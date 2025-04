Copiar o link do artigo

O que é a exfiltração de dados?

A exfiltração de dados é a transferência deliberada e não autorizada de dados de computadores ou redes para um computador externo ou rede controlada por um invasor. Os cibercriminosos empregam diversas táticas para exfiltrar dados, desde malware sofisticado até ataques de phishing enganosos e roubo físico direto. Eles visam roubar informações confidenciais, como propriedade intelectual, detalhes financeiros ou dados pessoais, o que pode resultar em perdas financeiras, reputações prejudicadas, consequências legais e segurança comprometida.

Um exemplo de exfiltração de dados é quando um invasor obtém acesso a uma rede corporativa privada e copia mensagens privadas, dados financeiros e outros detalhes confidenciais. Ele pode usar essas informações para fins maliciosos, como fraude financeira ou vender suas informações a terceiros.

Qual é a diferença entre vazamentos de dados e exfiltração de dados?

Vazamentos de dados e exfiltração de dados são semelhantes na medida em que ambos envolvem a exposição de dados que anteriormente estavam seguros. No entanto, um vazamento de dados ocorre acidentalmente, como quando uma empresa expõe acidentalmente dados internos à internet devido a uma configuração incorreta de segurança. A exfiltração de dados, no entanto, envolve uma tentativa deliberada de roubar informações confidenciais, como quando um insider malicioso rouba dados valiosos da empresa.

Quais são as técnicas comuns de exfiltração de dados?

As técnicas comuns de exfiltração de dados incluem:

Ataques de phishing ocorrem quando o invasor se faz passar por entidades confiáveis para induzir as vítimas a revelar informações confidenciais, como nomes de usuário, senhas ou dados de contas bancárias.

Malware é um software projetado para interromper as operações normais de um dispositivo. Os keyloggers são um exemplo: eles coletam dados silenciosamente e os enviam a uma fonte externa.

As ameaças internas envolvem insiders maliciosos dentro de uma organização usando o privilégio existente para acessar e extrair informações. Por exemplo, um funcionário pode fazer upload de dados intencionalmente para uma nuvem pública, disco rígido ou um modelo de linguagem grande (LLM) .

Ataques de engenharia social manipulam as vítimas para que compartilhem informações confidenciais.

Como as organizações podem detectar e evitar a exfiltração de dados?

Para se proteger contra a exfiltração de dados, é importante adotar práticas recomendadas e implantar ferramentas de segurança eficazes. Uma estratégia importante é implementar uma abordagem Zero Trust . O Zero Trust é um modelo de segurança que requer uma rigorosa verificação de identidade de todas as pessoas e dispositivos que acessam uma rede privada. Seus princípios fundamentais incluem monitoramento e validação contínuos, acesso com menor privilégio, controle de acesso de dispositivos, microssegmentação, prevenção de movimento lateral e autenticação multifator (MFA).

O monitoramento do tráfego de rede e de dispositivos conectados permite uma visibilidade essencial para autenticar e verificar usuários e máquinas. Aplicar o princípio do menor privilégio, de executivos a equipes de TI, ajuda a minimizar os danos se uma conta de usuário for comprometida.

Outra estratégia eficaz para evitar a exfiltração de dados é a prevenção contra perda de dados (DLP). DLP é um conjunto de ferramentas e processos usados para detectar e bloquear dados no tráfego de saída. As soluções de segurança de DLP rastreiam dados na rede, analisam o tráfego de rede e monitoram dispositivos de endpoint para identificar uma possível perda de informações confidenciais.

Como a Cloudflare ajuda a reduzir os riscos de exfiltração de dados?

A plataforma Cloudflare One tem recursos de segurança unificados, incluindo DLP, para proteger os dados em trânsito, em uso e em repouso na web, em Saas e em aplicativos privados. O Cloudflare One inspeciona arquivos e tráfego HTTPS quanto à presença de dados confidenciais e permite que os clientes configurem políticas de permissão ou bloqueio desses dados. O Cloudflare One também integra o isolamento do navegador remoto (RBI) para aprimorar os recursos de DLP, restringindo downloads e uploads, entrada de teclado e impressão. Saiba mais sobre o Cloudflare One.