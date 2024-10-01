Cloudflare API Gateway

全球性、一体化的 API 保护和监控
How it works - API gateway

API Gateway 由我们全球网络中的 330 节点驱动，自动发现、验证和保护您的API端点。

How it works - API gateway
API Gateway 的优势
Lightning bolt icon
自动发现 API 端点

使用机器学习模型和启发式方法持续发现您的公共 API 端点及其模式。

Security shield protection orange
防范 OWASP 十大 API 安全风险

阻止常见 API 攻击，包括 zero-day 漏洞利用、身份验证滥用、数据丢失、DDoS 和其他业务逻辑攻击。

美元
仅服务合法 API 流量以降低成本

根据模式、身份验证和合法 API 业务逻辑验证传入请求，并降低您的 API 托管成本。

工作方式

通过集成安全性和监控来保护、维护高性能的 API

How it works - API gateway

基于我们的全球互联网原生网络构建，API Gateway 自动发现、保护和监控整个企业环境中的 API 端点，而不会拖慢业务创新。

它将应用程序和 API 清单、策略管理、分析和报告整合到一个平台上，提供与 Cloudflare Web 应用程序服务相同的连接和安全优势。

How it works - API gateway

了解贵公司的 API 安全性与行业同行相比如何

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分析机构的表彰

Gartner 云 Web 应用程序和 API 保护市场指南

Cloudflare 被 Gartner 的 WAAP 市场指南认定为代表性供应商。

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客户感言

“考虑到我们的业务面有多复杂——包括移动和传统网站、13 个品牌以及众多地理区域——我们能这么快速、轻松地实施 Cloudflare，而且 Cloudflare 全程提供支持，真是令人印象深刻。”

集团信息安全负责人，boohoo Group

API Gateway 主要用例

Cloudflare API 网关帮助您编目和管理 API 端点，同时阻止攻击、漏洞利用和数据泄露

Discover shadow APIs
发现影子 API

编录网络环境中的所有公共 API，甚至包括未受管理或未受保护者。

Prevent data exfiltration
预防数据渗漏

持续扫描响应有效负载中的敏感数据，阻止数据泄漏。

Create a positive security model
创建一个积极的安全模型

有效保护 API —— 仅接受符合指定 OpenAPI 模式的流量，同时阻止格式不正确的请求和 HTTP 异常。

深受数百万互联网资产的信赖

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