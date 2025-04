Link zum Artikel kopieren

Was ist das Secure Shell oder das SSH-Protokoll?

Das SSH-Protokoll (Secure Shell) ist eine Methode, um Befehle sicher über ein unsicheres Netzwerk an einen Computer zu senden. SSH verwendet Kryptographie zur Authentifizierung und Verschlüsselung von Verbindungen zwischen Geräten. SSH ermöglicht auch das Tunneln oder Weiterleiten von Ports, d. h., Datenpakete können Netzwerke durchqueren, die sie sonst nicht passieren könnten. SSH wird häufig zur Fernsteuerung von Servern, zur Verwaltung der Infrastruktur und zur Übertragung von Dateien verwendet.

Wenn die Ladenbesitzerin auf Reisen ist, kann sie ihrem Team aus der Ferne Anweisungen geben, damit der Laden auch in ihrer Abwesenheit reibungslos funktioniert. In ähnlicher Weise können Administratoren mit dem SSH-Protokoll Server und Geräte aus der Ferne verwalten. Ältere Protokolle zur Fernverwaltung wie Telnet übermittelten die Befehle der Administratoren in einer für alle sichtbaren Form. (Das ist so, als ob das Team während eines Gesprächs den Lautsprecher einschaltet und alle Anwesenden im Geschäft die privaten Anweisungen mithören können.) Im Gegensatz zu Telnet ist SSH sicher – daher der Name Secure Shell.

Was macht SSH?

Verschlüsselte Remote-Verbindungen: SSH stellt eine Verbindung zwischen dem Gerät eines Nutzers und einem entfernten Rechner, häufig einem Server, her. Dabei werden die über die Verbindung übertragenen Daten verschlüsselt. Ein Abhörer würde nur statische Daten finden – zufällige Daten, die nichts bedeuten, wenn sie nicht entschlüsselt werden. (SSH verwendet Verschlüsselungsmethoden, die eine Entschlüsselung für Außenstehende sehr schwierig machen.)

Die Möglichkeit zum Tunneling: In der Netzwerktechnik ist Tunneling eine Methode, um Datenpakete über ein Netzwerk zu transportieren, indem ein Protokoll oder ein Pfad verwendet wird, der normalerweise nicht verwendet werden könnte. Beim Tunneling werden Datenpakete* – in zusätzliche Informationen, sogenannte Header, verpackt, um ihren Bestimmungsort zu ändern. SSH-Tunnel verwenden eine Technik namens Port Forwarding, um Pakete von einem Rechner an einen anderen zu senden. SSH-Port Forwarding wird im Folgenden näher erläutert.

*Alle Daten, die ein Netzwerk durchqueren, werden in kleinere Stückchen zerlegt; diese Stückchen nennt man „Pakete“.

Wie funktioniert SSH?

TCP/IP

SSH läuft auf dem TCP/IP- Protokoll, auf dem ein Großteil des Internets basiert. TCP/IP übermittelt Datenpakete und stellt diese zu. Durch die Verwendung von TCP unterscheidet sich SSH von anderen Tunnel-Protokollen, von denen einige stattdessen das schnellere, aber weniger zuverlässige UDP verwenden.

Public Key-Kryptographie

SSH ist sicher, weil es Verschlüsselung und Authentifizierung über ein Verfahren namens Public Key-Kryptographie beinhaltet. Bei der Public Key-Kryptographie werden Daten mit zwei verschiedenen Schlüsseln verschlüsselt bzw. signiert. Einer der Schlüssel, der öffentliche Schlüssel, ist für alle zugänglich. Der andere Schlüssel, der private Schlüssel, wird von seinem Besitzer geheim gehalten. Da die beiden Schlüssel einander entsprechen, erfordert die Feststellung der Identität des Schlüsselbesitzers den Besitz des privaten Schlüssels, der mit dem öffentlichen Schlüssel verknüpft ist.

Diese „asymmetrischen“ Schlüssel – so genannt, weil sie unterschiedliche Werte haben – ermöglichen es den beiden Seiten der Verbindung auch, identische, gemeinsame symmetrische Schlüssel für die weitere Verschlüsselung über den Kanal auszuhandeln. Sobald diese Aushandlung abgeschlossen ist, verwenden beide Seiten die symmetrischen Schlüssel, um die ausgetauschten Daten zu verschlüsseln.

