Was ist Web Application Security? Sicherheit von Webanwendungen heißt, Websites, Anwendungen und APIs vor Angriffen zu schützen. Es ist ein breit gefächertes Fachgebiet, sein oberstes Ziel: Webanwendungen müssen reibungslos funktionieren und das Unternehmen vor Cyber-Vandalismus, Datendiebstahl, unethischem Wettbewerb und anderen negativen Folgen geschützt werden.

Da das Internet global ist, sind Webanwendungen und APIs Angriffen von vielen Standorten aus ausgesetzt, und zwar in verschiedenen Größenordnungen und mit unterschiedlicher Komplexität. Daher umfasst das Thema Sicherheit von Webanwendungen eine Vielzahl von Strategien und deckt viele Teile der Software-Lieferkette ab.

Was sind die häufigsten Sicherheitsrisiken bei Webanwendungen?

Webanwendungen können einer Reihe von Angriffsarten ausgesetzt sein, abhängig von den Zielen des Angreifers, der Art der Arbeit des anvisierten Unternehmens und den besonderen Sicherheitslücken in der Anwendung. Zu den üblichen Angriffsarten gehören:

Zero-Day-Sicherheitslücke: Das sind Sicherheitslücken, die den Herstellern einer App nicht bekannt sind und für die es daher keine Lösung gibt. Inzwischen beobachten wir jedes Jahr mehr als 20.000 Zero-Day-Sicherheitslücken. Die Angreifer versuchen, diese Sicherheitslücken schnell auszunutzen, und anschließend, die von den Sicherheitsanbietern eingerichteten Schutzmechanismen zu umgehen.

Was sind wichtige Strategien für die Sicherheit von Webanwendungen?

Wie bereits erwähnt, ist die Sicherheit von Webanwendungen eine umfassende Disziplin, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. Daher ändern sich die Best Practices in diesem Bereich mit dem Auftauchen neuer Angriffe und Sicherheitslücken. Die moderne Bedrohungslandschaft im Internet ist jedoch so aktiv, dass kein Unternehmen mehr ohne bestimmte Sicherheitsservices auskommen kann, die auf die spezifischen Bedürfnisse seines Unternehmens zugeschnitten sind:

DDoS-Abwehr: Dienste zur DDoS-Abwehr stehen zwischen einem Server und dem öffentlichen Internet. Durch spezielle Filterung und extrem hohe Bandbreitenkapazitäten verhindern sie, dass der Server von böswilligem Traffic überflutet wird. Diese Dienste sind wichtig, denn viele moderne DDoS-Angriffe können so viel böswilligen Traffic erzeugen, dass er selbst die widerstandsfähigsten Server überwältigt.

Welche Best Practices für die Anwendungssicherheit sollten Unternehmen von ihren Anbietern erwarten?

Webentwickler können Anwendungen so entwerfen und erstellen, dass Angreifer keinen Zugriff auf private Daten erhalten, nicht in betrügerischer Absicht auf Nutzerkonten zugreifen und keine anderen böswilligen Aktionen durchführen können. Die OWASP Top 10 Liste fasst die häufigsten Sicherheitsrisiken für Anwendungen zusammen, die Entwickler beachten sollten. Zur Prävention dieser Risiken gibt es verschiedene Praktiken:

Eingabeüberprüfung fordern: Wenn Sie verhindern, dass falsch formatierte Daten die Arbeitsabläufe der Anwendung durchlaufen, können Sie verhindern, dass Schadcode über einen Injektionsangriff in die Anwendung gelangt.

Wie sorgt Cloudflare für die Sicherheit von Webanwendungen?

Cloudflare betreibt ein globales Netzwerk in 335 Städten, das viele der oben aufgeführten Sicherheitsdienste anbietet, darunter DDoS-Abwehr, eine Web Application Firewall, API-Schutz, DNSSEC, Managed SSL/TLS, Bot-Management, clientseitigen Schutz, und mehr.

Diese Dienste sind so konzipiert, dass sie von jedem Rechenzentrum in unserem Netzwerk aus betrieben werden können. Sie halten also die Angriffe nahe an der Quelle an. Sie sind in unsere Website-Performance-Dienste integriert. Wenn Sie also neue Sicherheitsvorkehrungen hinzufügen, wird der Traffic nicht ausgebremst. Darüber hinaus funktionieren all diese Dienste mit allen Arten von Website-Infrastrukturen und können oft innerhalb von Minuten in Betrieb genommen werden.

