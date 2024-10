Nossa história

Matthew, Lee e Michelle começaram a montar a equipe da Cloudflare. Recrutar antes de ter um produto é sempre complicado, mas uma coisa todos conseguem entender: a principal missão da Cloudflare é ajudar a construir uma internet melhor. Esse era um projeto pelo qual engenheiros inteligentes podiam se apaixonar. Logo os escritórios da Cloudflare em Palo Alto, Califórnia, começaram a receber uma equipe talentosa proveniente de grandes empresas como Google, Yahoo, PayPal e Mint.com.

A maior preocupação de investidores e conselheiros era que a solução da Cloudflare, que originalmente visava a proteção de sites, introduziria latência. A equipe ficou obcecada em extirpar a latência de todo e qualquer ponto do sistema. Em junho de 2010, a Cloudflare lançou discretamente um beta privado para membros seletos da comunidade do projeto Honey Pot. A equipe toda estava muito ansiosa. Então algo surpreendente aconteceu. Os usuários começaram a relatar que a Cloudflare não os estava apenas protegendo contra os malfeitores on-line, mas que os sites deles estavam carregando, em média, 30% mais rapidamente. A eficiência do sistema da Cloudflare, a camada de armazenamento em cache para recursos estáticos e o fato de que a Cloudflare estava eliminando uma boa parte do tráfego de lixo dos sites de seus usuários significavam que a Cloudflare não apenas oferecia segurança, mas também oferecia um desempenho incrível.

Desde as primeiras discussões sobre a Cloudflare, ainda no campus da Harvard Business School em 2009, o plano sempre foi fazer o lançamento na TechCrunch. Em 27 de setembro de 2010, a Cloudflare fez exatamente isso. Toda a equipe da Cloudflare se reuniu em um auditório no centro de São Francisco na TechCrunch Disrupt. Usuários do começo da fase beta estavam animados por finalmente poder falar sobre o excelente serviço que estavam usando havia meses. Então Matthew e Michelle subiram no palco para anunciar o lançamento global da Cloudflare. Desde então, a Cloudflare lançou dezenas de produtos e centenas de funcionalidades ao longo de seis anos, tendo inaugurado seis escritórios em três países e colocado 330 data centers on-line. Todos esses esforços levaram os benefícios da Cloudflare: segurança, desempenho, confiabilidade e percepções, para milhões de clientes em todo o mundo.

