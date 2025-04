复制文章链接

什么是数据外泄?

数据外泄是指在未经授权的情况下故意将数据从计算机或网络传输到由攻击者控制的外部计算机或网络。网络罪犯用各种策略来外泄数据,从复杂的恶意软件,到欺骗性的网络钓鱼攻击,再到直接的物理盗窃。他们的目标是窃取敏感信息,如知识产权、财务信息或个人数据,这可能导致财务损失、声誉受损、法律后果和安全受损。

数据外泄的一个例子是攻击者获得对专用公司网络的访问权限,并复制私人消息、财务数据和其他敏感详细信息。他们可能会将此信息用于恶意目的,例如金融欺诈或将您的信息出售给第三方。

数据泄露和数据外泄有什么区别?

数据泄露和数据外泄的相似之处是都涉及暴露之前安全的数据。不过,数据泄露包括意外发生的情况,例如一家公司由于安全配置错误意外地将内部数据暴露到互联网上。而数据外泄涉及蓄意窃取敏感信息的行为,例如恶意内部人员取走有价值的公司数据。

常见的数据外泄技术有哪些?

常见的数据外泄技术包括:

组织如何检测和防止数据外泄?

为了防止数据外泄,必须采用最佳实践并部署有效的安全工具。一个关键策略是实施 Zero Trust 方法。Zero Trust 是一种安全模型,要求对访问专用网络的每个人和设备进行严格的身份验证。其主要原则包括持续监控和验证、最低权限访问、设备访问控制、微分段、防止横向移动和多因素身份验证 (MFA)。

监控网络流量和联网设备为验证并确认用户和机器身份提供关键的可见性。从高管到 IT 团队,应用最低权限原则有助于将用户帐户遭到入侵时的损失降至最低。

防止数据外泄的另一个有效策略是数据丢失防护 (DLP)。DLP 是一组用于检测和阻止传出流量中的数据的工具和流程。DLP 安全解决方案跟踪网络内的数据,分析网络流量,并监控端点设备以识别潜在的机密信息丢失。

Cloudflare 如何帮助降低数据外泄风险?

Cloudflare One 平台提供统一的安全性功能,包括 DLP,可保护 Web 应用、SaaS 应用和专用应用中的传输中、使用中以及静态数据。Cloudflare One 会检查文件和 HTTPS 流量中是否存在敏感数据,并让客户能够配置政策来允许或阻止此类数据。Cloudflare One 还集成了远程浏览器隔离 (RBI) 以增强 DLP 功能,限制下载和上传、键盘输入以及打印。详细了解 Cloudflare One。