API 安全解决方案

现代企业使用 API 来支持快速、引人注目的数字体验。然而，由于允许外部对应用程序进行访问，API（目前在 Cloudflare 处理的互联网流量中占一半以上）引入了新的风险。如果安全流程被忽略，更快的持续部署周期将导致问题更加严重。

API 安全防范以 API 为中心的攻击，这些攻击可能暴露应用程序逻辑、破坏应用程序性能、泄露敏感数据或造成其他威胁。与更常见的 Web 应用程序安全服务相比，API 安全解决方案提供更深入的业务上下文、发现方法以及身份认证和授权验证控制。