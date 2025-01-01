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什麼是 Web 應用程式安全性？ Web 應用程式安全是保護網站、應用程式和 API 免受攻擊的做法。這是一門廣泛的學科，但其最終目標是保持 Web 應用程式平穩運作，並保護企業免受網路破壞、資料竊取、不道德競爭和其他負面後果的影響。

網際網路的全球性使 Web 應用程式和 API 面臨來自許多位置以及各種規模和複雜性層級的攻擊。因此，Web 應用程式安全性包含多種策略，涵蓋軟體供應鏈的許多部分。

常見的 Web 應用程式安全風險有哪些？

Web 應用程式可能面臨多種攻擊類型，具體取決於攻擊者的目標、目標組織的工作性質以及應用程式的特定安全性漏洞。常見的攻擊類型包括：

有哪些重要的 Web 應用程式安全性策略？

如前所述，Web 應用程式安全是一個廣泛的、不斷變化的學科。因此，隨著新的攻擊和漏洞的出現，該學科的最佳做法也會發生變化。但現代網際網路威脅形勢非常活躍，如果沒有某些符合其業務特定需求的「籌碼」安全服務，任何組織都無法生存：

組織應該期望他們的廠商提供哪些應用程式安全最佳做法？

Web 開發人員可以對應用程式進行精心設計和構建，以防止攻擊者存取私人資料、欺詐性存取使用者帳戶和執行其他惡意動作。OWASP Top 10 清單列出了開發人員應該注意的最常見的應用程式安全風險。預防這些風險的做法包括：

要求輸入驗證： 阻止格式不正確的資料通過應用程式的工作流程，有助於防止惡意代碼透過插入式攻擊進入應用程式。

阻止格式不正確的資料通過應用程式的工作流程，有助於防止惡意代碼透過插入式攻擊進入應用程式。 使用最新的加密： 以加密方式儲存使用者資料，並使用 HTTPS 加密輸入和輸出流量的傳輸，協助防止攻擊者竊取資料。

以加密方式儲存使用者資料，並使用 HTTPS 加密輸入和輸出流量的傳輸，協助防止攻擊者竊取資料。 提供強驗證和授權： 內建和強制實施強密碼控制、提供包括硬金鑰在內的多重要素驗證選項、提供存取控制選項以及其他做法，讓攻擊者更難以欺詐方式存取使用者帳戶並在您的應用程式內橫向移動。

內建和強制實施強密碼控制、提供包括硬金鑰在內的多重要素驗證選項、提供存取控制選項以及其他做法，讓攻擊者更難以欺詐方式存取使用者帳戶並在您的應用程式內橫向移動。 追蹤 API： 有一些工具可用於識別可能構成攻擊面的被忽視的「影子 API」，但當 API 從一開始就不被忽視時，API 安全性就會變得更容易。

有一些工具可用於識別可能構成攻擊面的被忽視的「影子 API」，但當 API 從一開始就不被忽視時，API 安全性就會變得更容易。 記錄代碼變更：這有助於安全和開發團隊更快地修復新引入的漏洞。

Cloudflare 如何保證 Web 應用程式的安全？

Cloudflare 執行的全球網路遍佈 335 座城市，提供上面列出的許多安全服務，包括 DDoS 緩解、Web 應用程式防火牆、API 保護、DNSSEC、受管理 SSL/TLS、機器人管理、用戶端保護等。

這些服務都設計為從我們網路中的任何資料中心執行，從而使它們能夠在靠近來源的地方阻止攻擊。它們與我們的網站效能服務相整合，因此新增新的安全保護永遠不會減慢流量。此外，所有這些服務都適用於各種網站基礎架構，通常可以在幾分鐘內啟動。

瞭解有關應用程式安全解決方案的更多資訊，或註冊獲取 Cloudflare 方案。