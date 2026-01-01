Cloudflare adquiere Astro para acelerar el futuro del desarrollo web de alto rendimiento

Cloudflare eleva su compromiso con Astro como marco de código abierto para garantizar que Astro continúe siendo el marco más rápido y confiable para crear sitios web basados en contenido

San Francisco, CA, 16 de enero de 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy que el equipo de The Astro Technology Company, los creadores del marco web de Astro, se unirá a Cloudflare. Astro es un marco web popular de JavaScript utilizado por importantes marcas como Unilever, Visa y NBC News, así como por cientos de miles de desarrolladores, para crear sitios web rápidos y basados en contenido. Astro seguirá siendo de código abierto para garantizar el crecimiento y el desarrollo a largo plazo del proyecto bajo la supervisión de Cloudflare. Con la incorporación del equipo de Astro a Cloudflare, las empresas están apostando por un futuro sostenible para que Astro siga siendo el marco definitivo para los sitios web basados en contenido.

Los motores de búsqueda priorizan las páginas limpias y de carga rápida, y los consumidores actuales esperan tiempos de carga casi instantáneos de las páginas web que visitan. Los sitios web que dependen en gran medida de JavaScript para la presentación inicial suelen tener dificultades para ofrecer esta velocidad, lo que perjudica las clasificaciones de búsqueda y las conversiones de los clientes. Con Astro, cada página web carga solo el código más importante que se necesita para mostrar una página en un navegador. Esto convierte a Astro en la opción preferida para crear sitios web de alto rendimiento basados en contenido y optimizados para la velocidad.

"Proteger e invertir en herramientas de código abierto es fundamental para el buen funcionamiento de una Internet, libre y abierta", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Al adquirir este talentoso equipo y comprometernos con uno de los marcos de trabajo más impactantes en cuanto a velocidad y rendimiento, nos aseguraremos de que Astro continúe siendo el mejor marco web para sitios web basados en contenido, no solo en la actualidad, sino también en los próximos años".

"Unirnos a Cloudflare nos permite acelerar el desarrollo de Astro con más velocidad y a una escala mayor", afirmó Fred Schott, director general de The Astro Technology Company. "Astro seguirá siendo la mejor opción para los desarrolladores para crear sitios web basados en contenido, ya sea que se alojen en Cloudflare o en otro lugar".

Astro ya es la red principal de plataformas exitosas como Webflow y Wix que se ejecutan en Cloudflare. Astro presentó la versión beta de Astro 6 esta semana, que ofrece soporte para tiempos de ejecución de JavaScript adicionales, mejora el rendimiento y acelera los tiempos de compilación. Cloudflare también se compromete a seguir apoyando las contribuciones de código abierto, a través de Astro Ecosystem Fund, junto con socios de la industria como Webflow, Netlify, Wix y Sentry.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, cuyas declaraciones implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyectar", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones contienen estas palabras identificativas. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no se limitan a, afirmaciones con respecto a las funciones y la efectividad de Cloudflare Workers, otros productos y tecnología de Cloudflare, y productos y tecnología de Astro, los beneficios para los clientes de Cloudflare a partir del uso de Cloudflare Workers, otros productos y tecnología de Cloudflare, y productos y tecnología de Astro, el plazo en que los productos y la tecnología de Cloudflare Workers y Astro o alguna de sus funciones relacionadas estarán totalmente integrados y generalmente disponibles para los clientes actuales y potenciales de Cloudflare, el plazo potencial del cierre de la adquisición de Astro por parte de Cloudflare, los planes y los objetivos de Cloudflare, el plazo de la integración de los productos y la tecnología de Astro con Cloudflare Workers, el desarrollo tecnológico, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 30 de octubre de 2025 y otras presentaciones que pueda hacer Cloudflare de tanto en tanto ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2026 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.