Cos'è il Security Service Edge (SSE)? Security Service Edge (SSE) è il fattore di sicurezza di Secure Access Service Edge (SASE). SASE è un modello IT cloud nativeche combina servizi di rete edge e sicurezza WAN (WAN) in un modo più adatto, rispetto alle architetture di rete tradizionali, al modo in cui operano le aziende moderne.

SASE può essere suddiviso in due gruppi di funzionalità correlate: servizi di rete e servizi di sicurezza.

Il lato della rete di SASE: servizi perimetrali WAN

Gartner, la società di ricerca e consulenza che per prima ha coniato il termine "SASE", considera i servizi perimetrali WAN, incluso il software-defined wide area networking (SD-WAN), come la capacità di rete su cui si basa SASE. Le WAN collegano le reti locali su vaste distanze. Lo spostamento di queste funzionalità sul perimetro è più utile alle filiali, agli utenti mobili e all'infrastruttura cloud. I servizi WAN forniti dal perimetro sono anche più scalabili e flessibili rispetto alle tradizionali WAN basate su MPLS.

Il lato della sicurezza di SASE: SSE

SSE include tre componenti principali, insieme ad alcune funzionalità aggiuntive:

Insieme, queste aree costituiscono SSE, con altre funzionalità di sicurezza come firewall-as-a-service (FWaaS) e Browse Isolation remoto (RBI) spesso incluse. Quando i servizi WAN edge e SSE incentrati sul cloud vengono forniti dalla stessa architettura di rete, un'organizzazione può implementare completamente un modello SASE.

In che modo Cloudflare aiuta le organizzazioni ad adottare SSE?

Cloudflare ha una rete con oltre 335 sedi in tutto il mondo ed è da tempo leader nella sicurezza, nelle prestazioni di rete e nell'edge computing. La piattaforma Cloudflare One include tutti gli aspetti di SSE sopra elencati e li combina con il network-as-a-service per un'implementazione SASE completa. Scopri di più su Cloudflare One.