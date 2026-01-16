Cloudflare will mit Astro-Übernahme die leistungsstarke Webentwicklung schneller in die Zukunft führen

San Francisco (Kalifornien) 16. Januar 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute bekannt, dass das Team von The Astro Technology Company, das das beliebte JavaScript-Webframework Astro geschaffen hat, Teil von Cloudflare wird. Das Framework wird von großen Marken wie Unilever, Visa und NBC News sowie Hunderttausenden von Entwicklerinnen und Entwicklern zur Erstellung schneller, inhaltsorientierter Websites genutzt. Um das Wachstum und die Weiterentwicklung des Projekts unter Führung von Cloudflare auf lange Sicht zu gewährleisten, wird Astro auch in Zukunft in quelloffener Form angeboten. Nach dem Eintritt des Astro-Teams bei Cloudflare arbeiten beide Unternehmen nun gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft, damit Astro auch künftig das maßgebliche Framework für inhaltsorientierte Websites bleibt.

Suchmaschinen räumen schnell ladenden, gut strukturierten Seiten Vorrang ein. Und auch Verbraucherinnen und Verbraucher haben heute die Erwartung, dass die von ihnen besuchten Webseiten sofort laden. Websites, deren anfängliches Rendering sich stark auf JavaScript stützt, erreichen die dafür erforderliche Geschwindigkeit oft nicht. Dies wirkt sich negativ auf das Suchmaschinenranking und die Konversionsrate aus. Mit Astro lädt jede Webseite nur den Quellcode, der zum Anzeigen einer Seite im Browser wirklich erforderlich ist. Das macht Astro zur ersten Wahl, wenn es um die Erstellung leistungsstarker, inhaltsorientierter und auf Geschwindigkeit optimierter Websites geht.

„Um ein funktionierendes, freies und offenes Internet gewährleisten zu können, müssen quelloffene Tools geschützt werden und Investitionen erhalten“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Durch die Integration dieses talentierten Teams und unser Engagement für eines der schnellsten und leistungsstärksten Frameworks stellen wir sicher, dass Astro auch in Zukunft das beste Webframework für inhaltsorientierte Websites ist – und zwar nicht nur in seiner heutigen Form, sondern auch für die kommenden Jahre.“

„Durch den Eintritt bei Cloudflare können wir die Entwicklung von Astro stärker und in viel größerem Maßstab beschleunigen“, sagt Fred Schott, CEO von The Astro Technology Company. „Astro wird auch weiterhin der beste Weg zur Erstellung inhaltsorientierter Websites für Entwicklerinnen und Entwickler sein – unabhängig davon, ob das Hosting bei Cloudflare oder anderswo erfolgt.“

Schon jetzt bildet Astro das Rückgrat erfolgreicher Plattformen wie Webflow und Wix, die über Cloudflare laufen. Astro hat diese Woche die Beta-Version von Astro 6 vorgestellt, die zusätzliche JavaScript-Laufzeitumgebungen unterstützt, die Performance verbessert und die Build-Zeiten verkürzt. Cloudflare will außerdem auch weiter gemeinsam mit Partnern aus der Branche wie Webflow, Netlify, Wix und Sentry Open-Source-Beiträge über den Astro Ecosystem Fund unterstützen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, ihre Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste übergreifende Plattform von cloudnativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Mit dieser Lösung kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

