Was ist Datenexfiltration?

Datenexfiltration ist die absichtliche und unbefugte Übertragung von Daten von einem Computer oder Netzwerk auf einen externen Computer oder ein externes Netzwerk, der oder das von einem Angreifer kontrolliert wird. Cyberkriminelle exfiltrieren Daten mithilfe verschiedene Taktiken, angefangen bei ausgeklügelter Schadsoftware und betrügerischen Phishing-Angriffen bis hin zu unverhohlenem physischen Diebstahl. Ziel dabei ist die Entwendung sensibler Informationen wie geistiges Eigentum, Finanzdaten oder personenbezogene Daten. Mögliche Folgen für Unternehmen sind finanzielle Verluste, Reputationsschäden, rechtliche Konsequenzen und eine Beeinträchtigung der Sicherheit.

Ein Beispiel für Datenexfiltration: Ein Angreifer verschafft sich Zugang zu einem privaten Unternehmensnetzwerk und kopiert private Nachrichten, Finanzdaten und andere sensible Informationen. Diese Informationen nutzt er dann für böswillige Zwecke wie Finanzbetrug oder verkauft sie an Dritte.

Was ist der Unterschied zwischen Datenlecks und Datenexfiltration?

Datenlecks und Datenexfiltration sind insofern ähnlich, als dabei zuvor sichere Daten offengelegt werden. Ein Datenleck tritt jedoch versehentlich auf, beispielsweise wenn ein Unternehmen aufgrund einer fehlerhaften Sicherheitskonfiguration versehentlich interne Daten für das Internet zugänglich macht. Bei der Datenexfiltration handelt es sich um einen bewussten Versuch, sensible Informationen zu stehlen, beispielsweise wenn ein böswilliger Insider wertvolle Unternehmensdaten mitnimmt.

Was sind die gängigen Methoden zur Datenexfiltration?

Zu den gängigen Methoden der Datenexfiltration gehören:

Phishing-Angriffe, wobei sich Angreifer als vertrauenswürdige Personen ausgeben, um ihre Opfer zur Preisgabe vertraulicher Informationen wie Benutzernamen, Passwörter oder Bankdaten zu verleiten.

Schadsoftware ist Software, die darauf abzielt, den normalen Betrieb eines Geräts zu stören. Ein Beispiel dafür sind Keylogger, die unbemerkt Daten sammeln und sie an eine externe Quelle senden.

Insider-Bedrohungen sind böswillige Insider innerhalb einer Organisation, die mit ihren bestehenden Berechtigungen auf Informationen zugreifen und diese extrahieren. Beispielsweise könnte ein Mitarbeiter absichtlich Daten in eine Public Cloud, auf eine Festplatte oder ein Large Language Model (LLM) hochladen.

Social-Engineering-Angriffe manipulieren die Opfer, um sie zur Preisgabe sensibler Informationen zu bewegen.

Wie können Unternehmen Datenexfiltration erkennen und verhindern?

Um sich vor Datenexfiltration zu schützen, ist es wichtig, Best Practices zu befolgen und wirksame Sicherheitstools einzusetzen. Eine Schlüsselstrategie ist die Implementierung eines Zero Trust-Ansatzes. Zero Trust ist ein Sicherheitsmodell, das für jede Person und jedes Gerät, das auf ein privates Netzwerk zugreift, eine strenge Identitätsprüfung erfordert. Zu den wichtigsten gehören kontinuierliche Überwachung und Validierung, Zugang nach dem Prinzip der geringsten Privilegien, Zugriffskontrolle für Geräte, Mikrosegmentierung, Prävention von lateraler Bewegung und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).

Durch die Überwachung des Netzwerk-Traffics und der verbundenen Geräte erhalten Sicherheitsteams den entscheidenden Einblick, um Nutzer und Recher zu authentifizieren und zu verifizieren. Sollte dennoch ein Nutzerkonto kompromittiert werden, kann der Schaden minimiert werden, wenn sowohl die Führungskräfte als auch die IT-Teams nur über die geringsten Privilegien verfügen.

Eine weitere wirksame Strategie zur Verhinderung von Datenexfiltration ist Data Loss Prevention (DLP). DLP umfasst eine Reihe von Tools und Prozessen, die Daten im ausgehenden Traffic erkennen und blockieren. DLP-Sicherheitslösungen verfolgen Daten im Netzwerk, analysieren den Netzwerk-Traffic und überwachen Endpunktgeräte, um einen möglichen Verlust vertraulicher Daten zu erkennen.

Wie hilft Cloudflare dabei, die Risiken der Datenexfiltration zu reduzieren?

Die Cloudflare One-Plattform bietet einheitliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich DLP, zum Schutz von Daten bei der Übertragung, während der Nutzung und im Ruhezustand über Web-, SaaS- und private Apps. Cloudflare One prüft Dateien und HTTPS-Traffic auf sensible Daten und ermöglicht Kunden das Festlegen von Richtlinien, um solche Daten zuzulassen oder zu blockieren. Cloudflare One integriert auch die Remote-Browserisolierung (RBI), um die DLP-Funktionen zu ergänzen, indem Downloads und Uploads, Tastatureingaben und Drucken eingeschränkt werden. Erfahren Sie mehr über Cloudflare One.