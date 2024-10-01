Cloudflare API Gateway

使用机器学习模型和启发式方法持续发现您的公共 API 端点及其模式。
阻止常见 API 攻击，包括 zero-day 漏洞利用、身份验证滥用、数据丢失、DDoS 和其他业务逻辑攻击。
根据模式、身份验证和合法 API 业务逻辑验证传入请求，并降低您的 API 托管成本。
基于我们的全球互联网原生网络构建，API Gateway 自动发现、保护和监控整个企业环境中的 API 端点，而不会拖慢业务创新。
它将应用程序和 API 清单、策略管理、分析和报告整合到一个平台上，提供与 Cloudflare Web 应用程序服务相同的连接和安全优势。
“考虑到我们的业务面有多复杂——包括移动和传统网站、13 个品牌以及众多地理区域——我们能这么快速、轻松地实施 Cloudflare，而且 Cloudflare 全程提供支持，真是令人印象深刻。”
集团信息安全负责人，boohoo Group
编录网络环境中的所有公共 API，甚至包括未受管理或未受保护者。
持续扫描响应有效负载中的敏感数据，阻止数据泄漏。
有效保护 API —— 仅接受符合指定 OpenAPI 模式的流量，同时阻止格式不正确的请求和 HTTP 异常。