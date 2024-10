L'Internet revêt aujourd'hui une place centrale dans nos vies. Pourtant, la moitié de la population mondiale n'y a pas accès et beaucoup d'autres personnes doivent se contenter d'une connexion limitée, coûteuse et peu fiable. Malgré d'importantes dépenses en matière d'investissement public et d'infrastructures privées, ce problème d'accès inégal et injuste persiste.

L'apparition de réseaux détenus et exploités par les collectivités concernées (des initiatives qui affichent un taux de réussite constant, par ailleurs) répond donc à ce problème d'accès. Avec un minimum de formation et d'assistance, les collectivités parviennent ainsi à construire leurs propres réseaux locaux, à moindre coût et de manière fiable, à l'aide de matériel standard et d'équipements non spécialisés.

Le projet Pangea résulte des efforts déployés par Cloudflare pour contribuer à offrir aux collectivités mal desservies des moyens de se connecter en toute sécurité à Internet par l'intermédiaire de notre réseau mondial et interconnecté. Nous travaillons ainsi en collaboration avec ces dernières afin de les aider à connecter leurs réseaux (développés localement) à Internet, et ce gratuitement.