O Workers AI permite que você execute modelos de IA na rede da Cloudflare a partir do seu próprio código — seja no Workers, no Pages ou por meio da API da Cloudflare. O recurso se integra fortemente com o Vectorize (um banco de dados vetorial), o R2 (data lake) e o AI Gateway em uma única plataforma unificada para reduzir a proliferação de ferramentas.