Bei einer SSH-Verbindung haben beide Seiten ein öffentliches/privates Schlüsselpaar, und jede Seite authentifiziert die andere anhand dieser Schlüssel. Dies unterscheidet SSH von HTTPS, das in den meisten Implementierungen nur die Identität des Webservers in einer Client-Server-Verbindung verifiziert. (Zu den weiteren Unterschieden gehört, dass HTTPS dem Client in der Regel keinen Zugriff auf die Befehlszeile des Servers erlaubt und dass Firewalls manchmal SSH, aber fast nie HTTPS blockieren).

Authentifizierung

Während die Public Key-Kryptographie die angeschlossenen Geräte in SSH authentifiziert, erfordert ein ordnungsgemäß gesicherter Computer dennoch eine Authentifizierung durch die Person, die SSH verwendet. Dies geschieht häufig durch die Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts.

Sobald die Authentifizierung abgeschlossen ist, kann die Person auf dem entfernten Computer Befehle ausführen, als ob sie auf ihrem eigenen lokalen Computer arbeiten würde.

SSH-Port-Weiterleitung, oder „Tunneln“

Port Forwarding ist wie die Weiterleitung einer Nachricht zwischen zwei Personen. Bob kann eine Nachricht an Alice senden, die diese wiederum an Dave weiterleitet. In ähnlicher Weise sendet Port Forwarding Datenpakete, die an eine IP-Adresse und einen Port auf einem Computer adressiert sind, an eine IP-Adresse und einen Port auf einem anderen Computer.

Ein Beispiel: Ein Administrator möchte von einem entfernten Standort aus eine Änderung an einem Server vornehmen, der sich in einem von ihm verwalteten privaten Netzwerk befindet. Aus Sicherheitsgründen empfängt dieser Server jedoch nur Datenpakete von anderen Computern innerhalb des privaten Netzwerks. Der Administrator könnte stattdessen eine Verbindung zu einem zweiten Server innerhalb des Netzwerks herstellen – einem Server, der für den Empfang von Internetverkehr offen ist – und sich dann über SSH Port Forwarding mit dem ersten Server verbinden. Aus Sicht des ersten Servers kommen die Datenpakete des Administrators aus dem privaten Netz.

SSH verwenden

Linux- und Mac-Betriebssysteme haben SSH bereits integriert. Auf Windows-Rechnern muss eventuell eine SSH-Client-Anwendung installiert werden. Auf Mac- und Linux-Computern können die Nutzer die Terminal-Anwendung öffnen und direkt SSH-Befehle eingeben.

Wofür wird SSH verwendet?

Technisch gesehen kann SSH jede Art von Daten über ein Netzwerk übertragen und SSH-Tunneling kann für eine Vielzahl von Zwecken eingerichtet werden. Die häufigsten Anwendungsfälle für SSH sind jedoch

Fernverwaltung von Servern, Infrastruktur und Mitarbeiter-Computern

Sichere Dateiübertragung (SSH ist sicherer als unverschlüsselte Protokolle wie FTP)

Zugriff auf Dienste in der Cloud, ohne die Ports eines lokalen Rechners für das Internet freizugeben

Fernzugriff auf Dienste im privaten Netzwerk

Umgehung von Firewall-Beschränkungen

Welcher Port ist SSH?

Port 22 ist der Standardport für SSH. Manchmal kann es vorkommen, dass Firewalls den Zugriff auf bestimmte Ports auf Servern hinter der Firewall blockieren, aber Port 22 offen lassen. SSH ist daher nützlich, um auf Server auf der anderen Seite der Firewall zuzugreifen: Pakete, die an Port 22 adressiert sind, werden nicht blockiert und können an jeden anderen Port weitergeleitet werden.

Gibt es Sicherheitsrisiken bei SSH?

Da der SSH-Zugriff in der Regel mit erweiterten Berechtigungen verbunden ist, z. B. die Möglichkeit, Anwendungen auf einem Server zu installieren oder Daten zu löschen, zu ändern oder zu extrahieren, kann der SSH-Zugriff in den Händen eines Angreifers – oder sogar eines wohlmeinenden Insiders – schädlich sein. Es wurde eine Reihe von Angriffen dokumentiert, bei denen SSH verwendet wurde, um private Daten auszuschleusen, Hintertüren in ein sicheres Netzwerk zu öffnen und Root-Zugriff auf Server zu erlangen.

