Fünf Wege zum Aufbau eines erfolgreichen Cybersicherheitsteams

Warum eine Unternehmensphilosophie, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt, dabei hilft, große technische Probleme zu meistern und geschäftliche Ziele rascher zu erzielen

Als Corporate Vice President und Deputy CISO bei NCR Voyix leite ich einen Großteil der Cybersicherheit. Unter anderem bin ich dafür verantwortlich die weltweit führende digitale Handelsplattform, die von Einzelhändlern, Restaurants und Finanzinstituten genutzt wird, die Arbeit von 15.000 Mitarbeitenden – und unsere vertrauenswürdige, 140 Jahre alte Marke zu schützen. In diesem Beitrag möchte ich die wichtigsten Lektionen teilen, die ich (manchmal auf die harte Tour) in meiner 30-j ährigen Karriere gelernt habe: Was man unternimmt, ist wichtig, aber das Wie ist noch wichtiger.

Fachleute für Cybersicherheit benötigen die erforderliche Ausbildung und Zertifizierung. Eine dienende Führungshaltung hilft Ihnen jedoch, einen größeren Mehrwert zu schaffen und Ihren Einfluss über das Cybersicherheitsteam hinaus zu vergrößern. Eine kürzlich von Gartner durchgeführte Umfrage ergab beispielsweise, dass mehr als zwei Drittel (65 %) der erfolgreichsten CISOs in erster Linie Beziehungen zu leitenden Entscheidungsträgern außerhalb des Projektkontexts aufbauen. Erfolgreiche CISOs treffen sich auch regelmäßig mit dreimal so vielen Stakeholdern außerhalb des IT-Bereichs (z. B. aus dem Vertrieb/Marketing, den Leitern der Geschäftseinheiten) im Vergleich zu IT-Stakeholdern.

Für mich beginnt die erfolgreiche Ausrichtung der Cybersicherheit auf Geschäftsergebnisse mit einem Ansatz, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Hier sind fünf praktische Möglichkeiten, wie Sicherheitsverantwortliche eine dienende Haltung fördern können:

1. Überwinden Sie Ihr Ego. Unser Executive Director of Product Management for Digital Banking hat kürzlich dargelegt, wie Banken und Kreditgenossenschaften zunehmend „Möglichkeiten zur Integration von mehr Empathie und Personalisierung