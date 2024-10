Notre histoire

Matthew, Lee et Michelle commencent à mettre en place l'équipe Cloudflare. Il est toujours difficile de recruter avant d'avoir un produit, mais tous partagent une idée commune : la mission principale de Cloudflare serait d'aider à construire un Internet meilleur. La nature d'un tel projet pouvait passionner n'importe quel ingénieur. Très rapidement, les bureaux de Cloudflare à Palo Alto en Californie accueillent une équipe talentueuse issue de grandes entreprises comme Google, Yahoo, PayPal et Mint.com.

La principale préoccupation des investisseurs et des consultants est que la solution de Cloudflare, initialement axée sur la sécurisation des sites web, introduit une latence. L'équipe se focalise sur l'élimination de la latence partout dans le système. Juin 2010, Cloudflare présente une version bêta privée à quelques membres de la communauté Projet Honey Pot. Toute l'équipe retient son souffle. Et là, c’est la surprise. Les utilisateurs déclarent qu'en plus de protéger leurs sites contre les menaces, Cloudflare accélère le chargement de 30 % en moyenne. L'efficacité du système Cloudflare, la couche de mise en cache pour les ressources statiques et le fait que Cloudflare filtre le trafic parasite permettent aux sites d'être plus sûrs, mais aussi beaucoup plus performants.

En 2009, les discussions vont déjà bon train sur le campus de la Harvard Business School : le projet est de lancer Cloudflare à la TechCrunch. Le 27 septembre 2010, Cloudflare devient une réalité. Toute l’équipe Cloudflare se réunit dans une salle de San Francisco à l’occasion de la TechCrunch Disrupt. Les utilisateurs de la version bêta sont enthousiastes à l'idée de pouvoir parler du service génial qu’ils utilisent depuis plusieurs mois. Matthew et Michelle montent sur scène pour annoncer le lancement de Cloudflare au monde entier. Depuis, Cloudflare a lancé des dizaines de produits et des centaines de fonctionnalités sur une période de six ans, ouvert six bureaux dans trois pays et mis en ligne des 330 datacenters. Tous ces efforts ont permis à des millions de clients aux quatre coins du monde de bénéficier des avantages de Cloudflare : sécurité, performances, fiabilité et connaissances approfondies.

