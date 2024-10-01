虽然互联网是我们生活的中心，世界上有一半的人口无法访问互联网，更多的人仅能使用糟糕、昂贵且不可靠的连接。尽管公共和私有基础设施方面进行了大量投资，互联网接入不平衡和不公平的状况依然存在。

为解决接入问题，受影响社区拥有和运营的网络已经出现，并不断取得成功。通过最低限度的培训和支持，社区就可以使用商用硬件和非专业设备，以低廉的价格可靠地建设自己的本地网络。

Project Pangea 是 Cloudflare 的一项努力，旨在通过 Cloudflare 的全球互连网络帮助向欠缺服务的社区提供安全的互联网连接。我们正在与社区开展合作，免费帮助它们将本地建设的网络连接到互联网。