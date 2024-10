SSEとSASE 概要

Cloudflare Access 高速で信頼性の高いゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA) Accessはコン テキスト(ID、デバイスポスチャなど)を検証して、お客様の環境全体でアクセスの安全を確保します。VPNは不要です。 お問い合わせ製品概説を入手する 今すぐFreeプランでお試しください!

Cloudflare Accessの利点 チームの生産性を向上 オンプレミスのアプリケーションをSaaSアプリと同じくらい使いやすくしましょう。ZTNAを使うと、VPNに比べリモートアクセスサポートのチケットが80%減少します。 マネジメントを簡素化 堅牢なソフトウェアコネクタと統合ゼロトラストポリシーで、ZTNAのセットアップと運用を簡素化します。 ラテラルムーブメントを排除 リソースごとにコンテキストに基づく最小特権アクセスを適用することにより、攻撃対象領域を縮小します。 Zero Trustのスケーリングが容易 まずは重要アプリや最もリスクの高いユーザーグループを保護し、次にクラウドネイティブのZTNAを拡張してビジネス全体を保護します。

仕組み お客様の環境全体でユーザーアクセスを管理 Cloudflare Accessは、お客様のすべてのアプリケーション(セルフホスト、SaaS、非Web)で従業員とサードパーティのアクセスを検証し、保護することによって、リスクの軽減と円滑なユーザーエクスペリエンスの実現に役立ちます。 すべてのリクエストについてIDやデバイスポスチャなどの詳細コンテキストをチェックし、お客様のビジネス全体に高速かつ信 頼性の高いアクセスを提供します。 ZTNA製品概要で詳細を確認する

CloudflareのSASEプラットフォームにおけるAccessの動作を解説 リファレンスアーキテクチャを見る

アナリストの評価 Cloudflare、2024年版『Gartner® Magic Quadrant™ for Single-Vendor SASE』で認定 この評価は、Cloudflareの「ブランチよりクラウドに重点を置く」アーキテクチャと、グローバルでクラウド志向の企業がネットワークの近代化を加速するのを支援する能力の証であると私たちは考えています。 レポートを読む Cloudflare、2024年第1四半期の『Forrester Wave™:セキュリティサービスエッジソリューション』で「優秀者」に認定 Cloudflareはグローバルネットワークの基準で最高スコアを獲得しました。この認定は、ネットワークサービスとセキュリティサービスをコンポーザブルでプログラム可能なコネクティビティクラウド上に集約するという「正しい方法」でSASEを構築する当社の取り組み姿勢が評価されたものと、私たちは考えています。 レポートを読む Cloudflare、2023年の『KuppingerCole Leadership Compass for SASE』で「リーダー」評価を獲得 KuppingerCole Analysts AGは2023年度のSASE市場分析で、大規模でグローバルに分散したプレゼンス、高度なトラフィック高速化、膨大なバックボーン容量、稼働率100%保証、革新的なリモートブラウザー分離など、Cloudflareの強みをいくつか挙げています。 レポートを読む

お客様の声 「Cloudflare AccessはBitsoにとってまさにゲームチェンジャーでした。Zero Trustがいとも容易く導入できました。現在、当社は社内リソースへのアクセス管理を効率的に行っており、ロケーションやデバイス、ネットワークに関係なく、適切なユーザーが適切なリソースに対し適正なレベルのアクセス権限を持つようになっています。」 サイバーセキュリティ主任、Bitso

Accessの主要ユースケース Cloudflare Accessは内部アプリケーションへの簡単で安全なユーザーアクセスをVPNなしで実現 VPNの補強 / 代替え セキュリティ強化とユーザーエクスペリエンス向上のため、重要アプリをオフロードしましょう。 サードパーティのアクセスを管理 スのオプションやソーシャルIDプロバイダーなどを用いて、サードパーティユーザー(請負業者など)を認証します。 開発者のエンパワーメント 権限のあるテクニカルユーザーが、パフォーマンスに影響を与えることなく重要インフラストラクチャに安全にアクセスできます。

世界中の組織のゼロトラスト移行を支援しています 導入事例を見る

