Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que l'exfiltration de données ?

L'exfiltration de données est le transfert délibéré et non autorisé de données depuis des ordinateurs ou des réseaux vers un ordinateur ou un réseau externe contrôlé par un acteur malveillant. Les cybercriminels recourent à différentes tactiques pour exfiltrer des données, allant de logiciels sophistiqués à des attaques par phishing trompeuses, en passant par le vol physique. Ils aspirent à dérober des informations sensibles, telles que la propriété intellectuelle, les données financières ou les données personnelles, ce qui peut entraîner des pertes financières, des atteintes à la réputation, des conséquences juridiques et des atteintes à la sécurité.

Un exemple d'exfiltration de données est celui d'un acteur malveillant qui obtient l'accès à un réseau d'entreprise privé et copie des messages privés, des données financières et d'autres détails sensibles, qu'il peut ensuite utiliser à des fins malveillantes, telles que la fraude financière ou la vente d'informations à des tiers.

Quelle est la différence entre la fuite de données et l'exfiltration de données ?

La fuite de données et l'exfiltration de données sont similaires, dans la mesure où elles impliquent toutes deux la divulgation de données précédemment sécurisées. Cependant, une fuite de données se produit accidentellement, par exemple, lorsqu'une entreprise expose accidentellement des données internes à Internet en raison d'une configuration incorrecte de la sécurité. L'exfiltration de données, toutefois, implique une tentative délibérée de dérober des informations sensibles, par exemple, lorsqu'un collaborateur malveillant s'empare de précieuses données appartenant à une entreprise.

Quelles sont les techniques courantes d'exfiltration de données ?

Voici quelques techniques courantes d'exfiltration de données :

Lors d'une attaque par phishing, des acteurs malveillants se font passer pour des entités de confiance afin d'inciter les victimes à leur divulguer des informations sensibles, telles que leurs noms d'utilisateur, leurs mots de passe ou leurs informations bancaires.

Un logiciel malveillant est un logiciel conçu pour perturber le fonctionnement normal d'un appareil. Les enregistreurs de frappe en sont un exemple : ils collectent silencieusement des données, qu'ils transmettent à une source externe.

Les menaces internes impliquent le personnel interne d'une entreprise, qui utilise ses privilèges existants pour accéder à des informations et les exfiltrer. Par exemple, un collaborateur peut intentionnellement transférer des données vers un cloud public, un disque dur ou un grand modèle de langage (LLM).

Les attaques par ingénierie sociale reposent sur la manipulation de victimes, dans le but de les inciter à partager des informations sensibles.

Comment les entreprises peuvent-elles détecter et empêcher l'exfiltration de données ?

Pour se protéger contre l'exfiltration de données, il est important d'adopter des pratiques recommandées et de déployer des outils de sécurité efficaces. Une stratégie essentielle, à cet égard, consiste à adopter une architecture de sécurité Zero Trust. L'approche Zero Trust est un modèle de sécurité qui exige une vérification stricte de l'identité de chaque personne et chaque appareil accédant à un réseau privé. Ses principes fondamentaux incluent la surveillance et la validation continues, l'accès fondé sur le principe du privilège minimum, le contrôle des accès par les appareils, la micro-segmentation, la prévention des mouvements latéraux et l'authentification multifactorielle (MFA, Multi-Factor Authentication).

La surveillance du trafic réseau et des appareils connectés offre une visibilité cruciale pour authentifier et valider l'identité des utilisateurs et des machines. L'application du principe du privilège minimum, des dirigeants d'entreprises jusqu'aux équipes informatiques, permet de minimiser les conséquences préjudiciables en cas de compromission d'un compte utilisateur.

Une solution de prévention des pertes de données (DLP, Data Loss Prevention) incarne une autre stratégie efficace pour empêcher l'exfiltration de données. Une solution DLP désigne une suite d'outils et de procédures mis en œuvre pour détecter et bloquer les données présentes dans le trafic sortant. Une solution de sécurité DLP suit les données sur le réseau, analyse le trafic réseau et surveille les terminaux afin d'identifier les éventuelles divulgations d'informations confidentielles.

Comment Cloudflare aide-t-elle à réduire les risques d'exfiltration de données ?

La plateforme Cloudflare One propose une suite de fonctionnalités de sécurité unifiées, parmi lesquelles la prévention des pertes de données (DLP, Data Loss Prevention), permettant de protéger les données en transit, en cours d'utilisation et au repos dans les applications web, SaaS et les applications privées. Cloudflare One inspecte les fichiers et le trafic HTTPS afin d'identifier les données sensibles, et permet aux clients de configurer des politiques d'autorisation ou de blocage de ces données. Cloudflare One intègre également le service d'isolement de navigateur à distance (RBI, Remote Browser Isolation), qui permet d'améliorer les fonctionnalités du service de prévention des pertes de données en limitant les téléchargements et les transferts de données, la saisie au clavier et l'impression. Apprenez-en davantage sur Cloudflare One.