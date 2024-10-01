Matthew、Lee 和 Michelle 開始成立 Cloudflare 團隊。還沒有產品就想進行招募，這原本就不是件易事，但有一點卻打動了所有人：Cloudflare 的核心使命是要幫世人打造一個更美好的網際網路。這是個高手工程師都會想有所貢獻的計畫。不久以後，Cloudflare 在加州 Palo Alto 的辦公室裡便開始有了一支優秀的團隊進駐，團隊成員都是從 Google、Yahoo、PayPal 和 Mint.com 等頂級公司跳槽過來的人。

投資者和顧問最大的擔憂是，以保護網站安全為初衷的 Cloudflare 解決方案很可能會造成延遲。於是整個團隊開始使出渾身解數，消滅系統中每一個可能會造成延遲的癥結點。2010 年 6 月，Cloudflare 對 Project Honey Pot 社群的一小部分成員悄悄推出了一個私用 Beta 版。整個團隊對結果屏息以待。然後，令人訝異的事情發生了！使用者開始撰文表示，Cloudflare 不僅幫忙擋掉了線上威脅，還讓網站載入速度平均快 30%。Cloudflare 系統的高度效率、針對靜態資源而設的快取層，以及 Cloudflare 幫使用者的網站擋掉的大量垃圾流量，在在使得 Cloudflare 不僅能提供安全性，還能提供超優異的效能。

自從 2009 年在哈佛商學院的校園首次談到 Cloudflare 的概念起，這項計畫就一直以在 TechCrunch 大會上正式宣佈推出為目標。就在 2010 年 9 月 27 日，Cloudflare 真的這麼做了。整個 Cloudflare 團隊齊聚於舊金山市中心的 TechCrunch 大會禮堂。首批 Beta 版使用者非常開心，因為他們終於能夠向大家分享自己使用了好幾個月的服務有多棒。Matthew 和 Michelle 步上講台，向全世界宣佈 Cloudflare 的正式推出。自那時起的 6 年間，Cloudflare 陸續推出了數十種產品和數百項功能，在 3 個國家/地區開設了 6 個辦事處，並讓 330 個資料中心線上運行。在這一切努力下，Cloudflare 的優點：安全、高效、可靠和深入解析，終於讓全球數以百萬計的客戶都能享受到。

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