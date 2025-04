Es gibt eine Reihe von Ansätzen für Unternehmen, um ihr gesamtes API-Wachstum zu verwalten – API-Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus, API-Beobachtung und, ganzheitlicher betrachtet, Schutz von Webanwendungen und APIs („Web Application and API Protection“, WAAP). API Observability-Tols bieten Beobachtungen und Einblicke (und nicht Sicherheit) in die Performance einer API. Die API-Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus konzentriert sich oft auf die API-Verwaltung, sind aber in puncto Sicherheit nicht sehr ausgereift. WAAP bzw. Schutz von Webanwendungen und APIs (Web Application and API Protection) wird von Gartner als eine Kategorie von Sicherheitslösungen definiert, die Webanwendungen unabhängig von ihrem Standort schützen sollen. WAAP eignet sich am besten für produktiv geschaltene APIs, Echtzeitüberwachung und Schutz vor Missbrauch, Zero-Day-Bedrohungen und Angreifern.