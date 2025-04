Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'une surface d'attaque et en quoi sont-elles importantes ?

Une surface d'attaque correspond à l'ensemble des points d'entrée et de vulnérabilités qu'un acteur malveillant peut exploiter pour infiltrer un réseau ou un système. Schématiquement, c'est l'équivalent de toutes les portes et les fenêtres d'une maison : plus une maison a de portes et de fenêtres, plus les points d'entrée potentiels pour une intrusion sont nombreux. Il est essentiel d'avoir une vision précise de la surface d'attaque d'un réseau : en sachant où se trouvent les vulnérabilités et en les surveillant comme il se doit, une entreprise peut réduire sa surface d'attaque et faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les acteurs malveillants de pénétrer et de compromettre les systèmes.

Qu'est-ce qu'une surface d'attaque par rapport à un vecteur d'attaque ?

Une surface d'attaque est différente d'un vecteur d'attaque. Le vecteur d'attaque correspond à la méthode, c'est-à-dire la manière dont les acteurs malveillants pénètrent dans un réseau ou un système. Par exemple, parmi les vecteurs d'attaque courants figurent les attaques par ingénierie sociale, le vol d'identifiants, l'exploitation de vulnérabilités et le manque de protection contre les menaces internes. Les surfaces d'attaque quant à elles représentent les différents points d'entrée qu'un acteur malveillant peut utiliser pour lancer une attaque.

Quels sont les composants d'une surface d'attaque ?

Les composants de la surface d'attaque sont les éléments d'un réseau qui peuvent être ciblés ou exploités. La surface d'attaque se divise en trois principaux types de composants : numérique, physique et social.

La surface d'attaque numérique comprend des réseaux et des services, tels que les ports, les codes et les connexions sans fil.

La surface d'attaque physique inclut les points de terminaison tels que les ports USB et les ordinateurs portables.

La surface d'attaque par ingénierie sociale fait référence au personnel ou aux employés ciblés dans le cadre du phishing ou des tentatives de rançongiciel.

Qu'est-ce que la gestion de la surface d'attaque ?

La gestion des surfaces d'attaque est essentielle pour garantir une stratégie de cybersécurité solide ; elle se traduit par l'identification active, l'accès et la réduction des vulnérabilités au sein du réseau d'une entreprise afin de réduire les surfaces d'attaque et de réduire au minimum les risques de violations. Par exemple, la gestion de la surface d'attaque d'un système informatique commence par l'identification de tous les points d'entrée auxquels un pirate informatique peut accéder, tels que les vulnérabilités logicielles, les mots de passe faibles ou les connexions réseau. Une fois les points d'entrée identifiés, le personnel de sécurité analyse les vulnérabilités et met en œuvre des stratégies visant à réduire les risques, par exemple en mettant à jour les logiciels, en améliorant les méthodes d'authentification ou en configurant des « pare-feu ».

Qu'est-ce que la surveillance de la surface d'attaque ?

En matière de gestion de la surface d'attaque, le plus important est la surveillance de la surface d'attaque, c'est-à-dire la surveillance continue de la surface d'attaque d'une entreprise en temps réel ou quasi en temps réel. L'observation et l'analyse continues des différents composants d'une surface d'attaque permettent de détecter les risques potentiels pour la sécurité et d'y répondre, tout en s'adaptant aux menaces émergentes.

Quelles stratégies les entreprises peuvent-elles mettre en œuvre pour réduire leur surface d'attaque ?

Une entreprise peut mettre en œuvre un grand nombre de stratégies pour réduire sa surface d'attaque, elle peut par exemple :

Procéder régulièrement à des évaluations de la vulnérabilité et à des tests de pénétration afin d'identifier les faiblesses du système et de maintenir les logiciels et les systèmes d'exploitation à jour avec les derniers correctifs de sécurité

Mettre en œuvre une stratégie Zero Trust qui limite l'accès aux fonctions ou au personnel les plus essentiels uniquement

Dans le but de réduire les surfaces d'attaque, la plateforme Zero Trust de Cloudflare réunit des solutions technologiques révolutionnaires, notamment l' accès réseau Zero Trust , la passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway) , le Cloud Access Security Broker (CASB) et le filtrage DNS , le tout sous une plateforme unique et nativement intégrée.