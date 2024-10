Workers AI Schnelle, erschwingliche & globale Open-Source-KI-Inferenz

Workers AI erleichtert die skalierbare Entwicklung und den Einsatz von KI-Anwendungen an der Edge. Es verbessert die Nutzererfahrung und die Effizienz, indem es KI näher an den Nutzern ausführt, was zu KI-Anwendungen mit geringer Latenz und hoher Performance führt.Kunden vermeiden Tool-Wildwuchs und reduzieren die Gesamtbetriebskosten, da Workers AI nahtlos in die Entwicklerplattform von Cloudflare integriert ist – einschließlich unserer Vektordatenbank Vectorize und AI Gateway für die zentrale Überwachung und Kontrolle von KI-Anwendungen.