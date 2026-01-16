Cloudflare acquiert Astro afin d'accélérer l'avenir du développement web hautes performances

Cloudflare renforce son engagement envers le positionnement d'Astro en tant que cadre open source afin de s'assurer que ce dernier demeure le framework le plus rapide et le plus fiable pour développer des sites web axés sur le contenu

Paris, le 16 janvier 2026 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce que l'équipe d'Astro Technology Company, l'entreprise à l'origine du framework web Astro, va rejoindre Cloudflare. Ce framework web JavaScript populaire est utilisé par de grandes marques, comme Unilever, Visa et NBC News, ainsi que des centaines de milliers de développeurs, pour concevoir des sites web rapides et orientés sur le contenu. Le cadre Astro demeurera open source afin d'assurer la croissance et le développement à long terme du projet sous la supervision de Cloudflare. Avec l'arrivée de l'équipe d'Astro chez Cloudflare, les entreprises redoublent d'efforts pour proposer un avenir durable afin que ce framework demeure le cadre de référence pour les sites web axés sur le contenu.

Les moteurs de recherche accordent la priorité aux pages rapides et qui se chargent rapidement. En effet, les consommateurs d'aujourd'hui s'attendent à un chargement quasi instantané des pages web sur lesquelles ils se rendent. Les sites web qui s'appuient fortement sur le JavaScript pour assurer leur rendu initial ont souvent du mal à proposer cette vitesse. Or, cette situation nuit au référencement dans les résultats de recherche et aux conversions de clients. Grâce à Astro, chaque page web ne charge que le code le plus essentiel nécessaire pour s'afficher dans un navigateur. Le framework Astro constitue dès lors le cadre de prédilection pour le développement de sites web hautes performances, axés sur le contenu et optimisés pour la vitesse.

« La protection des outils open source et l'investissement dans ces derniers constituent des facteurs essentiels de l'intégrité d'un réseau Internet fonctionnel, gratuit et ouvert », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « En acquérant cette équipe talentueuse et en nous engageant en faveur de l'un des cadres de travail les plus significatifs en termes de vitesse et de performances, nous veillerons à ce qu'Astro continue d'être le meilleur framework web pour les sites web axés sur le contenu, non seulement aujourd'hui, mais également au cours des années à venir. »

« Le fait de rejoindre Cloudflare nous permet d'accélérer le développement d'Astro, sur une échelle bien plus étendue », précise Fred Schott, CEO de l'Astro Technology Company. « Astro restera le meilleur moyen pour les développeurs de concevoir des sites web axés sur le contenu, qu'ils soient hébergés sur Cloudflare ou ailleurs ».

Le cadre Astro constitue déjà l'épine dorsale de plusieurs plateformes florissantes, comme celles de Webflow et de Wix, soutenues par Cloudflare. Astro a lancé cette semaine la version bêta d'Astro 6. Cette dernière prend en charge des environnements d'exécution JavaScript supplémentaires, améliore les performances et accélère le temps de compilation. Cloudflare s'engage également à continuer à soutenir les contributions open source par le biais de l'Astro Ecosystem Fund, aux côtés d'autres partenaires du secteur, tels que Webflow, Netlify, Wix et Sentry.