SSH kann auch Firewalls passieren, die Port 22 nicht blockieren (was bei vielen der Fall ist), sodass Angreifer in sichere Netzwerke eindringen können.

Angreifer können auch SSH-Schlüssel stehlen, um Zugang zu privaten Computern und Servern zu erhalten. Die Verwaltung von SSH-Schlüsseln ist in der Tat ein ernstes Sicherheitsproblem für große Unternehmen, da ihre zahlreichen Server oft Tausende oder sogar Millionen von Schlüsseln verwenden und es praktisch unmöglich ist, diese Schlüssel manuell zu verfolgen und zu aktualisieren. SSH-Schlüssel verfallen nur, wenn sie ausdrücklich widerrufen werden. Sobald ein Angreifer also einen Schlüssel erlangt hat, kann er monate- oder sogar jahrelang Zugriff haben.

Was ist der Unterschied zwischen SSH und anderen Tunneling-Protokollen?

Einer der Hauptunterschiede zwischen SSH und anderen Tunneling-Protokollen ist die OSI-Schicht, auf der sie arbeiten. GRE, IP-in-IP und IPsec sind alle Protokolle der Netzwerkschicht. Als solche kennen sie keine Ports (ein Konzept der Transportschicht) und arbeiten stattdessen zwischen IP-Adressen. (Die genaue OSI-Schicht von SSH ist nicht klar definiert, aber die meisten Quellen beschreiben es als Protokoll der Schicht 7/Anwendungsschicht), wie HTTP, FTP und SMTP).

Ein weiterer Unterschied ist die Verwendung von TCP in SSH. TCP ist, wie oben beschrieben, ein Protokoll der Transportschicht und eines der wichtigsten im Internet verwendeten Protokolle. Ein weiteres weit verbreitetes Protokoll der Transportschicht ist UDP, das User Datagram Protocol. UDP ist ein „Best-Effort“-Transportprotokoll, d. h. es sendet Pakete, ohne deren Zustellung zu garantieren, was es schneller macht, aber manchmal zu Paketverlusten führt. TCP ist zwar langsamer als UDP, garantiert aber die Zustellung aller Pakete in der richtigen Reihenfolge und ist daher zuverlässiger.

IPsec verwendet ausschließlich UDP anstelle von TCP, damit IPsec-Pakete Firewalls passieren können. Daher sind IPsec-Tunnel in der Regel schneller als SSH-Tunnel, können aber während der Übertragung Pakete verlieren. GRE und IP-in-IP können sowohl mit TCP als auch mit UDP verwendet werden.

Schließlich verschlüsselt SSH immer nur eine Anwendung und nicht den gesamten Datenverkehr von und zu einem Gerät. Dies unterscheidet SSH von IPsec, das den gesamten Netzwerkverkehr verschlüsselt, unabhängig davon, von welcher Anwendung er stammt. Aus diesem Grund wird SSH nicht für die Einrichtung von VPNs verwendet.

Wie macht Cloudflare das SSH-Protokoll sicherer?

Obwohl SSH mit Sicherheitsrisiken verbunden ist, verlassen sich viele Unternehmen darauf, produktiv zu bleiben. Um diese Risiken abzuwehren, bietet Cloudflare SSH mit Access for Infrastructure als Teil der SASE-Plattform an. Dieser Dienst wendet Zero Trust-Konzepte auf SSH an und gibt Unternehmen präzisere Kontrolle darüber, wie sich Nutzer mit ihren SSH-Servern verbinden können. Es schränkt die Möglichkeiten eines Nutzers ein und reduziert die Auswirkungen einer unbefugten SSH-Nutzung durch einen Angreifer oder einen Insider.

SSH mit Access for Infrastructure macht auch die Verwaltung von SSH-Schlüsseln überflüssig (eine große Herausforderung, wie oben beschrieben). Stattdessen können Unternehmen kurzlebige SSH-Zertifikate verwenden, die von einer von Cloudflare verwalteten Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellt wurden.

Cloudflare ermöglicht Unternehmen außerdem die Überwachung und Protokollierung des SSH-Zugriffs und der SSH-Nutzung, was sowohl für die Wiederherstellung nach Störfällen als auch für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung ist

Erfahren Sie mehr über SSH mit Access for Infrastructure.