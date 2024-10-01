雖然網際網路已經成為我們生活的中心，但世界上有一半的人口無法存取它，而更多的人僅能使用糟糕、昂貴且不可靠的連線。儘管有大量的公共投資和私有基礎結構，存取不平衡和不公平的狀況依然存在。

為了解決存取問題，受影響社群擁有和運營的網路應運而生，並不斷取得成功。透過提供最低限度的訓練和支援，這些社群藉助商用硬體和非專業設備，以低廉的價格可靠地構建了自己的本地網路。

Pangea 專案是 Cloudflare 的一項工作，旨在透過我們的全球互連網路將服務欠缺的社群安全地連線到網際網路。我們正在與社群開展合作，免費幫助他們將本地構建的網路連線到網際網路。