雖然網際網路已經成為我們生活的中心，但世界上有一半的人口無法存取它，而更多的人僅能使用糟糕、昂貴且不可靠的連線。儘管有大量的公共投資和私有基礎結構，存取不平衡和不公平的狀況依然存在。
為了解決存取問題，受影響社群擁有和運營的網路應運而生，並不斷取得成功。透過提供最低限度的訓練和支援，這些社群藉助商用硬體和非專業設備，以低廉的價格可靠地構建了自己的本地網路。
Pangea 專案是 Cloudflare 的一項工作，旨在透過我們的全球互連網路將服務欠缺的社群安全地連線到網際網路。我們正在與社群開展合作，免費幫助他們將本地構建的網路連線到網際網路。
全球社群為了提高網際網路連線能力，越來越多地投資實體基礎結構，包括 WiFi 天線和光纖纜線。然而，即使在社群建立本地連線後，與全球網際網路的連線也是極其昂貴的——如果能找到的話。
我們的使命是幫助為所有人構建更好的網際網路。Pangea 專案將我們正在協助構建的更快速、更可靠、更安全的網際網路擴充到原本可能無法存取網際網路的人群。
透過 Pangea 專案，我們可以幫助社群解決代表本地或社群網路路由進出網際網路之流量的網路挑戰，同時還提供必要的資源以確保安全性、隱私權和效能。
Cloudflare 於 2020 年 8 月推出了 Cloudflare Network Interconnect，讓客戶能夠直接連線到我們的網路，從而改進了效能和可靠性。Magic Transit 和 Magic Firewall 為相同的客戶提供保護，防止 DDoS 攻擊之類的惡意流量。儘管我們已使用這些服務來幫助大型企業提高網路的可靠性和安全性，但我們也可以將這些同樣內建相同安全性和隱私保護的工具擴充到服務欠缺的人群，讓他們能夠獲得原本無法獲得的可靠存取。
Pangea 專案旨在幫助將更安全可靠的網際網路存取擴充到服務欠缺的社群。若要符合資格，參與者必須是非營利性實體、合作社群網路或為社群利益營運的私人或小型商業網路，且必須主要專注於為服務欠缺的當地社群提供網際網路存取。
第 95 個百分位的頻寬不能超過 5 Gbps（Cloudflare 可能會在提前 15 天通知後更新此數字）。
僅可出於社群網路的利益而轉售根據 Pangea 提供的 Cloudflare 網際網路供應和安全性服務，不得轉售給其他網路、個人或實體。
Pangea 專案可能不適用於所有司法管轄區。
在此階段，該計劃包括一項技術要求：
該網路已經或能夠建立回傳到此處所列示之符合條件的 Cloudflare 公用或私人對等位置處的交換點。
隨著專案的發展，我們可能會修改這些技術要求。