst kritische Anwendungen und risikoreiche Nutzergruppen ab – und erweitern Sie dann den cloudnativen ZTNA, um Ihr gesamtes Unternehmen zu schützen.

Funktionsweise Verwalten Sie den Nutzerzugriff für Ihre gesamten Umgebung Cloudflare Access verifiziert und schützt den Zugriff von Mitarbeitenden und Drittanbietern auf alle selbst gehosteten, per SaaS bereitgestellten und nicht im Web angesiedelten Anwendungen. Der Dienst trägt auf diese Weise zur Risikominimierung und zu einem reibungslosen Nutzererlebnis bei. Die Lösung prüft bei jeder Anfrage detailliert den Kontext, wie die Identität und den Zustand des Geräts, um einen schnellen und zuverlässigen Zugriff in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr in unserer ZTNA-Produktübersicht

Erfahren Sie, wie Access innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare funktioniert Referenzarchitektur ansehen

Anerkennung durch Analysten Cloudflare One wurde im Gartner® „Magic Quadrant™ for Single-Vendor SASE“ 2024 erwähnt Wir fühlen uns durch diese Anerkennung in unserer „Light Branch, Heavy Cloud“-Architektur bei Cloudflare bestätigt und in unserer Fähigkeit, globale, cloud-orientierte Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Netzwerkmodernisierung zu unterstützen. Bericht lesen Cloudflare wurde in „The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, Q1 2024“ als „Strong Performer“ eingestuft Cloudflare erhielt die höchste Punktzahl für das Kriterium „Globales Netzwerk“. Wir sehen diese Anerkennung als Bestätigung unserer Bemühungen, SASE auf die richtige Art und Weise zu entwickeln, indem wir Netzwerk- und Sicherheitsdienste in einer zusammensetzbaren, programmierbaren Connectivity Cloud zusammenführen. Bericht lesen Cloudflare wurde im KuppingerCole Leadership Compass für SASE 2023 als „Leader“ ausgezeichnet Im Rahmen ihrer SASE-Marktanalyse 2023 nannte die KuppingerCole Analysts AG mehrere Stärken von Cloudflare, wie z.B. unsere große, weltweit verteilte Präsenz und unsere ausgefeilte Traffic-Beschleunigung, unsere massive Backbone-Kapazität, unsere garantierte 100%ige Verfügbarkeit und unsere innovative Remote-Browserisolierung. Bericht lesen

Das sagen unsere Kunden „Cloudflare Workers hat Bitso entscheidende Verbesserungen gebracht. Es hat Zero Trust viel einfacher gemacht. Wir sind bei der Verwaltung des Zugangs zu internen Ressourcen jetzt viel effizienter und stellen sicher, dass standort-, geräte- und netzwerkunabhängig die richtigen Leute über das richtige Zugangsniveau für die richtigen Ressourcen verfügen.“ Cybersecurity Lead, Bitso

WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR ACCESS Cloudflare Access bietet Nutzern einfachen, sicheren Zugang zu Ihren internen Ressourcen – ohne VPN VPN erweitern/ersetzen Lagern Sie kritische Anwendungen für mehr Sicherheit und ein verbessertes Nutzererlebnis aus. Zugriff für Drittparteien verwalten Authentifizieren Sie Drittnutzer (z. B. Auftragnehmer) mit clientlosen Optionen, Identitätsanbietern und mehr. Entwicklern mehr Freiheit geben Stellen Sie sicher, dass privilegierte technische Nutzer auf kritische Infrastrukturen zugreifen können – ohne Abstriche bei der Performance.

Wir unterstützen Unternehmen auf der ganzen Welt auf ihrem Weg zu Zero Trust Kundenreferenzen anzeigen

