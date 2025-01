La plus grande application mobile d’édition d’images optimise et protège sa plateforme avec Cloudflare.

PicsArt est le plus grand éditeur de photos sur mobile avec plus de 90 millions d'utilisateurs actifs et plus de 200 millions d'images chargées chaque mois. « Avec autant d'utilisateurs, nous créons des milliards d'impressions pour nos marques partenaires avec des activités de promotion particulièrement dynamiques. qui permettent à notre plateforme de se démarquer des autres sociétés de médias », explique Mikayel Vardanyan, Directeur de la technologie (CTO) chez PicsArt.

Le défi de PicsArt : éditer et diffuser des millions d'images dans le monde

PicsArt propose à ses utilisateurs d'excellentes fonctionnalités et contenus, mais la distribution de ces images à des utilisateurs répartis dans le monde entier représente un défi technique. « Nous avons une énorme quantité de contenus, principalement des images, créés et partagés avec PicsArt par des millions de personnes dans le monde entier », déclare Vardanyan. À mesure que PicsArt se développait, la distribution du contenu depuis un emplacement unique pouvait engendrer une transmission lente et saturer l’infrastructure, ce qui ralentissait la navigation des utilisateurs de la plateforme. Conscient de cet enjeu, PicsArt a cherché une solution avant de se retrouver confronté à un véritable problème.

La solution de PicArt : distribution de contenu avec optimisation et protection intégrées

PicsArt savait qu'un réseau de distribution de contenu (CDN) lui permettrait de résoudre ses problèmes et de continuer à se développer. Le CDN de Cloudflare met désormais en cache et diffuse le contenu de PicsArt à partir de serveurs de données situés dans plus de 330 villes du monde entier, en réduisant ainsi la latence géographique des utilisateurs mondiaux et l’utilisation de la bande passante de PicsArt. « Grâce au CDN de Cloudflare, le temps de chargement de nos images a été divisé par 2 ou 3. En outre, nous réalisons plus de 50 % d’économies sur notre utilisation mensuelle de bande passante », constate Vardanyan.

Au départ, PicsArt était seulement à la recherche d’un partenaire de performance, mais l’entreprise a rapidement compris quels étaient les avantages en matière de sécurité et de protection apportés par Cloudflare. « Le mois dernier, Cloudflare a bloqué plus de 675 millions de menaces visant notre infrastructure », explique Vardanyan. La protection de Cloudflare est multiple : le pare-feu applicatif Web (WAF) exploite l’intelligence de sécurité collective à partir des 25 millions de propriétés Internet présentes sur le réseau afin de protéger PicsArt des dernières vulnérabilités connues et des acteurs malveillants. En outre, l’atténuation DDoS de Cloudflare est conçue pour permettre au trafic légitime de circuler librement, tout en bloquant et en absorbant le trafic malveillant à la périphérie de Cloudflare. Ceci permet à PicsArt de rester en ligne et de fonctionner pour ses utilisateurs, même en cas d'attaque en ligne de grande ampleur.

M. Vardanyan conclut en diasnt : « Nous avons choisi Cloudflare car ils s'agit du meilleur fournisseur de CDN pour notre activité et nos contraintes de déploiement, avec une innovation continue, de nouveaux services et un service d'assistance de grande qualité. »