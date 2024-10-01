虽然互联网是我们生活的中心，世界上有一半的人口无法访问互联网，更多的人仅能使用糟糕、昂贵且不可靠的连接。尽管公共和私有基础设施方面进行了大量投资，互联网接入不平衡和不公平的状况依然存在。
为解决接入问题，受影响社区拥有和运营的网络已经出现，并不断取得成功。通过最低限度的培训和支持，社区就可以使用商用硬件和非专业设备，以低廉的价格可靠地建设自己的本地网络。
Project Pangea 是 Cloudflare 的一项努力，旨在通过 Cloudflare 的全球互连网络帮助向欠缺服务的社区提供安全的互联网连接。我们正在与社区开展合作，免费帮助它们将本地建设的网络连接到互联网。
世界各地社区正在不断增加对物理基础设施的投资，以促进互联网连接，包括 WiFi 天线和光纤电缆。然而，即使社区建立了本地连接后，如果能找到全球互联网接入，其成本也可能非常昂贵，令人望而却步。
我们的使命是帮助建设更好的互联网。Project Pangea 将我们正在帮助建设的互联网——一个更快、更可靠、更安全的互联网——扩展到那些原本可能无法访问它的人们。
通过 Project Pangea，我们能代表本地或社区网络解决接入互联网的网络流量路由挑战，同时提供必要的安全、隐私和性能资源。
Cloudflare 于 2020 年 8 月推出 Cloudflare Network Interconnect，使我们的客户得以直连到我们的网络，获得更高的性能和可靠性。Magic Transit 和 Magic Firewall 为这些客户提供对 DDoS 攻击等恶意流量的防护。虽然我们已经使用这些服务来帮助大型企业提高其网络的可靠性和安全性，但内置同等安全性和隐私保护的相同工具，也可以被服务不足的人群使用，为他们提供可靠的互联网访问。
Project Pangea 旨在帮助向服务不足的社区提供更安全、更可靠的互联网接入。要符合资格，参与者必须是非营利实体、合作社区网络、或为社区利益经营的私人或小型商业网络，并且必须主要为当地服务不足的社区提供互联网接入。
第 95 个百分位的带宽不能超过 5 Gbps （Cloudflare 可在提前 15 天通知后更新此数字) 。
Cloudflare 在 Project Pangea 下提供互联网接入和安全服务仅为社区网络受益而转售，不得转售给其他网络、个人或实体。
Project Pangea 可能不适用于所有司法管辖区。
目前，该项目包含一项技术要求：
网络已有或能够建立到合资质 Cloudflare 公共或专用对等互连地点的互联网交换中心（参见此处）的回传。
随着项目发展，我们可能会修改这些技术要求。