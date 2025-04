Link zum Artikel kopieren

Was ist das Remote Desktop Protocol (RDP)?

Das Remote Desktop Protocol (RDP) ist ein Protokoll bzw. ein technischer Standard für die Remote-Nutzung eines Desktop-Computers. Remote-Desktop-Software kann mehrere unterschiedliche Protokolle verwenden, darunter RDP, Independent Computing Architecture (ICA) und Virtual Network Computing (VNC). RDP ist jedoch das am häufigsten verwendete Protokoll. RDP wurde ursprünglich von Microsoft veröffentlicht und ist für die meisten Windows-Betriebssysteme verfügbar, kann aber auch bei Mac-Betriebssystemen verwendet werden.

Was bedeutet „Remote-Desktop“?

Remote-Desktop ist die Möglichkeit, von einem separaten Computer aus eine Verbindung zu einem weit entfernten Desktop-Computer herzustellen und diesen zu benutzen. Remote-Desktop-Benutzer können auf ihren Desktop zugreifen, Dateien öffnen und bearbeiten und Anwendungen so nutzen, als säßen sie tatsächlich an ihrem Desktop-Computer. Mitarbeiter verwenden häufig Remote-Desktop-Software, um auf ihre Arbeitsplatzcomputer zuzugreifen, wenn sie auf Reisen sind oder von zu Hause aus arbeiten.

Remote-Desktop-Zugriff unterscheidet sich stark von Cloud-Computing, auch wenn beide es Mitarbeitern ermöglichen, aus der Ferne zu arbeiten. Beim Cloud-Computing greifen Benutzer auf Dateien und Anwendungen zu, die in der Cloud gespeichert sind, genauer gesagt auf Cloud-Servern. Im Gegensatz dazu greifen Benutzer beim Einsatz von Remote-Desktop-Software tatsächlich auf ihren physischen Desktop-Computer zu und können nur Dateien und Anwendungen verwenden, die lokal auf diesem Computer gespeichert sind. Manchmal ist Cloud-Computing für externe Mitarbeiter einfacher anzuwenden und effizienter zu implementieren, aber viele Unternehmen sind nicht in die Cloud migriert oder können dies aus Sicherheits- oder gesetzlichen Gründen nicht tun.

Wie funktioniert RDP?

Denken Sie an eine ferngesteuerte Drohne oder ein Spielzeugauto. Der Benutzer drückt Knöpfe und lenkt die Drohne oder das Auto aus der Ferne, und seine Befehle werden an das Gefährt übermittelt. Bei RDP sieht es in etwa so aus: Die Mausbewegungen und Tastatureingaben des Benutzers werden an seinen Desktop-Computer fernübertragen, jedoch über das Internet anstatt über Funkwellen. Der Desktop des Benutzers wird auf dem Computer, von dem aus er sich verbindet, so dargestellt, als säße er direkt davor.

Das RDP-Protokoll öffnet einen dedizierten Netzwerkkanal, um Daten zwischen den verbundenen Rechnern (dem Remote-Desktop-Computer und dem tatsächlich verwendeten Computer) hin- und herzusenden. Zu diesem Zweck verwendet es immer Netzwerkport 3389. Mausbewegungen, Tastatureingaben, die Desktop-Anzeige und alle anderen notwendigen Daten werden über diesen Kanal über TCP/IP – das Transportprotokoll, das für die meisten Arten von Internet-Traffic verwendet wird – gesendet. RDP verschlüsselt zusätzlich alle Daten, damit Verbindungen über das öffentliche Internet sicherer sind.

Da Tastatur- und Mausaktivitäten verschlüsselt und über das Internet übertragen werden müssen, was einige Millisekunden dauert, und da die Desktop-Anzeige zurück zum Benutzer übertragen werden muss, kommt es häufig zu leichten Verzögerungen. Wenn ein Benutzer beispielsweise auf eine Anwendung doppelklickt, um sie zu öffnen, kann es sein, dass der „Doppelklick“ einige Millisekunden lang nicht stattfindet, da die Benutzeraktion zuerst auf den Desktop übertragen wird, bevor sie ausgeführt wird. Wenn die Anwendung dann geöffnet wird, kann es eine weitere kurze Verzögerung geben, während die Anzeige zurück an den Benutzer übertragen wird.

Was sind die Vor- und Nachteile von RDP?

RDP bietet eine Reihe von Vorteilen. Ein Vorteil ist, dass kein VPN erforderlich ist. Außerdem werden die Daten sicher auf dem Desktop-Computer des Benutzers verwahrt, anstatt sie auf Cloud-Servern oder auf ungesicherten persönlichen Geräten des Benutzers zu speichern. Darüber hinaus ermöglicht RDP es Unternehmen mit einer vorhandenen lokalen IT-Infrastruktur, ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen.

RDP kann jedoch Verzögerungen bei den Benutzern verursachen, insbesondere wenn ihre lokale Internetverbindung langsam ist. Dies kann bei externen Mitarbeitern zu Frustrationen führen und die Produktivität einschränken. RDP weist außerdem einige ernsthafte Sicherheitsschwachstellen auf, die es für Cyber-Angriffe anfällig machen. (Erfahren Sie mehr über RDP-Sicherheit.)

Wie hilft Cloudflare, den RDP-Zugriff zu sichern?

Cloudflare bietet clientlosen, browserbasierten RDP-Zugang mit Access for Infrastructure, das Teil unserer SASE-Plattform ist. Dadurch werden die Zero Trust-Richtlinienkontrollen auf RDP angewendet, während externen Parteien wie Auftragnehmern der Fernzugriff ermöglicht wird, ohne dass Software installiert oder Firmengeräte ausgegeben werden müssen. Ein externer Auftragnehmer (oder Mitarbeitender an einem Privatrechner) kann sich einfach über seinen Browser anmelden, und Cloudflare schützt die RDP-Verbindung.

