Was ist eine Angriffsfläche und warum ist sie wichtig?

Eine Angriffsfläche ist die Gesamtheit aller Angriffspunkte und Schwachstellen, die ein Angreifer ausnutzen kann, um in ein Netzwerk oder System einzudringen. Im Grunde ist es wie bei allen Türen und Fenstern in einem Haus: Je mehr Türen und Fenster ein Haus hat, desto mehr potenzielle Einstiegspunkte hat ein Einbrecher, um in das Haus zu gelangen. Für ein Unternehmen ist es daher wichtig, die Angriffsfläche seines Netzwerks zu kennen. Wer seine Schwachstellen kennt und sie entsprechend überwacht, kann seine Angriffsfläche reduzieren und es Angreifern deutlich schwerer machen, ein System zu kompromittieren.

Was ist eine Angriffsfläche und was ist ein Angriffsvektor?

Eine Angriffsfläche ist nicht das gleiche wie ein Angriffsvektor. Ein Angriffsvektor ist die Methode, mit der ein Angreifer in ein Netzwerk oder System eindringen kann. Häufige Angriffsvektoren sind beispielsweise Social Engineering-Angriffe, der Diebstahl von Anmeldedaten, das Ausnutzen von Sicherheitslücken und ein unzureichender Schutz vor Insider-Bedrohungen. Bei der Angriffsfläche handelt es sich hingegen um die verschiedenen Einstiegspunkte, die für einen Angriff genutzt werden können.

Was sind die Komponenten einer Angriffsfläche?

Komponenten der Angriffsfläche sind die Elemente innerhalb eines Netzwerks, die angegriffen oder ausgenutzt werden können. Eine Angriffsfläche besteht aus drei Hauptkomponenten: einer digitalen, einer physischen und einer sozialen Komponente.

Die digitale Angriffsfläche umfasst Netzwerke und Dienste wie Ports, Codes und drahtlose Verbindungen.

Die physische Angriffsfläche besteht aus Endpunktgeräten wie USB-Ports und Laptops.

Die Angriffsfläche für Social Engineering-Angriffe ist die Belegschaft oder Mitarbeitende, die Opfer von Phishing- oder Ransomware-Versuchen werden können.

Was ist die Verwaltung der Angriffsfläche?

Die Verwaltung der Angriffsfläche ist wichtig, um ein robustes Cybersicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Unternehmen müssen in der Lage sein, Schwachstellen in ihrem Netzwerk aktiv zu erkennen, darauf zuzugreifen und sie zu beseitigen. Auf diese Weise reduzieren sie die Angriffsfläche und damit auch das Risiko von Sicherheitsverletzungen. Ein Beispiel: Die Verwaltung der Angriffsfläche für ein Computersystem beginnt mit der Identifizierung aller Einstiegspunkte, zu denen ein Hacker Zugang erlangen kann; darunter Sicherheitslücken in der Software, schwache Passwörter oder Netzwerkverbindungen. Sind die Einstiegspunkte identifiziert, analysieren Sicherheitsteams die Schwachstellen und setzen Strategien zur Risikominderung um. Dazu aktualisieren sie die Software, verbessern die Authentifizierungsmethoden oder konfigurieren die Firewall.

Was ist die Überwachung von Angriffsflächen?

Ein wichtiger Aspekt bei der Verwaltung der Angriffsfläche ist ihre Überwachung in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit. Ein Unternehmen, das die verschiedenen Komponenten seiner Angriffsfläche kontinuierlich beobachtet und analysiert, ist besser in der Lage, potenzielle Sicherheitsrisiken zu erkennen, darauf zu reagieren und sich an neue Bedrohungen anzupassen.

Mit welchen Strategien können Unternehmen ihre Angriffsfläche reduzieren?

Es gibt viele Strategien, die ein Unternehmen anwenden kann, um seine Angriffsfläche zu verringern, unter anderem:

Regelmäßige Bewertung der Sicherheitslücken und Penetrationstests, um Systemschwachstellen zu erkennen und Software und Betriebssysteme mit aktuellen Sicherheitspatches auf dem neuesten Stand zu halten

Umsetzung einer Zero-Trust-Strategie, die den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen und Mitarbeiter reduziert

Die Zero-Trust-Plattform von Cloudflare vereint leistungsstarke Technologielösungen zur Reduzierung von Angriffsflächen, darunter Zero-Trust-Netzwerkzugang Cloud Access Security Broker (CASB) und DNS-Filterung – alles auf einer einzigen, nativ integrierten Plattform.