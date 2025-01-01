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什麼是攻擊面以及為什麼它很重要？

攻擊面是攻擊者可以利用來滲入網路或系統的所有進入點和漏洞。它本質上就像房子裡的所有門窗一樣——房子的門窗越多，入室盜竊的潛在入口就越多。 瞭解網路的攻擊面至關重要——透過瞭解漏洞所在並相應地進行監控，組織可以減少攻擊面，並使攻擊者更難以滲入和破壞系統。

攻擊面與攻擊手段有何區別？

攻擊面與攻擊手段不同。攻擊手段是方法——即攻擊者進入網路或系統的方式。例如，常見的攻擊手段包括社交工程攻擊、憑證盜竊、漏洞利用以及對內部人員威脅的防護不足，而攻擊面則是攻擊者可用來發起攻擊的所有不同進入點。

攻擊面有哪些元件？

攻擊面元件是網路中可能成為攻擊目標或被利用的元素。攻擊面有三個主要元件：數位、實體和社交。

數位攻擊面包括網路和服務，例如連接埠、程式碼和無線連線。

實體攻擊面包括端點裝置，如 USB 連接埠和筆記型電腦。

社交工程攻擊面是指針對個人或員工的攻擊，例如網路釣魚或勒索軟體嘗試。

什麼是攻擊面管理？

攻擊面管理是維持穩健的網路安全狀態的關鍵部分，包括主動識別、存取和減少組織網路中的漏洞，以減少攻擊面並最大程度地降低洩露風險。例如，電腦系統的攻擊面管理會先識別駭客可以存取的所有進入點，例如軟體漏洞、弱密碼或網路連線。 找到進入點後，安全人員就會分析漏洞並實施策略來降低風險，例如更新軟體、增強驗證方法或設定防火牆。

什麼是攻擊面監控？

攻擊面管理的一個關鍵部分是攻擊面監控，即對組織的攻擊面進行即時或近乎即時的持續監控。持續觀察和分析攻擊面的不同組成部分，有助於偵測和回應潛在的安全風險，並因應新出現的威脅。

組織可以實施哪些策略來減少攻擊面？

組織可以實施許多策略來減少其攻擊面，包括但不限於：