2004 年，Matthew Prince 和 Lee Holloway 開始著手回答一個基本問題：「垃圾郵件究竟是打哪來的？」他們兩人建置了一套系統，供所有網站主追蹤垃圾郵件發送者收集到電子郵件地址的情形。Project Honey Pot (蜜糖罐計畫) 於焉誕生。
隨著多年過去，Project Honey Pot 的規模不斷悄悄成長。Lee 靈活的架構已演變成能夠追蹤比網站管理員所面臨還要多的威脅。超過 185 個國家/地區的成千上萬個網站報名參與了這項計畫。儘管 Project Honey Pot 追蹤線上惡意行為的能力深受使用者喜愛，但使用者卻一再提出相同的要求：別再只是追蹤了，還要加以制止才行。
2009 年，Mattew 利用帶薪長假在哈佛商學院攻讀 MBA。 在那裡他認識了 Michelle Zatlyn，也就是 Cloudflare 現在的營運長。 有一天兩人在聊天，馬修提到了 Project Honey Pot 和其驚人的使用者社群。 Michelle 馬上想到 Project Honey Pot 可以當成一項服務並往更高的境界發展，也就是不只是追蹤網際網路威脅，還要加以制止。 於是，這兩位同學就開始一起擬定創業企劃書。
第一件事便是要想個名稱。 最初的創業企劃書標題是「Project Web Wall」(網路長城專案)，但這樣的名稱很難讓人產生共鳴。 Matthew 的一位朋友建議，既然是要建立「雲端上的防火牆」，那就應該用 Cloudflare (雲端火光) 這個名稱。 一聽到這個名稱，他們馬上就感覺對了，當下就拍板定案。 Matthew 和 Michelle 請哈佛商學院教師一起幫忙精修這份創業企劃書。 在這段期間，Lee 則利用空暇時間建置了第一個能用的原型。 2009 年 4 月，Cloudflare 在享有聲望的哈佛商學院創業企劃書競賽中奪得冠軍。
Lee 當時住在加州，而 Michelle 和 Matthew 自哈佛商學院畢業後，也搬到了加州。 這三位共同創辦人花了一整個夏天來精修 Cloudflare 的原型。 �他們認為，Cloudflare 真正解決了需要，並開始著手將 Cloudflare 帶往更高的境界。 2009 年 11 月，Cloudflare 結束了向 Venrock 公司的 Ray Rothrock 以及 Pelion Venrock 公司的 Carl Ledbetter 進行的首輪募資。
Matthew、Lee 和 Michelle 開始成立 Cloudflare 團隊。還沒有產品就想進行招募，這原本就不是件易事，但有一點卻打動了所有人：Cloudflare 的核心使命是要幫世人打造一個更美好的網際網路。這是個高手工程師都會想有所貢獻的計畫。不久以後，Cloudflare 在加州 Palo Alto 的辦公室裡便開始有了一支優秀的團隊進駐，團隊成員都是從 Google、Yahoo、PayPal 和 Mint.com 等頂級公司跳槽過來的人。
投資者和顧問最大的擔憂是，以保護網站安全為初衷的 Cloudflare 解決方案很可能會造成延遲。於是整個團隊開始使出渾身解數，消滅系統中每一個可能會造成延遲的癥結點。2010 年 6 月，Cloudflare 對 Project Honey Pot 社群的一小部分成員悄悄推出了一個私用 Beta 版。整個團隊對結果屏息以待。然後，令人訝異的事情發生了！使用者開始撰文表示，Cloudflare 不僅幫忙擋掉了線上威脅，還讓網站載入速度平均快 30%。Cloudflare 系統的高度效率、針對靜態資源而設的快取層，以及 Cloudflare 幫使用者的網站擋掉的大量垃圾流量，在在使得 Cloudflare 不僅能提供安全性，還能提供超優異的效能。
自從 2009 年在哈佛商學院的校園首次談到 Cloudflare 的概念起，這項計畫就一直以在 TechCrunch 大會上正式宣佈推出為目標。就在 2010 年 9 月 27 日，Cloudflare 真的這麼做了。整個 Cloudflare 團隊齊聚於舊金山市中心的 TechCrunch 大會禮堂。首批 Beta 版使用者非常開心，因為他們終於能夠向大家分享自己使用了好幾個月的服務有多棒。Matthew 和 Michelle 步上講台，向全世界宣佈 Cloudflare 的正式推出。自那時起的 6 年間，Cloudflare 陸續推出了數十種產品和數百項功能，在 3 個國家/地區開設了 6 個辦事處，並讓 330 個資料中心線上運行。在這一切努力下，Cloudflare 的優點：安全、高效、可靠和深入解析，終於讓全球數以百萬計的客戶都能享受到。