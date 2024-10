Cloudflare가 2024 Gartner® Magic Quadrant™ SV-SASE 부문에 선정되었습니다. 발표 >

Cloudflare Access 빠르고 안정적인 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) Access는 컨텍스트(ID 및 장치 상태 등)를 확 인하여 전체 환경에 대한 액세스를 보호하며, VPN은 필요하지 않습니다.

Cloudflare Access의 이점 팀 생산성 향상 온프레미스 앱을 SaaS 앱처럼 사용하기 쉽게 만듭니다. ZTNA는 VPN에 비해 원격 액세스 지원 티켓을 80% 감소시킵니다. 관리 간소화 강력한 소프트웨어 커넥터 및 통합 Zero Trust 정책으로 ZTNA의 설정과 운영을 간소화합니다. 내부망 이동 제거 모든 리소스에 대해 컨텍스트 기반, 최소 권한 액세스 정책을 시행하여 공격면을 축소합니다. 손쉽게 Zero Trust 확장 중요 앱 및 가장 위험한 사용자 그룹을 먼저 보호한 다음 클라우드 네이티브 ZTNA를 넓혀 전체 비즈니스를 보호하세요.

작동 원리 전체 환경에 걸쳐 사용자 액세스 관리 Cloudflare Access는 모든 자체 호스팅, SaaS, 비 웹 앱에서 직원 및 타사 액세스를 확인하고 보호하여 위험을 완화하고 원활한 사용자 경험을 보장합니다. 모든 요청에 대해 ID 및 장치 상태와 같은 세부적인 컨텍스트를 확인하여 빠르고 신뢰할 수 있는 액세스를 비즈니스 전반에 걸쳐 제공합니다. 우리의 ZTNA 제품 개요에서 자세히 알아보세요

Cloudflare SASE 플랫폼에서 Access가 작동하는 방식 알아보기 참조 아키텍처 확인

분석가의 인정 Cloudflare, 2024년 Gartner® Magic Quadrant™ 단일 벤더 SASE 부문에 선정 Cloudflare가 이번에 선정된 이유는 '가벼운 분기, 견고한 클라우드' 아키텍처와 클라우드를 지향하는 글로벌 기업이 네트워크 최신화를 가속화할 수 있도록 지원하는 능력을 입증한 결과라고 생각합니다. 보고서 읽기 Cloudflare, 2024년 1분기 Forrester Wave™: 보안 서비스 에지 솔루션 부문의 우수 성과자 Cloudflare는 전역 네트워크 기준에서 가장 높은 점수를 받았습니다. Cloudflare는 이러한 평가를 통해 네트워크와 보안 서비스를 구성 및 프로그래밍 가능한 클라우드 연결성에 통합하여 ‘올바른 방식’으로 SASE를 구축하려는 노력을 입증했다고 생각합니다. 보고서 읽기 Cloudflare, 2023 KuppingerCole Leadership Compass SASE 부문에서 '리더'로 선정됨 KuppingerCole Analysts AG는 2023년 SASE 시장 분석을 통해 전 세계에 대규모로 분산된 위치, 정교한 트래픽 가속, 대규모 백본 용량, 100% 가동 시간 보장, 혁신적인 원격 브라우저 격리와 같은 Cloudflare의 여러 강점을 언급했습니다. 보고서 읽기

고객 후기 “Bitso의 입장에서는 Cloudflare Access가 게임 체인저여서 Zero Trust에 훨씬 쉽게 접근할 수 있었습니다. 지금은 내부 리소스에 대한 액세스를 보다 효율적으로 관리할 수 있고, 사용자의 위치, 장치, 네트워크와 관계없이 적절한 사용자가 적절한 리소스에 적절한 수준으로 액세스하는 것이 가능합니다.” Bitso의 사이버 보안 책임자

ACCESS 상위 사용 사례 Cloudflare Access는 VPN 없이 내부 리소스에 대한 간단하고 안전한 사용자 액세스를 제공합니다 VPN 강화/대체 중요 앱의 부하를 줄여 보안을 강화하고 사용자 경험을 개선합니다. 제3자 액세스 관리 클라이언트리스 옵션, 소셜 ID 공급업체 등으로 계약자와 같은 타사 사용자를 인증합니다. 개발자 지원 권한 있는 기술 사용자에게 성능 희생 없이 중요 인프라에 안전하게 액세스할 수 있도록 보장합니다.

전 세계의 여러 조직에서 Zero Trust로 나아갈 수 있도록 지원합니다 사례 연구 보기

엔터프라이즈에 Cloudflare Access 도입하기