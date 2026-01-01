Mit der Übernahme von Human Native verstärkt Cloudflare sein Content-Angebot für KI-Unternehmen

San Francisco, Kalifornien, 15. Januar 2025 – Cloudflare, Inc., (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gab heute die Übernahme von Human Native bekannt – einem KI-Datenmarktplatz, der Kreative mit KI-Entwicklern vernetzt. Durch die Übernahme können KI-Entwickler benötigte Inhalte einfacher und schneller finden und nutzen. Gleichzeitig unterstützt sie Kreative und Publisher dabei, ihre Daten für zahlungsbereite KI-Unternehmen gezielt verfügbar zu machen. Mit der Expertise des Human Native-Teams wird Cloudflare den Ausbau seiner Vision für eine KI-getriebene Internetökonomie beschleunigen und Kreative dabei unterstützen, ihre bestehenden Inhalte in indexierbare, wertvolle Daten zu verwandeln sowie diese effektiv zu bepreisen und zu monetarisieren.

Der Erfolg der KI-Branche hängt in hohem Maße vom Zugang zu hochwertigen Inhalten für Training und Inferenz ab. Für Urheber von Inhalten stellt sich damit eine zentrale strategische Entscheidung: Sie müssen ihre eigene KI-Strategie im Spannungsfeld der wachsenden Nachfrage nach ihren Daten definieren – indem sie ihre Inhalte vollständig blockieren, gezielt für KI optimieren oder sie zu einem fairen Preis anbieten, der ihren Wert für KI-Nutzer und die Gesellschaft widerspiegelt. Cloudflare unterstützt Kreative mit Werkzeugen, die ihnen die Umsetzung all dieser Optionen ermöglichen. Konkret wird Human Native Cloudflare dabei unterstützen, die erforderlichen Werkzeuge zu entwickeln, um Inhalte so aufzubereiten, dass KI-Entwickler zuverlässige, hochwertige Daten über faire und transparente Kanäle finden, darauf zugreifen und sie erwerben können.

„Kreative verdienen die volle Kontrolle über ihre Arbeit – unabhängig davon, ob sie für Menschen schreiben oder ihre Inhalte für KI optimieren möchten“, sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Im vergangenen Jahr haben wir Publishern und Kreativen die Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen sie steuern können, welche Bots auf ihre Inhalte zugreifen dürfen. Das eigentliche Ziel war jedoch von Anfang an, ein neues wirtschaftliches Modell zu schaffen, das für die nächste Phase des Internets tatsächlich funktioniert. Das Human Native-Team wird uns helfen, die nächste Phase zu beschleunigen, in der wir die Werkzeuge entwickeln, mit denen Inhalte über transparente Kanäle auffindbar gemacht, bepreist und gekauft werden können. Bei dieser Übernahme geht es um die Entwicklung der Werkzeuge, die erforderlich sind, um die Langlebigkeit des offenen Internets zu gewährleisten.“

Human Native wurde 2024 gegründet und wird von führenden britischen Venture-Capital-Gesellschaften wie LocalGlobe und Mercuri unterstützt. Das Unternehmen hat seine Mission darauf ausgerichtet, eine gerechtere und transparentere Beziehung zwischen Kreativen und KI-Unternehmen zu fördern. Das Team bringt tiefgehende Expertise aus der Technologie- und Medienwelt mit, darunter erfahrene Fachkräfte von Unternehmen wie DeepMind, Google, Figma und Bloomberg. Diese Erfahrung wird Cloudflare dabei unterstützen, Werkzeuge bereitzustellen, mit denen Kreative ihre Inhalte fair, einfach und effizient für die Nutzung durch KI strukturieren können.

„Wir haben Human Native mit dem Ziel gegründet, generative KI aus ihrer Napster-Ära herauszuführen. Wir sind überzeugt, dass Kreative Kontrolle, Vergütung und Anerkennung erhalten sollten, wenn ihre Arbeit zur Entwicklung von KI-Produkten genutzt wird. So stellen wir eine faire Vergütung für Rechteinhaber sicher und ermöglichen zugleich eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung“, sagte Dr. James Smith, Mitgründer und CEO von Human Native. „Unsere Gespräche mit Cloudflare, von Matthew bis hin zum gesamten Team, haben uns gezeigt, dass unsere Werte kaum besser übereinstimmen könnten. Wir glauben an dieselbe Mission und gemeinsam werden wir die Möglichkeit haben, Lösungen im Maßstab des Internets bereitzustellen.

„Hochwertige Daten sind der Schlüssel zu einer echten Differenzierung im Bereich der KI“, sagt Ziv Reichert, Partner bei LocalGlobe. „James und Jack Galilee haben die Infrastruktur aufgebaut, die es KI-Teams ermöglicht, wertvolle Daten im Internet zu entdecken und darauf zuzugreifen, während die Dateneigentümer diese Daten nahtlos auffindbar machen, bepreisen und monetarisieren können. Wir freuen uns sehr, dass sie diese Mission mit Cloudflare fortsetzen können.“

„Bei Mercuri investieren wir an der Schnittstelle von Medien und KI. Human Native hat diese These von Anfang an verkörpert“, sagt Alan Hudson, Founding General Partner bei Mercuri. „Als wir vor zwei Jahren zum ersten Mal investierten, waren wir der Meinung, dass es ein eindeutiges Bedürfnis gibt, Kreative für ihre Daten angemessen zu belohnen und es der KI zu ermöglichen, mit qualitativ hochwertigen, aus ethischen Gründen beschafften Daten voranzukommen. Unsere Überzeugung von diesen Grundsätzen ist auf dem heutigen Markt nur noch stärker geworden. Wir sind jetzt gespannt, wie das Team von Human Native diese Mission in Zusammenarbeit mit Cloudflare fortsetzt.“

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

