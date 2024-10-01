Cloudflare API Gateway

基于我们的全球互联网原生网络构建，API Gateway 自动发现、保护和监控整个企业环境中的 API 端点，而不会拖慢业务创新。

它将应用程序和 API 清单、策略管理、分析和报告整合到一个平台上，提供与 Cloudflare Web 应用程序服务相同的连接和安全优势。