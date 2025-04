什么是零信任网络访问 (ZTNA)？

Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 技术使实施 Zero Trust 安全模式成为可能。“Zero Trust”是一种 IT 安全模式,它假定网络内外都存在威胁。因此,Zero Trust 要求在授权每个用户和每台设备访问内部资源之前对其进行严格的验证。