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什麼是資料外流？

資料外流是指在未經授權的情況下故意將資料從電腦或網路傳輸到由攻擊者控制的外部電腦或網路。網路罪犯用各種策略來外泄資料，從複雜的惡意程式碼，到欺騙性的網路釣魚攻擊，再到直接的實體盜竊。他們的目標是竊取敏感性資訊，如智慧財產權、財務資訊或個人資料，這可能導致財務損失、聲譽受損、法律後果和安全受損。

資料外流的一個範例是攻擊者獲得對私人公司網路的存取權限，並複製私人訊息、財務資料和其他敏感性詳細資訊。他們可能會將此資訊用於惡意目的，例如金融欺詐或將您的資訊出售給第三方。

資料洩露和資料外流有什麼區別？

資料洩漏和資料外流的相似之處是都涉及暴露之前安全的資料。不過，資料洩露包括意外發生的情況，例如一家公司由於安全設定錯誤意外地將內部資料暴露到網際網路上。而資料外流涉及蓄意竊取敏感性資訊的行為，例如惡意內部人員取走有價值的公司資料。

常見的資料外流技術有哪些？

常見的資料外流技術包括：

組織如何偵測和防止資料外流？

為了防止資料外流，必須採用最佳做法並部署有效的安全工具。一個關鍵策略是實施 Zero Trust 方法。Zero Trust 是一種安全模型，要求對存取私人網路的每個人和裝置進行嚴格的身分驗證。其主要原則包括持續監控和驗證、最低權限存取、裝置存取控制、微分段、防止橫向移動和多重要素驗證 (MFA)。

監控網路流量和聯網裝置為驗證並確認使用者和機器身分提供關鍵的可見性。從高管到 IT 團隊，套用最低權限原則有助於將使用者帳戶遭到入侵時的損失降至最低。

防止資料外流的另一個有效策略是資料丟失預防 (DLP)。DLP 是一組用於偵測和封鎖傳出流量中之資料的工具和流程。DLP 安全解決方案追蹤網路內的資料，分析網路流量，並監控端點裝置以識別潛在的機密資訊丟失。

Cloudflare 如何幫助降低資料外流風險？

Cloudflare One 平台提供統一的安全功能（包括 DLP），可保護 Web、SaaS 和私人應用程式中的傳輸中、使用中和待用資料。Cloudflare One 會檢查檔案和 HTTPS 流量中是否存在敏感性資料，並允許客戶設定原則來允許或封鎖此類資料。Cloudflare One 還整合了遠端瀏覽器隔離 (RBI)，以增強 DLP 功能，限制下載和上傳、鍵盤輸入以及列印。瞭解有關 Cloudflare One 的更多資訊。