Soluzioni per la sicurezza delle API

Esistono diversi approcci con cui le organizzazioni possono gestire la crescita delle proprie API: gestione dell'intero ciclo di vita, osservabilità e, in maniera più olistica, il WAAP. Gli strumenti di osservabilità delle API forniscono osservazioni e approfondimenti (piuttosto che sicurezza) sulle prestazioni delle API. La gestione dell'intero ciclo di vita sovente si focalizza sulla gestione delle API, pur mancando di sofisticatezza in termini di sicurezza. Il WAAP, o "protezione delle applicazioni web e delle API", è definito da Gartner come una categoria di soluzioni di sicurezza progettate per proteggere le applicazioni web indipendentemente dall'ubicazione di hosting. WAAP è particolarmente appropriato per le API in produzione, monitoraggio in tempo reale e protezione da abusi, minacce zero-day e autori di attacchi.